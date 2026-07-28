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टीम इंडिया को मिलेगा नया फील्डिंग कोच, टी दिलीप और टेन डोएशे पर BCCI का अहम अपडेट

By Md.Akram
नई दिल्ली, पीटीआई
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टीम इंडिया को जल्द ही नया फील्डिंग कोच मिलेगा। भारतीय क्रिकेट बोर्ड (BCCI) ने मंगलवार को टी दिलीप और रेयान टेन डोएशे को लेकर अहम अपडेट दिया। दोनों का कॉन्ट्रैक्ट समाप्त हो चुका है।

T Dilip and Ryan Ten Doeschate
टी दिलीप और रेयान टेन डोएशे (फाइल फोटो)

भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के सहायक कोच रेयान टेन डोएशे और फील्डिंग कोच टी. दिलीप का अनुबंध समाप्त हो गया है और भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) के सचिव देवजीत सैकिया ने मंगलवार को कहा कि बोर्ड इन दोनों के कार्यकाल को कोई विस्तार नहीं देने जा रहा है। बीसीसीआई श्रीलंका दौरे के लिए जल्द ही नए फील्डिंग कोच के नाम की घोषणा करेगा। सैकिया ने बताया कि फिलहाल 'दो-तीन नामों पर चर्चा चल रही है।' सूत्रों के अनुसार भारत की महिला टीम और भारत-ए के पूर्व सहयोगी सदस्य शुभदीप घोष इस पद के प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं और उनके टी. दिलीप तथा डोएशे की जगह लेने की संभावना है।

'इस्तीफा स्वीकार करने का प्रश्न ही नहीं'

सैकिया ने 'पीटीआई' से विशेष बातचीत में कहा, ''सहायक कोच डोएशे का भारतीय पुरुष टीम के साथ दो वर्ष का अनुबंध 10 जून को समाप्त हो गया था तो वही एक वर्ष का विस्तार पाने वाले क्षेत्ररक्षक कोच टी. दिलीप का अनुबंध आठ जून को खत्म हो गया।'' उन्होंने कहा, ''बीसीसीआई ने दोनों को भारत के ब्रिटेन दौरे के समाप्त होने तक टीम के साथ बनाए रखा। लेकिन अब उनके अनुबंध में कोई और विस्तार नहीं दिया जा रहा है। चूंकि उनका अनुबंध समाप्त हो चुका है, इसलिए इस्तीफा स्वीकार करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता।''

गंभीर के आग्रह पर जुड़े थे टेन डोएशे

गौरतलब है कि डोएशे स्वयं भी पद छोड़ना चाहते थे। उन्हें हेड कोच गौतम गंभीर के आग्रह पर टीम से जोड़ा गया था और उस समय उन्हें क्षेत्ररक्षण कोच की जिम्मेदारी दिए जाने का आश्वासन मिला था। लेकिन पिछले दो वर्षों में उन्हें कोई स्पष्ट भूमिका नहीं सौंपी गई। दिलीप को इंग्लैंड में 2025 की टेस्ट श्रृंखला से पहले एक सीनियर खिलाड़ी के आग्रह पर एक वर्ष का विस्तार मिला था। उनके प्रदर्शन से हालांकि टीम प्रबंधन संतुष्ट नहीं था। आयरलैंड और इंग्लैंड में सीमित ओवरों के दौरे में टीम के खराब क्षेत्ररक्षण के बाद उनके अनुबंध को आगे बढ़ाने की संभावना लगभग समाप्त हो गई थी।

'अगले एक-दो दिनों में फैसला हो जाएगा'

सैकिया ने किसी नाम का जिक्र किए बिना कहा, ''हम फिलहाल दो-तीन उम्मीदवारों से बातचीत कर रहे हैं और उम्मीद है कि अगले एक-दो दिनों में फैसला हो जाएगा। श्रीलंका दौरे पर भारतीय टीम के साथ नया फील्डिंग कोच होगा। असम के शुभदीप घोष राहुल द्रविड़ के राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी (एनसीए) कार्यकाल से पिछले छह-सात वर्षों से भारतीय क्रिकेट व्यवस्था का हिस्सा रहे हैं। वह इस पद के सबसे मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं।

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मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार

परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।


अनुभव: अकरम को कंटेंट रिसर्च, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरीटेलिंग और एडिटिंग का अच्छा अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऑडियंस बिहेवियर को समझकर कंटेंट तैयार करते हैं, जो प्रभावशाली हो। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि: अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। शैक्षणिक पृष्ठभूमि और प्रोफेशनल अनुभव ने अकरम को मीडिया की बुनियादी समझ के साथ-साथ प्रैक्टिकल अप्रोच भी दी है। सीखते रहना और खुद को लगातार अपडेट करना प्रोफेशनल आदतों में शामिल है।


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