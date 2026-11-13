100 ओवर का मैच 51वें ओवर में ही हार गई टीम इंडिया, मिली इतिहास की दूसरी सबसे शर्मनाक मात
भारतीय टीम को चौथे वनडे मैच में 244 रनों से शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत की ये दूसरी सबसे शर्मनाक हार है। इस मैच में भारत पहले ही ओवर में 3 विकेट गंवा दिया था।
वैसे तो वनडे मैच 100 ओवर का होता है। दोनों टीमें 50-50 ओवर खेलती हैं, लेकिन भारतीय टीम के लिए चौथा वनडे मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ 51वें ओवर में ही खत्म हो गया था। इसके पीछे का कारण यह है कि भारतीय टीम जब 334 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी तो अपने तीन बड़े विकेट पहले ही ओवर में खो दिए थे। भारत का स्कोर मैच की दूसरी पारी के पहले ओवर के बाद 0/3 था। इसके बाद सिर्फ जीत के लिए न्यूजीलैंड को खानापूर्ति करनी थी, क्योंकि इतने बड़े झटकों से भारत का संभलना नामुमकिन था। हुआ भी यही। भारतीय टीम को अपने इतिहास की दूसरी सबसे शर्मनाक हार मिली।
टीम इंडिया के कप्तान श्रेयस अय्यर ने इस मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी थी। हालांकि, कप्तान का फैसला सही साबित नहीं हुआ था, क्योंकि न्यूजीलैंड को तूफानी शुरुआत टिम सीफर्ट ने दिलाई थी, जबकि विल यंग ने दमदार शतक जड़ा था। अगर दूसरे ओवर में भारतीय फील्डर कैच पकड़ लेते तो शायद मैच का नतीजा कुछ और हो सकता था, लेकिन फिर भी जिस तरह की बल्लेबाजी इस मैच में भारतीय बल्लेबाजों ने की, उसे देखकर साफ कहा जा सकता है कि भारत के लिए मैच दूसरी पारी के पहले और मैच के 51वें ओवर में ही खत्म हो गया था।
न्यूजीलैंड की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 333 रन सभी विकेट खोकर बनाए थे। विल यंग ने 125 रनों की पारी खेली थी, जबकि टिम सीफर्ट ने 58 रन बनाए थे। 41 रनों की पारी फिन एलेन ने खेली थी। वहीं, भारत के लिए गुरनूर बराड़, आकिब नबी और अक्षर पटेल ने 2-2 विकेट निकाले थे। इसके बाद भारतीय टीम 334 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी और 89 रनों पर ढेर हो गई। 27 रन ईशान किशन ने और 21-21 रन अक्षर पटेल और नमन धीर ने बनाए। इनके अलावा कोई भी दहाई का आंकड़ा नहीं छू सका। वहीं, न्यूजीलैंड की ओर से मैट हेनरी ने 6 विकेट और मैथ्यू फिशर ने 3 विकेट निकाले।
टीम इंडिया को इस मैच में 244 रनों के अंतर से हार मिली। भारतीय टीम की वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में यह रनों के लिहाज से दूसरी सबसे बड़ी हार है। 245 रनों से भारत को शारजाह में 2000 में श्रीलंका के खिलाफ हार मिली थी। वहीं, 214 रनों से साउथ अफ्रीका ने 2015 में मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में भारत को हराया था। चौथी सबसे बड़ी हार भारत को 2004 में मिली थी, जब सिडनी में ऑस्ट्रेलिया ने 208 रनों से टीम इंडिया को मात दी थी। पांचवीं सबसे बड़ी हार वनडे क्रिकेट में भारत को 1975 में मिली थी, जब लॉर्ड्स में इंग्लैंड ने हमें हराया था।
भारत की सबसे बड़ी ODI हार (रनों के हिसाब से)
245 रन बनाम श्रीलंका (शारजाह, 2000)
244 रन बनाम न्यूजीलैंड (माउंट मॉन्गनुई, 2026)
214 रन बनाम साउथ अफ्रीका (वानखेड़े, 2015)
208 रन बनाम ऑस्ट्रेलिया (सिडनी, 2004)
202 रन बनाम इंग्लैंड (लॉर्ड्स, 1975)
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
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