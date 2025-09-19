Team India may make Sanju Samson an opener against Oman Asia Cup एशिया कप: ओमान के खिलाफ संजू सैमसन को ओपनर बना सकती है भारतीय टीम, Cricket Hindi News - Hindustan
एशिया कप: ओमान के खिलाफ संजू सैमसन को ओपनर बना सकती है भारतीय टीम

एशिया कप में शुक्रवार को भारत और ओमान की भिड़ंत है। चूंकि भारत सुपर 4 में पहले ही पहुंच चुका है और ओमान लीग चरण से आगे नहीं बढ़ पाया है, लिहाजा ये मैच महज औपचारिकता वाला होगा। इस मुकाबले में भारतीय टीम संजू सैमसन को बतौर ओपनर उतार सकती है।

Chandra Prakash Pandey नई दिल्ली, वार्ताFri, 19 Sep 2025 02:53 PM
भारतीय टीम एशिया कप 2025 में शुक्रवार को ओमान के खिलाफ विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन को सलामी बल्लेबाज के रूप में मैदान में उतार सकती है। टीम प्रबंधन बल्लेबाजी क्रम में बदलाव करने पर विचार कर सकती है। संजू सैमसन फिलहाल भारतीय टीम के विकेटकीपर-बल्लेबाज हैं और नंबर पांच पर खेलते हैं। उन्हें शुक्रवार के मैच में ओपनिंग का मौका मिल सकता है।

संजू सैमसन के अंतरराष्ट्रीय टी-20 के आंकड़े बताते हैं कि वे ओपनिंग में सबसे प्रभावशाली होते हैं। ओपनर के रूप में 14 पारियों में सैमसन ने 512 रन बनाए हैं। उनका औसत 39.4 और स्ट्राइक रेट 182.2 रहा है। टी20 इंटरनेशनल में उनका उच्चतम 111 रन है जो उन्होंने बतौर ओपनर ही बनाया है। वहीं, नंबर पांच पर खेलते हुए पांच पारियों में स्ट्राइक रेट 131.9 के साथ उन्होंने सिर्फ 62 रन बनाए हैं। लिहाजा फर्क साफ दिखता है।

भारत की मौजूदा ओपनिंग जोड़ी शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा पाकिस्तान के खिलाफ कमाल दिखा चुकी है, लेकिन गिल का सतर्क खेल (सात गेंदों पर 10 रन) चर्चा में रहा। ओमान अपेक्षाकृत कमजोर टीम है। यह मुकाबला सैमसन को ओपनिंग में आजमाने का सबसे सही मौका देता है, ताकि वह पॉवरप्ले में अपनी ताकत के मुताबिक खुलकर खेल सकें।

ये भी पढ़ें:ओमान को रौंदकर ग्रुप स्टेज का अंत करना चाहेगा भारत, जानें कैसे देखें लाइव मैच?

अगर संजू सैमसन को ओपनिंग मौका मिलता है तो भारत गिल को नंबर तीन या चार पर भेज सकता है, जहां उनका एंकरिंग रोल मध्यक्रम को मजबूत कर सकता है। अभिषेक शर्मा ने ओपनिंग में धमाका किया है। अभिषेक-संजू की जोड़ी पॉवरप्ले में टीम इंडिया के लिए सबसे आक्रामक विकल्प बन सकती है।

भारत की संभावित प्लेइंग इलेवन: संजू सैमसन (विकेट कीपर), अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह और वरुण चक्रवर्ती।

