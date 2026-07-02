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24 साल, 3 मैच और नतीजा कुछ भी नहीं, चेस्टर-ले-स्ट्रीट में है टीम इंडिया का अजब-गजब इतिहास

Vikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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टीम इंडिया का पहला टी20 मैच चेस्टर-ली-स्ट्रीट में बारिश की भेंट चढ़ गया। हालांकि, यह पहला मुकाबला नहीं था, जब इस मैदान पर बेनतीजा रहा है। इससे पहले भी दो और मैच बारिश के कारण इंडिया के पूरे नहीं हुए हैं।

24 साल, 3 मैच और नतीजा कुछ भी नहीं, चेस्टर-ले-स्ट्रीट में है टीम इंडिया का अजब-गजब इतिहास

टीम इंडिया बुधवार एक जुलाई को मेजबान इंग्लैंड के खिलाफ पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का पहला मुकाबला खेलने उतरी। मुकाबला अपने समय पर शुरू हुआ और भारतीय पारी भी 20 ओवर चली। हालांकि, इसके बाद मैच शुरू ही नहीं हो पाया और मुकाबला रद्द करना पड़ गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि ऐसा पहली बार नहीं है, जब चेस्टर-ले-स्ट्रीट के रिवरसाइड ग्राउंड में टीम इंडिया का मैच बारिश में धुला है। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि यहां भारतीय टीम के किसी भी मैच का नतीजा ही नहीं निकला है।

दरअसल, टीम इंडिया ने चेस्टर-ले-स्ट्रीट में साल 2002 में डेब्यू किया था। इसके बाद से अब तक भारतीय टीम ने यहां कुल 3 मैच खेले हैं और तीनों ही मैचों का नतीजा नहीं निकला है, क्योंकि बारिश के कारण मैच रद्द हुए हैं और बेनतीजा रहे हैं। इस टी20 इंटरनेशनल मैच से पहले टीम इंडिया यहां दो वनडे इंटरनेशनल मैच भी खेली है, लेकिन एक बार भी मैच का नतीजा नहीं निकला है। हालांकि, भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने यहां दो इंटरनेशनल मैच खेले हैं, जिनका नतीजा निकला है। एक मैच में भारत हारा है और एक मैच में जीत मिली है।

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24 साल पहले भारत ने किया था यहां डेब्यू

भारतीय टीम साल 2002 में यहां वनडे इंटरनेशनल मैच में इंग्लैंड के खिलाफ उतरी तो भी पहले बल्लेबाजी की थी। 4 विकेट खोकर 285 रन भारतीय टीम ने बनाए थे। इसके जवाब में इंग्लैंड की टीम 12.3 ओवर में 1 विकेट खोकर 53 रन बना चुकी थी और फिर बारिश ने मैच में खलल डालकर मैच का मजा बिगाड़ दिया था। इस मुकाबले के 9 साल बाद फिर से यहां दोनों टीमों के बीच वनडे इंटरनेशनल मैच खेला गया। उस मैच में भी यही सब हुआ। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 7 विकेट खोकर 274 रन बनाए थे और इंग्लैंड की टीम 7.2 ओवर में 2 विकेट खोकर 27 रन बना सकी थी और फिर बारिश के कारण आगे मैच नहीं हुआ।

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2026 में खेले गए टी20 इंटरनेशनल मैच की बात करें तो इस बार भी भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी की। 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 189 रन बनाए, लेकिन इसके बाद बारिश की वजह से मैच ही नहीं खेला गया। इस तरह तीनों इंटरनेशनल मैच यहां इंडियन मेंस क्रिकेट टीम के बेनतीजा रहे हैं। इस मैच की बात करें तो कप्तान श्रेयस अय्यर ने 47 गेंदों में 68 रन बनाए, जबकि अभिषेक शर्मा ने 24 गेंदों में ताबड़तोड़ 59 रन बनाकर भारत को तूफानी शुरुआत दिलाई थी। आखिर में शिवम दुबे ने 21 गेंदों में 42 रन जड़ दिए।

Vikash Gaur

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Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


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विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


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परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


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अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:


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