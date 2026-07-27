टीम इंडिया अब 19 दिन के ब्रेक पर, जानिए अब कब और किसके खिलाफ मैदान पर उतरेंगे भारतीय लड़ाके?
Team India Schedule: टीम इंडिया का जिम्बाब्वे दौरा 4 दिन में खत्म हो गया। इसके बाद अब टीम इंडिया का अगला मैच कब और किसके खिलाफ है? इसके बारे में जान लीजिए। दो सप्ताह से ज्यादा का ब्रेक खिलाड़ियों को मिलने वाला है।
Team India Schedule: टीम इंडिया के लिए 2026 का साल पूरी तरह अब तक व्यस्त रहा है। शुरुआत में न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज, इसके बाद टी20 वर्ल्ड कप, फिर आईपीएल, फिर अफगानिस्तान के खिलाफ घर पर सीरीज। इसके बाद आयरलैंड में टी20 सीरीज, इंग्लैंड में टी20 और वनडे सीरीज के बाद जिम्बाब्वे के दौरे पर भारतीय टीम गई, लेकिन अब एक छोटा सा ब्रेक भारतीय टीम को मिल गया है। आप भी जान लीजिए कि टीम इंडिया अब किस दिन, किसके खिलाफ अपने अगले मैच में मैदान पर उतरेगी।
भारतीय क्रिकेट टीम का जिम्बाब्वे दौरा 4 दिन में खत्म हो गया। 23 जुलाई से 3 मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज शुरू हुई और अगले 4 दिन में यानी 26 जुलाई को इस सीरीज का समापन हो गया। इसी के साथ एक ब्रेक भारतीय खिलाड़ियों को मिल गया, क्योंकि अब अगला मुकाबला टीम इंडिया को अगले महीने के मध्य में खेलना है। भारतीय खिलाड़ी थोड़ा सा रिलेक्स फील करेंगे, लेकिन भारतीय क्रिकेट फैंस थोड़ा सा निराश होंगे, क्योंकि उन्हें दो सप्ताह से ज्यादा समय तक इंटरनेशनल क्रिकेट देखने को नहीं मिलेगी।
टीम इंडिया का अब अगला मुकाबला 15 अगस्त को शुरू हो गया। टीम इंडिया को श्रीलंका के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेलनी है, जो आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है। शुभमन गिल की कप्तानी में टीम इंडिया उस टेस्ट सीरीज को खेलेगी। 26 जुलाई के बाद 15 अगस्त को अब टीम इंडिया मैदान पर उतरेगी। इस बीच 19 दिन का गैप है। वैसे तो यह ब्रेक है, लेकिन भारतीय खिलाड़ी जल्द श्रीलंका पहुंचेंगे, जहां वे उस टेस्ट सीरीज की तैयारियों में जुट जाएंगे, क्योंकि हर एक मैच डब्ल्यूटीसी के फाइनल में पहुंचने के लिए अहम है।
इंडिया वर्सेस श्रीलंका पहला टेस्ट मैच 15 अगस्त से गाले में खेला जाएगा, जबकि दूसरा मुकाबला 23 जुलाई से कोलंबो में आयोजित होगा। इसके बाद भारतीय टीम फिर एक बार व्यस्त हो जाएगी, क्योंकि सितंबर में एशियन गेम्स भी होने हैं। वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज शेड्यूल है। इसके अलावा बांग्लादेश की सीरीज पर भी विचार जारी है। साथ ही साथ अफगानिस्तान के साथ भी एक टी20 सीरीज नई दिल्ली में सितंबर में आयोजित होने के चांस हैं, जिसकी मेजबानी खुद अफगानिस्तान क्रिकेट टीम करने वाली हैं।
टीम इंडिया का अगला शेड्यूल
15 अगस्त से इंडिया वर्सेस श्रीलंका पहला टेस्ट गाले में
23 अगस्त से इंडिया वर्सेस श्रीलंका दूसरा टेस्ट कोलंबो में
एशियन गेम्स और अफगानिस्तान के खिलाफ टी20 सीरीज
27 सितंबर को इंडिया वर्सेस वेस्टइंडीज पहला वनडे मैच तिरुवनंतपुरम में
30 सितंबर को इंडिया वर्सेस वेस्टइंडीज दूसरा वनडे मैच गुवाहटी में
3 अक्तूबर को इंडिया वर्सेस वेस्टइंडीज तीसरा वनडे मैच न्यू चंडीगढ़ में
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
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ग्लोबल इवेंट्स: ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल
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