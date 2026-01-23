Cricket Logo
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़team india made two changes Axar Patel and Jasprit Bumrah OUT Kuldeep Yadav Harshit Rana joins new zealand add three
IND vs NZ दूसरे मैच में हुए 5 बदलाव, बुमराह-अक्षर सहित ये खिलाड़ी प्लेइंग इलेवन से हुए बाहर

संक्षेप:

भारत ने रायपुर में खेले जा रहे दूसरे मैच में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। भारत ने प्लेइंग इलेवन में दो, जबकि न्यूजीलैंड तीन बदलाव के साथ उतरी है। बुमराह और अक्षर नहीं खेल रहे हैं।

Jan 23, 2026 06:52 pm IST
भारतीय टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने शुक्रवार को न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टी20 मैच में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। सूर्यकुमार ने बताया कि टीम ने काफी समय से लक्ष्य का पीछा नहीं किया और इस वजह से टॉस जीतने के बाद पहले बॉलिंग करेगी। भारतीय कप्तान ने ये भी बताया कि टीम दो बदलाव के साथ उतरी है। भारतीय टीम की प्लेइंग इलेवन में हर्षित राणा और कुलदीप यादव को शामिल किया गया है। अक्षर पटेल चोट लगने के कारण नहीं खेल रहे हैं, वहीं जसप्रीत बुमराह को आराम दिया गया है। वहीं न्यूजीलैंड की टीम ने तीन बदलाव किए हैं।

भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टॉस जीतने के बाद कहा कि अभी भी ओस मौजूद है और उनकी टीम ने हालिया समय में अधिक चेज नहीं किया है इसलिए वह पहले गेंदबाज़ी करना चाहते हैं। सूर्यकुमार ने कहा कि उनकी टीम प्रदर्शन को दोहराने का प्रयास करेगी। भारत में दो बदलाव है, अक्षर पटेल और जसप्रीत बुमराह नहीं खेल रहे हैं उनकी जगह पर हर्षित राणा और कुलदीप यादव को शामिल किया गया है।

न्यूजीलैंड ने दूसरे मैच के लिए तीन बदलाव किए हैं। न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सैंटनर ने कहा कि वह भी पहले गेंदबाजी ही करते। न्यूज़ीलैंड में तीन बदलाव हैं, रॉबिंसन की जगह टिम साइफर्ट हैं और काइल जेमिसन की जगह मैट हेनरी शामिल हैं। क्रिस्टियन क्लार्क भी बाहर हैं उनकी जगह पर जैक फॉक्स को शामिल किया गया है।

दूसरे मैच के लिए प्लेइंग इलेवन

टीम इंडिया (प्लेइंग इलेवन): संजू सैमसन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, रिंकू सिंह, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती

न्यूजीलैंड (प्लेइंग इलेवन): डेवोन कॉनवे, टिम सीफर्ट (विकेटकीपर), रचिन रवींद्र, ग्लेन फिलिप्स, मार्क चैपमैन, डेरिल मिशेल, मिशेल सेंटनर (कप्तान), जैकरी फॉक्स, मैट हेनरी, ईश सोढ़ी, जैकब डफी

हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। इसके बाद 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ बतौर सीनियर कंटेंट राइटर अपनी पारी शुरू की। अपने करियर के दौरान हिमांशु ने ओलंपिक गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, आईपीएल, क्रिकेट वर्ल्ड कप जैसे तमाम बड़े इवेंट्स कवर किए हैं। और पढ़ें
