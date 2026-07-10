ब्रिस्टल में 27 साल तक रहा टीम इंडिया का राज, मगर अब यहां भी औंधे मुंह गिरी भारत की T20 टीम
टीम इंडिया को ब्रिस्टल में कभी हार नहीं मिली थी, लेकिन अब 2026 में आकर भारत ने यहां हार का मुंह देख लिया है। इससे पहले भारत ने यहां पांच में से चार मैच जीते थे, जबकि एक मैच बेनतीजा रहा था।
टीम इंडिया जब 9 जुलाई 2026 को ब्रिस्टल के छोटे से मैदान पर उतरी तो ऐसा माना जा रहा था कि श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली टीम इस मैच को जीतकर सीरीज में वापसी करेगी। हालांकि, टीम बुरी तरह से मैच को हारी और सीरीज गंवा बैठी। यहां तक कि ब्रिस्टल के काउंटी क्रिकेट ग्राउंड पर भारतीय टीम को कभी हार नहीं मिली थी। टीम इंडिया इस मैदान पर 1999 से अब तक नहीं हारी थी, लेकिन अब मैच हार चुकी है। ऐसा कहा जा सकता है कि टीम इंडिया लगभग एकतरफा मैच में हारकर सीरीज से भी हाथ धो बैठी है।
आपको जानकर हैरानी होगी कि ब्रिस्टल में इस टी20 मैच से पहले टीम इंडिया ने कुल 5 इंटरनेशनल मैच खेले थे। उनमें से 4 मैचों में भारतीय टीम को जीत मिली थी और एक मैच बेनतीजा रहा था, लेकिन अब जीत का सिलसिला टूट गया है, क्योंकि 9 विकेट से इंग्लैंड ने चौथे टी20 इंटरनेशनल मैच में जीत दर्ज की है। यहां टीम इंडिया पहले 3 वनडे इंटरनेशनल और एक टी20 इंटरनेशनल मैच खेली हुई है और उन सभी मैचों को भारत ने जीता था, लेकिन अब शर्मनाक हार का मुंह टीम इंडिया को देखना पड़ा है। इसी के साथ सीरीज भी भारत की टीम हार गई है।
ब्रिस्टल में भारत का रिकॉर्ड
23 मई 1999 को ब्रिस्टल में पहला मुकाबला भारत ने खेला था, जो कि वनडे इंटरनेशनल मैच केन्या के खिलाफ था। उस मैच में भारत को 94 रनों से जीत मिली थी। 2002 में इसी मैदान पर भारत ने श्रीलंका को 63 रनों से हराया था। 2007 में इंग्लैंड के खिलाफ टीम इंडिया ने 9 रन से वनडे मैच में जीत दर्ज की थी। 2014 में इंडिया और इंग्लैंड के बीच वनडे मैच यहां बारिश में धुल गया था। 2018 में पहली बार दोनों टीमों का आमना-सामना टी20 इंटरनेशनल मैच में हुआ, जिसमें भारत ने 7 विकेट से बाजी मारी थी, लेकिन 2026 में आकर भारत को यहां हार मिली।
ऐसा था मैच का हाल
मैच की बात करें तो टीम इंडिया के कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी चुनी थी। हालांकि, कप्तान अय्यर की 80 रनों की दमदार पारी की बदौलत टीम 158 रन 20 ओवर में 7 विकेट खोकर बना सकी। ये स्कोर बहुत कम लग रहा था, लेकिन इंग्लैंड ने इसे कुछ ज्यादा ही बौना साबित कर दिया, क्योंकि 159 रनों का टारगेट इंग्लैंड ने 13.5 ओवर में सिर्फ एक विकेट खोकर हासिल कर लिया। कप्तान हैरी ब्रूक ने कमाल की बल्लेबाजी की और 78 रन बनाकर टीम को जीत दिलाई।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
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