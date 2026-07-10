हार पर हार से कहीं छिन ना जाए टीम इंडिया से ओलंपिक का टिकट, जानिए क्या है पूरा गणित
टीम इंडिया लगातार टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में हारती जा रही है। इससे टीम इंडिया के ओलंपिक से बाहर होने का खतरा मंडराने लगा है। वैसे तो टीम इंडिया अभी आईसीसी टी20 रैंकिंग में नंबर वन है, लेकिन उससे ये तमगा छिन सकता है।
टीम इंडिया मार्च में टी20 वर्ल्ड कप 2026 जीता था, लेकिन इसके बाद से भारत की टीम को एक भी मैच में जीत नहीं मिली है। आयरलैंड जैसी कमजोर टीम के खिलाफ भी टीम इंडिया दो मैच हार गई और अब इंग्लैंड के सामने तो भारत ने घुटने ही टेक दिए। पिछले 6 मैचों में से 5 मैचों में टीम को हार मिली है। इसी लगातार मिल रही हार पर हार से टीम इंडिया के ओलंपिक से बाहर होने का खतरा भी मंडराने लगा है। ऐसा ही चलता रहा तो फिर टीम इंडिया के ओलंपिक की डायरेक्ट क्वालिफिकेशन छिन सकती है।
दरअसल, आईसीसी ने ओलंपिक 2026 के लिए क्वालीफिकेशन का फॉर्मेट बता दिया है। उसमें साफ है कि जो भी टीम अपने-अपने महाद्वीप से टॉप रैंकिंग वाली होगी, उसे ओलंपिक का डायरेक्ट टिकट मिलेगा। अफ्रीका, एशिया, यूरोप और ओशिनिया की एक-एक आईसीसी टी20 में टॉप रैंक वाली टीम सीधे ओलंपिक के लिए क्वालीफाई करेगी। कुल 6 टीमें मेंस कैटेगरी में हिस्सा लेंगी। इनमें से एक-एक हर महाद्वीप से होगी, जबकि एक मेजबान देश के अलावा आईसीसी ओलंपिक क्वालीफायर्स से एक टीम निकलेगी।
अभी टीम इंडिया नंबर वन है
इस समय टीम इंडिया आईसीसी टी20 रैंकिंग में नंबर वन है तो जाहिर है कि एशिया में भी नंबर वन है। हालांकि, अगर पांचवां टी20 मैच इंग्लैंड के खिलाफ जारी सीरीज का भारतीय टीम हारती है तो फिर उनसे नंबर वन की कुर्सी छिन जाएगी। वहीं, साल 2026 के आखिर तक अगर टीम आगे भी मैच हारती है और कोई अन्य एशियाई टीम आईसीसी रैंकिंग में भारत से आगे चली जाती है तो भारत से ओलंपिक की ऑटोमैटिक बर्थ छिन जाएगी। पाकिस्तान इस समय दूसरी सबसे अच्छी रैंकिंग वाली एशियाई टीम है।
पाकिस्तान मार सकता है बाजी
अगर भारतीय टीम आने वाले कुछ और टी20 इंटरनेशनल मैच हार जाती है और पाकिस्तान की टीम अपने मैच जीतती जाती है और 31 दिसंबर 2026 तक आईसीसी की टी20 रैंकिंग में भारत से आगे निकल जाती है तो पाकिस्तान को ओलंपिक का टिकट मिल जाएगा, जबकि भारतीय टीम को फिर आईसीसी ओलंपिक क्वालीफायर्स खेलने के लिए मजबूर होना पड़ेगा और उन्हें जीतकर टीम ओलंपिक के लिए क्वालीफाई कर पाएगी। ऐसे में भारतीय टीम को आगे ध्यान से खेलना है।
कप्तान श्रेयस अय्यर और कोच गौतम गंभीर पर अतिरिक्त दबाव होगा। दोनों की जोड़ी अभी तक एक भी मैच नहीं जीत पाई है। आयरलैंड में दो और फिर इंग्लैंड में चार मैच खेलने के बावजूद भारत खाली हाथ है। इंग्लैंड में 3 मैच चार में से भारत हारा है। एक मैच बेनतीजा रहा है।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
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