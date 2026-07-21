भारत की वनडे टीम में है इस समय फिनिशर्स का क्राइसिस, हार पर हार की ये भी है एक वजह
लंबे समय तक फिनिशर की जिम्मेदारी एमएस धोनी ने वनडे क्रिकेट में उठाई है।हार्दिक पांड्या भी ये काम करते आए हैं, लेकिन उनके अलावा कोई अच्छे विकल्प भारत को वनडे क्रिकेट में नहीं मिल रहे, जो मैच फिनिश कर पाएं।
टीम इंडिया पर वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में इस समय सबसे बड़ा संकट गेंदबाजी या बल्लेबाजी का नहीं, बल्कि फिनिशर्स की कमी है। नंबर 6, 7 और 8 पर ऐसे खिलाड़ी हमें नहीं मिल रहे हैं, जो जरूरत पड़ने पर 150-200 या इससे ज्यादा के स्ट्राइक रेट से रन बना सकें और जरूरी रन रेट को आगे न बढ़ने दें। लंबे समय तक एमएस धोनी ने यह जिम्मेदारी निभाई। इसके अलावा हार्दिक पांड्या भी ये काम करते आए हैं और काफी योगदान मैच फिनिश करने में रविंद्र जडेजा का भी रहा है, लेकिन इसके बाद क्या?
अगर देखा जाए तो भारतीय टीम को लॉर्ड्स वनडे मैच में इंग्लैंड के खिलाफ हार का सामना क्यों करना पड़ा? इसके पीछे की वजह आप खोजने जाएंगे तो असल वजह नंबर 6, 7 और 8 का बल्लेबाज मिलेगा। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड तीसरे वनडे मैच को ही उठाकर देखें तो छठे नंबर पर केएल राहुल को भेजा गया, जिसके लिए वे उपयुक्त बल्लेबाज नहीं हैं। सातवें नंबर पर अक्षर पटेल थे, जिनसे हर बार मैच फिनिश करने की उम्मीद करना बेमानी होगा। आठवें पर कोई ऐसा विकल्प नहीं था, जिसे बल्लेबाजी आती हो।
फिनिशिंग टच नहीं मिल रहा
ये हाल सिर्फ इस लॉर्ड्स ओडीआई का नहीं है, बल्कि हर उस मैच में हम समस्या से जूझे हैं, जिसमें हार्दिक पांड्या नहीं खेले हैं। नितीश कुमार रेड्डी से भी उम्मीद की जाती है कि वे वनडे में फिनिशिंग टच दे सकते हैं, लेकिन उनकी बॉडी बहुत फ्रेजाइल है। वे कभी भी चोटिल हो जाते हैं। ले-देकर हमारी बैटिंग नंबर 5 पर समाप्त हो जाती है। थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे बल्लेबाजी को करते हैं तो श्रेयस अय्यर पांच पर जाते हैं और केएल राहुल 6 पर चले जाते हैं। श्रेयस 4 के लिए परफेक्ट हैं, जबकि केएल 5 पर अपना काम करते हैं।
दो ऑलराउंडर्स चाहिए भारत को
ऐसे में टीम इंडिया को कम से कम नंबर 6 और 7 पर दो ऐसे बल्लेबाजों का टॉप ऑलराउंडर्स की तलाश है, जो बिना किसी दबाव, तेज स्ट्राइक रेट से और रन चेज में रिक्वायर्ड रन रेट का ध्यान रखकर बल्लेबाजी कर सकें। पहली गेंद से ही बड़े शॉट लगाने में सक्षम में हो और जरूरत पड़ने पर सिंगल-डबल से गेम को चला सकें। हार्दिक पांड्या की वापसी से नंबर 6 का स्लॉट फिर भी भर सकता है, लेकिन देखना यह है कि सात पर अगर अक्षर को रखेंगे तो फिर 8 पर क्या किसी गेंदबाज को खिलाएंगे या फिर एक और ऑलराउंडर सेट करेंगे? उस पोजिशन के लिए हर्षित राणा और नितीश कुमार रेड्डी परफेक्ट लगते हैं, लेकिन बीते कुछ समय में दोनों चोटों की वजह से परेशान रहे हैं।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
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