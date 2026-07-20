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रोहित शर्मा से कप्तानी छीनना पड़ रहा महंगा? गंभीर-गिल ने ODI में कटाई नाक; देख लीजिए आंकड़े

By Vikash Gaur
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के बाद से वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में टीम इंडिया की सफलता का ग्राफ गिर गया है। गिल-गंभीर की जोड़ी उतनी सफल नहीं दिखाई दी है। 6 मैच अब तक टीम हार चुकी है और 3 सीरीज भी गंवा चुकी है।

रोहित शर्मा से कप्तानी छीनना पड़ रहा महंगा? गंभीर-गिल ने ODI में कटाई नाक; देख लीजिए आंकड़े

चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की विजेता भारतीय टीम रोहित शर्मा की कप्तानी में बनी थी, लेकिन इसके बाद भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने कप्तानी शुभमन गिल को सौंप दी। सिलेक्टर्स ने भविष्य को ध्यान में रखते हुए रोहित से कप्तानी ले ली थी और गिल को नया कप्तान वनडे क्रिकेट में घोषित किया था। इसके बाद से शुभमन गिल ने गौतम गंभीर के साथ मिलकर एक नई जोड़ी बनाई। गौतम गंभीर पहले से ही हेड कोच थे, लेकिन यह जोड़ी वनडे क्रिकेट में कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई है। टेस्ट क्रिकेट में भी हाल बहुत बढ़िया दोनों की जोड़ी का नहीं हैं।

दरअसल, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के बाद से भारत ने अब तक चार वनडे सीरीज खेली हैं। इनमें से 3 सीरीज भारत गिल और गंभीर की जोड़ी के नेतृत्व में हार चुकी है। शुभमन गिल ने कप्तान रहते हुए सिर्फ एक ही वनडे सीरीज जीती है और वह भी अफगानिस्तान के खिलाफ थी। गिल-गंभीर की जोड़ी ने ऑस्ट्रेलिया के कठिन दौरे से वनडे टीम की कप्तानी और कोचिंग की शुरुआत की थी। उस 3 मैचों की सीरीज में भारत को 2-1 से हार का सामना करना पड़ा था।

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घर पर भी मिली टीम इंडिया को हार

इसके बाद भारतीय टीम ने घर पर न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 मैचों की वनडे इंटरनेशनल सीरीज खेली। उस सीरीज में भी टीम इंडिया 2-1 से हार गई। वहीं, जून 2026 में टीम इंडिया ने अफगानिस्तान के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज खेली, जिसमें 3-0 से जीत दर्ज की और अब इंग्लैंड में भारत को 3 मैचों की ही वनडे सीरीज में 2-1 से हार मिली है। गिल और गंभीर की जोड़ी ने अब तक 12 मैचों में साथ में काम किया है और उनमें से 6 मुकाबले भारत हारा और इतने ही मैच जीता है, जिनमें से 3 मैचों में जीत अफगानिस्तान की कमजोर कही जाने वाली टीम के खिलाफ आई हैं। एक और सीरीज भारत ने इस दौरान साउथ अफ्रीका के खिलाफ केएल राहुल की कप्तानी में खेली थी, जिसे 2-1 से भारत ने जीता था।

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टेस्ट में भी ज्यादा सफल नहीं गंभीर-गिल की जोड़ी

टेस्ट क्रिकेट में भी यह जोड़ी उतनी सफल नहीं दिखाई दी है। 9 टेस्ट मैचों में गिल और गंभीर की कप्तान-कोच वाली जोड़ी साथ में दिखी है। इनमें से 5 मैचों में टीम को जीत मिली है, जबकि 3 मैचों में हार मिली है। एक मैच ड्रॉ रहा है। इंग्लैंड में भारत ने पांच मैचों की सीरीज इस जोड़ी के साथ 2-2 से बराबरी कराई थी और घर पर वेस्टइंडीज को 2-0 से धराशायी किया था। हालांकि, साउथ अफ्रीका से 2-0 से हार (एक मैच में ऋषभ पंत कप्तान थे) भी इसी जोड़ी को मिली, जबकि एकमात्र टेस्ट मैच में अफगानिस्तान को भारत ने हराया हुआ है।

Vikash Gaur

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Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


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विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


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परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


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मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


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