IND vs NZ दूसरे मैच में हुए 5 बदलाव, बुमराह-अक्षर सहित ये खिलाड़ी प्लेइंग इलेवन से हुए बाहर
भारत ने रायपुर में खेले जा रहे दूसरे मैच में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। भारत ने प्लेइंग इलेवन में दो, जबकि न्यूजीलैंड तीन बदलाव के साथ उतरी है। बुमराह और अक्षर नहीं खेल रहे हैं।
भारतीय टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने शुक्रवार को न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टी20 मैच में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। सूर्यकुमार ने बताया कि टीम ने काफी समय से लक्ष्य का पीछा नहीं किया और इस वजह से टॉस जीतने के बाद पहले बॉलिंग करेगी। भारतीय कप्तान ने ये भी बताया कि टीम दो बदलाव के साथ उतरी है। भारतीय टीम की प्लेइंग इलेवन में हर्षित राणा और कुलदीप यादव को शामिल किया गया है। अक्षर पटेल चोट लगने के कारण नहीं खेल रहे हैं, वहीं जसप्रीत बुमराह को आराम दिया गया है। वहीं न्यूजीलैंड की टीम ने तीन बदलाव किए हैं।
भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टॉस जीतने के बाद कहा कि अभी भी ओस मौजूद है और उनकी टीम ने हालिया समय में अधिक चेज नहीं किया है इसलिए वह पहले गेंदबाज़ी करना चाहते हैं। सूर्यकुमार ने कहा कि उनकी टीम प्रदर्शन को दोहराने का प्रयास करेगी। भारत में दो बदलाव है, अक्षर पटेल और जसप्रीत बुमराह नहीं खेल रहे हैं उनकी जगह पर हर्षित राणा और कुलदीप यादव को शामिल किया गया है।
न्यूजीलैंड ने दूसरे मैच के लिए तीन बदलाव किए हैं। न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सैंटनर ने कहा कि वह भी पहले गेंदबाजी ही करते। न्यूज़ीलैंड में तीन बदलाव हैं, रॉबिंसन की जगह टिम साइफर्ट हैं और काइल जेमिसन की जगह मैट हेनरी शामिल हैं। क्रिस्टियन क्लार्क भी बाहर हैं उनकी जगह पर जैक फॉक्स को शामिल किया गया है।
दूसरे मैच के लिए प्लेइंग इलेवन
टीम इंडिया (प्लेइंग इलेवन): संजू सैमसन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, रिंकू सिंह, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती
न्यूजीलैंड (प्लेइंग इलेवन): डेवोन कॉनवे, टिम सीफर्ट (विकेटकीपर), रचिन रवींद्र, ग्लेन फिलिप्स, मार्क चैपमैन, डेरिल मिशेल, मिशेल सेंटनर (कप्तान), जैकरी फॉक्स, मैट हेनरी, ईश सोढ़ी, जैकब डफी