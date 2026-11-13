ODI क्रिकेट में पहली बार हुई टीम इंडिया की इतनी बुरी हालत, टीम का खाता भी नहीं खुला था; तब तक…
भारतीय टीम 334 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी, लेकिन पहले ही ओवर में 3 विकेट भारत ने खो दिए। यहां तक कि एक भी रन भारत ने नहीं बनाया था। रोहित, विराट और श्रेयस बिना खाता खोले पवेलियन लौटे।
टीम इंडिया के सामने न्यूजीलैंड की टीम ने चौथे वनडे इंटरनेशनल मैच में जीत के लिए 334 रनों का लक्ष्य रखा। विल यंग ने दमदार 125 रनों की पारी खेली थी। ऐसे में पिच बल्लेबाजी के अनुकूल नजर आ रही थी। ऐसा माना जा रहा था कि विराट कोहली, रोहित शर्मा और श्रेयस अय्यर जैसे धुरंधरों से सजी टीम इस लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लेगी, लेकिन शुरुआत ही टीम के लिए इतनी शर्मनाक हुई, जो इस फॉर्मेट में कभी भी इससे पहले भारतीय टीम की नहीं हुई थी।
वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट के इतिहास में पहली बार था जब भारतीय टीम ने 3 विकेट बिना कोई रन बनाए गंवा दिए। पारी की पहली गेंद पर रोहित शर्मा आउट हो गए। तीन गेंद डॉट खेलने के बाद पहले ओवर की पांचवीं गेंद पर विराट कोहली क्लीन बोल्ड हो गए। आखिरी गेंद पर कप्तान श्रेयस अय्यर बल्लेबाजी के लिए उतरे और उन्हें भी मैट हेनरी ने चलता कर दिया। इस तरह पहले ओवर के बाद भारत का खाता नहीं खुला था और बोर्ड पर 0/3 लग गया था।
भारतीय टीम ने इससे पहले कभी भी पहले ओवर में बिना कोई रन बनाए 3 विकेट नहीं गंवाए थे। हालांकि, तीन टीमें ऐसी हैं, जिनके साथ ऐसा पहले हो चुका है। पाकिस्तान की टीम तो दो बार इस तरह के स्कोर का सामना कर चुकी है, जब स्कोरबोर्ड पर एक भी रन नहीं लगा और तीन विकेट खो दिए। हैरानी की बात ये है कि न्यूजीलैंड के ही खिलाफ पाकिस्तान ने सबसे पहले 3 विकेट बिना कोई रन बनाए गंवाए थे। ये बात 1983 के विश्व कप की है। पाकिस्तान के साथ दूसरी बार ऐसा 1997 लाहौर वनडे मैच में साउथ अफ्रीका के खिलाफ हुआ था।
बांग्लादेश की टीम की ये हालत श्रीलंका ने वर्ल्ड कप 2003 के मैच में की थी। वहीं, ऑस्ट्रेलिया की यही हालत बांग्लादेश ने 2026 में मीरपुर के मैदान पर की और अब टीम इंडिया ने 3 विकेट न्यूजीलैंड के खिलाफ माउंट मॉन्गनुई में बिना विकेट खोए गंवा दिए। न्यूजीलैंड पहला ऐसा देश है, जिसने दो देशों के खिलाफ वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में कोई रन नहीं दिया और 3 विकेट चटका दिए। ये भारतीय क्रिकेट के इतिहास का सबसे शर्मनाक पल कहा जा सकता है। रोहित शर्मा अपने करियर में पहली बार पहली गेंद पर बतौर ओपनर आउट हुए हैं। इसके साथ-साथ श्रेयस अय्यर पहले ऐसे कप्तान हो गए हैं, जिन्होंने टीम इंडिया को वनडे क्रिकेट में लीड किया और पहले ही मैच में खाता नहीं खुला।
ODI में बिना कोई रन बनाए पहले तीन विकेट गंवाने वाली टीमें
पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड, एजबेस्टन, CWC 1983
पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका, लाहौर, 1997
बांग्लादेश वर्सेस श्रीलंका, पीटरमैरिट्जबर्ग, CWC 2003
ऑस्ट्रेलिया वर्सेस बांग्लादेश, मीरपुर, 2026
भारत बनाम न्यूजीलैंड, माउंट मॉन्गनुई, 2026
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
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