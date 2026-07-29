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भारतीय टीम मैनेजमेंट किसके फेल होने का करता है इंतजार? पूर्व ओपनर बोला- ऐसी T20 सीरीज खोलेगी युवाओं की कलई

By Md.Akram
लाइव हिन्दुस्तान
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सदागोपन रमेश का कहना है कि भारतीय टीम मैनेजमेंट सीनियर खिलाड़ियों के फेल होने का इंतजार करता है। पूर्व भारतीय ओपनर रमेश ने एक काल्पनिक टी20 सीरीज का जिक्र किया।

ABhishek sharma
वैभव सूर्यवंसी के साथ अभिषेक शर्मा (फाइल फोटो)

भारत ने हाल ही में जिम्बाब्वे दौर पर तीन मैचों की टी20 सीरीज में सूपड़ा साफ किया। जिम्बाब्वे सीरीज समाप्त होने के बाद पूर्व भारतीय ओपनर सदागोपन रमेश ने टीम मैनेजमेंट को आड़े हाथ लिया है। उनका कहना है कि खिलाड़ियों को सिलेक्ट करने के पैरामीटर्स समान नहीं। उन्होंने खासतौर पर 25 वर्षीय ओपनर अभिषेक शर्मा का जिक्र किया। अभिषेक ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 के बाद से अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है। वह जिम्बाब्वे में बुरी तरह फ्लॉप रहे और कुल 11 रन जुटाए पाए। वह T20I बल्लेबाजों की रैंकिंग में तीसरे स्थान पर खिसक चुके हैं। वहीं, संजू सैमसन को लगातार तीन पारियों में नाकाम रहने पर भारतीय इलेवन से बाहर कर दिया गया था। रमेश का मानना है कि अगर 39 वर्षीय रोहित शर्मा का इंग्लैंड में तीसरे वनडे में भी बल्ला नहीं चलता तो उनका पत्ता कट सकता था।

'टीम मैनेजमेंट इंतजार करता है कि...'

रोहित ने लॉर्ड्स में आयोजित तीसरे वनडे में 110 गेंदों में 138 रनों की ऐतिहासिक शतकीय पारी खेली थी। मैच से पहले अटकलें थी कि वह लॉर्ड्स वनडे के बाद संन्यास ले सकते हैं। हालांकि, बीसीसीआई ने अफवाहों को निराधार करार दिया था। रमेश ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किए गए वीडियो में कहा, ''समस्या सिलेक्शन के पैरामीटर्स की है। ऐसा लगता है कि मैनेजमेंट 25 साल से कम उम्र के खिलाड़ियों के सफल होने का इंतजार करता है, जबकि 35 या उससे ज्यादा उम्र के खिलाड़ियों के मामले में वे बस एक बार फेल होने का इंतजार करते हैं। स्पष्ट है कि सिलेक्शन में उम्र एक अहम भूमिका निभा रही है। ऐसा लगता है कि लगातार अच्छा खेलने वाले 35 साल के खिलाड़ी से कहा जाता है कि वह अपनी जगह किसी ऐसे 25 साल के खिलाड़ी के लिए छोड़ दे जिसका प्रदर्शन उतार-चढ़ाव वाला रहा है।''

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'टी20 वर्ल्ड कप में उतरते समय...'

उन्होंने आगे कहा, ''टी20 वर्ल्ड कप में उतरते समय अभिषेक शर्मा दुनिया के नंबर-1 बल्लेबाज थे। लेकिन उसके बाद 18 पारियों में उनका औसत सिर्फ 18 रहा है। इस दौरान उन्होंने सिर्फ तीन अर्धशतक लगाए, जो चिंता की बात है। संजू सैमसन ने टी20 वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन किया था, फिर भी सिर्फ तीन बार फेल होने पर टीम से बाहर कर दिया गया। अगर रोहित शर्मा लॉर्ड्स वनडे में फेल हो जाते तो उनके भी टीम से बाहर होने की पूरी संभावना थी। इस बीच, अभिषेक शर्मा के प्रदर्शन में गिरावट आती रही।"

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ऐसी सीरीज हुई तो 30 प्लस वाले जीतेंगे

पूर्व ओपनर ने काल्पनिक टी20 सीरीज का जिक्र करते हुए सीनियर खिलाड़ियों की अहमियत पर जोर दिया और कहा कि युवाओं की कलई खुल जाएगी। भारत के लिए 19 टेस्ट और 24 वनडे खेलने वाले रमेश ने कहा, ''अगर 30 साल से ज्यादा उम्र के खिलाड़ियों वाली टीम और युवा खिलाड़ियों वाली टीम (जिन्हें मैनेजमेंट फ्यूचर मानता है) के बीच टी20 मैच हो तो काफी कुछ क्लियर हो जाएगा। सीनियर टीम में रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल, सूर्यकुमार यादव, संजू सैमसन, हार्दिक पांड्या, रवींद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी और भुवनेश्वर कुमार जैसे खिलाड़ी हों। तीन या पांच मैचों की सीरीज से निरंतरता का पता चल जाएगा। 30 प्लस उम्र वाले खिलाड़ियों की टीम ही निश्चित रूप से जीतेगी।''

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मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार

परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।


अनुभव: अकरम को कंटेंट रिसर्च, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरीटेलिंग और एडिटिंग का अच्छा अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऑडियंस बिहेवियर को समझकर कंटेंट तैयार करते हैं, जो प्रभावशाली हो। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि: अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। शैक्षणिक पृष्ठभूमि और प्रोफेशनल अनुभव ने अकरम को मीडिया की बुनियादी समझ के साथ-साथ प्रैक्टिकल अप्रोच भी दी है। सीखते रहना और खुद को लगातार अपडेट करना प्रोफेशनल आदतों में शामिल है।


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