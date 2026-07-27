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टीम इंडिया अब 19 दिन के ब्रेक पर, जानिए अब कब और किसके खिलाफ मैदान पर उतरेंगे भारतीय लड़ाके?

By Vikash Gaur
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Team India Schedule: टीम इंडिया का जिम्बाब्वे दौरा 4 दिन में खत्म हो गया। इसके बाद अब टीम इंडिया का अगला मैच कब और किसके खिलाफ है? इसके बारे में जान लीजिए। दो सप्ताह से ज्यादा का ब्रेक खिलाड़ियों को मिलने वाला है। 

Jasprit Bumrah Team India
भारतीय क्रिकेट टीम

Team India Schedule: टीम इंडिया के लिए 2026 का साल पूरी तरह अब तक व्यस्त रहा है। शुरुआत में न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज, इसके बाद टी20 वर्ल्ड कप, फिर आईपीएल, फिर अफगानिस्तान के खिलाफ घर पर सीरीज। इसके बाद आयरलैंड में टी20 सीरीज, इंग्लैंड में टी20 और वनडे सीरीज के बाद जिम्बाब्वे के दौरे पर भारतीय टीम गई, लेकिन अब एक छोटा सा ब्रेक भारतीय टीम को मिल गया है। आप भी जान लीजिए कि टीम इंडिया अब किस दिन, किसके खिलाफ अपने अगले मैच में मैदान पर उतरेगी।

भारतीय क्रिकेट टीम का जिम्बाब्वे दौरा 4 दिन में खत्म हो गया। 23 जुलाई से 3 मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज शुरू हुई और अगले 4 दिन में यानी 26 जुलाई को इस सीरीज का समापन हो गया। इसी के साथ एक ब्रेक भारतीय खिलाड़ियों को मिल गया, क्योंकि अब अगला मुकाबला टीम इंडिया को अगले महीने के मध्य में खेलना है। भारतीय खिलाड़ी थोड़ा सा रिलेक्स फील करेंगे, लेकिन भारतीय क्रिकेट फैंस थोड़ा सा निराश होंगे, क्योंकि उन्हें दो सप्ताह से ज्यादा समय तक इंटरनेशनल क्रिकेट देखने को नहीं मिलेगी।

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टीम इंडिया का अब अगला मुकाबला 15 अगस्त को शुरू हो गया। टीम इंडिया को श्रीलंका के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेलनी है, जो आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है। शुभमन गिल की कप्तानी में टीम इंडिया उस टेस्ट सीरीज को खेलेगी। 26 जुलाई के बाद 15 अगस्त को अब टीम इंडिया मैदान पर उतरेगी। इस बीच 19 दिन का गैप है। वैसे तो यह ब्रेक है, लेकिन भारतीय खिलाड़ी जल्द श्रीलंका पहुंचेंगे, जहां वे उस टेस्ट सीरीज की तैयारियों में जुट जाएंगे, क्योंकि हर एक मैच डब्ल्यूटीसी के फाइनल में पहुंचने के लिए अहम है।

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इंडिया वर्सेस श्रीलंका पहला टेस्ट मैच 15 अगस्त से गाले में खेला जाएगा, जबकि दूसरा मुकाबला 23 जुलाई से कोलंबो में आयोजित होगा। इसके बाद भारतीय टीम फिर एक बार व्यस्त हो जाएगी, क्योंकि सितंबर में एशियन गेम्स भी होने हैं। वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज शेड्यूल है। इसके अलावा बांग्लादेश की सीरीज पर भी विचार जारी है। साथ ही साथ अफगानिस्तान के साथ भी एक टी20 सीरीज नई दिल्ली में सितंबर में आयोजित होने के चांस हैं, जिसकी मेजबानी खुद अफगानिस्तान क्रिकेट टीम करने वाली हैं।

टीम इंडिया का अगला शेड्यूल

15 अगस्त से इंडिया वर्सेस श्रीलंका पहला टेस्ट गाले में

23 अगस्त से इंडिया वर्सेस श्रीलंका दूसरा टेस्ट कोलंबो में

एशियन गेम्स और अफगानिस्तान के खिलाफ टी20 सीरीज

27 सितंबर को इंडिया वर्सेस वेस्टइंडीज पहला वनडे मैच तिरुवनंतपुरम में

30 सितंबर को इंडिया वर्सेस वेस्टइंडीज दूसरा वनडे मैच गुवाहटी में

3 अक्तूबर को इंडिया वर्सेस वेस्टइंडीज तीसरा वनडे मैच न्यू चंडीगढ़ में

Vikash Gaur

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Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


संक्षिप्त विवरण:

विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


विस्तृत बायो:

परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


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अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:


क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।


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