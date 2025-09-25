Team india made changes after england tour for west indies test series Rishabh Pant karun nair वेस्टइंडीज सीरीज के लिए भारतीय टीम में हुए कई बदलाव, चयकर्ताओं ने दनादन हटाए इन खिलाड़ियों के नाम, Cricket Hindi News - Hindustan
Team india made changes after england tour for west indies test series Rishabh Pant karun nair

वेस्टइंडीज सीरीज के लिए भारतीय टीम में हुए कई बदलाव, चयकर्ताओं ने दनादन हटाए इन खिलाड़ियों के नाम

भारतीय टीम ने वेस्टइंडीज के खिलाफ आगामी टेस्ट सीरीज के लिए कई खिलाड़ियों को वापस बुलाया है, जबकि कुछ खिलाड़ी चोट या खराब फॉर्म के कारण टीम से बाहर हो गए हैं।

Himanshu Singh लाइव हिन्दुस्तानThu, 25 Sep 2025 04:18 PM
बीसीसीआई ने गुरुवार को वेस्टइंडीज के खिलाफ होने वाली टेस्ट सीरीज के लिए टीम का ऐलान किया है। भारत और वेस्टइंडीज के बीच दो टेस्ट मैच होंगे। पहला 2 अक्टूबर को अहमदाबाद में और दूसरा 10 अक्टूबर को दिल्ली में खेला जाएगा। यह 2025-27 विश्व टेस्ट चैंपियनशिप चक्र की भारत की दूसरी सीरीज होगी। भारतीय टीम में कई बदलाव देखने को मिले हैं। इंग्लैंड दौरे के लिए चुनी गई भारतीय टीम इस बार घरेलू सीरीज में बदली-बदली हुई नजर आएगी। शुभमन गिल की कप्तानी वाली टीम इंडिया में इस बार रविंद्र जडेजा को उपकप्तानी की जिम्मेदारी सौंपी गई हैं। क्योंकि नियमित उपकप्तान ऋषभ पंत चोट से उबर रहे हैं। वहीं नारायण जगदीशन ने दूसरे विकेटकीपर के रूप में अपनी जगह बरकरार रखी है। वह इंग्लैंड दौरे के आखिरी टेस्ट के लिए भारतीय टीम से पहली बार जुड़े थे।

वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए देवदत्त पडिकल ने घरेलू सीरीज के लिए टीम में वापसी की है। उन्हें इंग्लैंड दौरे से बाहर रखा गया था। पडिकल ने करुण नायर की जगह ली। करुण नायर को इंग्लैंड दौरे पर लंबे समय बाद टीम में जगह मिली थी लेकिन वह मौके को अच्छे से भूना नहीं सके। सरफराज खान को भी इंतजार करना होगा। चयनकर्ताओं ने इस सीरीज के लिए उन्हें भाव नहीं दिया। अभिमन्यु ईश्वरन को नहीं चुना गया है, वह लंबे समय से अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं।

तेज गेंदबाजी में भारतीय टीम के साथ इंग्लैंड गए अर्शदीप सिंह, आकाश दीप और अंशुल कंबोज को जगह नहीं मिली है। अंशुल और आकाश अब ईरानी कप में रेस्ट ऑफ इंडिया की तरफ से खेलते दिखेंगे। इस बार तेज गेंदबाजी से ज्यादा स्पिन पर जोर दिया जाएगा और इसके लिए टीम में जडेजा के साथ-साथ कुलदीप यादव, वॉशिंगटन सुंदर के साथ अक्षर पटेल टीम में हैं। बड़े फ़ॉर्मेट में यह अक्षर की वापसी है। तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर के रूप में टीम में एकमात्र विकल्प नीतीश कुमार रेड्डी का है, जो इंग्लैंड दौरे पर तो गए थे, लेकिन चोट के कारण बीच दौरे से वापस आ गए थे। शार्दुल ठाकुर इंग्लैंड दौरे के बाद बाहर हो गए हैं।

भारत का अभियान इंग्लैंड में एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी सीरीज से शुरू हुआ था, जहां भारत ने पांच टेस्ट की सीरीज 2-2 से ड्रॉ की थी। पांच टेस्ट में उपलब्ध अधिकतम 60 में से 28 अंक हासिल करने के बाद भारत डब्ल्यूटीसी अंक तालिका में 46.67 प्रतिशत अंकों के साथ तीसरे स्थान पर है। ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका उनसे ऊपर हैं, जिनके पास क्रमशः 100 और 66.67 प्रतिशत अंक हैं। वेस्टइंडीज के पास अभी तक कोई अंक नहीं है, क्योंकि उन्होंने जून-जुलाई में ऑस्ट्रेलिया से तीन टेस्ट हारे थे।

ये खिलाड़ी हुए बाहर- ऋषभ पंत, अभिमन्यु ईश्वरन, करुण नायर, शार्दुल ठाकुर, आकाश दीप, अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा

इनकी हुई वापसी: देवदत्त पडिक्कल, अक्षर पटेल, एन जगदीसन

वेस्टइंडीज के खिलाफ भारत की टेस्ट टीम

शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, देवदत्त पड़िक्कल, ध्रुव जुरेल, रविंद्र जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर, जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल,नीतीश रेड्डी, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलदीप यादव और एन जगदीशन

