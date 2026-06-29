1050 दिन बाद भारत हारा T20I सीरीज, आयरलैंड ने किया बुरा हाल; बने ये 10 शर्मनाक रिकॉर्ड
आयरलैंड ने भारत को दो मैच की टी20 सीरीज में हराकर इतिहास रच दिया है। टीम इंडिया 1050 दिनों के लंबे अंतराल के बाद कोई टी20 सीरीज हारी है। इसी के साथ भारत के नाम 10 शर्मनाक रिकॉर्ड भी दर्ज हो गए हैं।
श्रेयस अय्यर की अगुवाई वाली टीम इंडिया को आयरलैंड के खिलाफ दूसरे टी20 में 1 रन से हार का सामना करना पड़ा। इस हार के साथ ने सीरीज भी गंवाई। टीम इंडिया 1050 दिन बार इस फॉर्मेट में कोई सीरीज हारी है। इसी के साथ कई अन्य शर्मनाक रिकॉर्ड भी भारत के नाम दर्ज हुए। बेलफास्ट में खेले गए दूसरे टी20 में मेजबान आयरलैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 154 रन बोर्ड पर लगाए थे, इस स्कोर का पीछा करते हुए टीम इंडिया निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 153 रन तक ही पहुंच पाई। भारत को 1 रन से हार का सामना करना पड़ा। इस हार के साथ टीम इंडिया ने सीरीज भी गंवाई। श्रेयस अय्यर की कप्तानी का आगाज भी निराशाजनक रहा।
- आयरलैंड से सीरीज हारने से पहले भारत टी20 क्रिकेट में आखिरी बार लगातार दो मैच अगस्त 2023 में हारा था। ऐसा टीम इंडिया के साथ वेस्टइंडीज में हुआ था। इत्तेफाक से यह भारत की आखिरी सीरीज हार भी थी।
- टी20 क्रिकेट के इतिहास में भारत मात्र तीसरी बार 1 रन से हारा है। 10 साल पहले भारत के खिलाफ आखिरी बार ऐसा हुआ था, जब 2016 में उन्हें वेस्टइंडीज के हाथों 1 रन से हार का सामना करना पड़ा था। वहीं 2012 में भी टीम इंडिया न्यूजीलैंड से 1 रन से हारी थी।
- श्रेयस अय्यर T20I में ऋषभ पंत के बाद दूसरे भारतीय कप्तान हैं, जिन्होंने अपने पहले दो मैच हारे हैं।
- तिलक वर्मा ने आयरलैंड के खिलाफ दूसरे टी20 में 46 गेंदों पर अर्धशतक लगाया। यह किसी भी भारतीय बल्लेबाज द्वारा लगाया गया 6ठा सबसे धमा अर्धशतक है। केएल राहुल के नाम सबसे धीमे अर्धशतक का रिकॉर्ड है, जो उन्होंने 56 गेंदों पर साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2022 में लगाया था।
- आयरलैंड की टीम आईसीसी टी20 रैंकिंग में टॉप-10 में भी नहीं है, तब भी उन्होंने बैक टू बैक टी20 वर्ल्ड कप खिताब जीतने वाली टीम इंडिया को सीरीज हराई है। भारत आईसीसी टी20 रैंकिंग में पहले पायदान पर है। जबकि उनके दो बल्लेबाज टी20 रैंकिंग में पहले और दूसरे पायदान पर है। वहीं आयरलैंड का कोई बल्लेबाज टॉप-50 में भी नहीं है।
- अभिषेक शर्मा 2026 में 9वीं बार 0 पर आउट हुए। वह एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा बार टी20 में 0 पर आउट होने वाले खिलाड़ियों की सूची में संयुक्त रूप से पहले पायदान पर पहुंच गए हैं। राशिद खान 2019 में और शादाब खान 2024 में इतनी बार 0 पर आउट हुए थे।
- 7 साल बाद कोई टीम टी20 सीरीज में भारत का सूपड़ा साफ कर पाई है। कम से कम 2 मैच की सीरीज में भारत का आखिरी बार व्हाइट वॉश 2019 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हुआ था। वहीं टी20 क्रिकेट में यह कुल चौथा मौका है जब टीम इंडिया क्लीन स्वीप हुई हो।
- इस दशक में भारत कुल तीसरी ही टी20 सीरीज हारा है। श्रेयस अय्यर की कप्तानी से पहले हार्दिक पांड्या की अगुवाई में 2023 में और शिखर धवन की अगुवाई में 2021 में ऐसा हुआ था।
- एमएस धोनी (2009 और 2015) और विराट कोहली (2019) के बाद श्रेयस अय्यर 2026 में तीसरे ऐसे भारतीय कप्तान बन गए हैं, जिसने टी20 सीरीज में कम से कम एक भी मैच नहीं जीता।
- श्रेयस अय्यर की अगुवाई में भारत का लगातार 16 टी20 सीरीज जीतने का सिलसिला खत्म हुआ। यह किसी भी फुल मेंबर टीम द्वारा लगातार जीती गई सबसे ज्यादा सीरीज है। पाकिस्तान 11 सीरीज के साथ दूसरे पायदान पर है।
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें