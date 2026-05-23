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टी20 वर्ल्ड कप के लिए इंग्लैंड रवाना हुई भारतीय टीम, पाकिस्तान से है पहला मैच

Lokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली भारतीय टीम वुमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए इंग्लैंड के लिए रवाना हो गई है। भारत का पहला मैच पाकिस्तान से 14 जून को है। आईए एक नजर पूरे शेड्यूल पर डालते हैं-

टी20 वर्ल्ड कप के लिए इंग्लैंड रवाना हुई भारतीय टीम, पाकिस्तान से है पहला मैच

आईसीसी वुमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 का आगाज 12 जून से इंग्लैंड और वेल्स में होने जा रहा है। हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली टीम इंडिया इस मेगा टूर्नामेंट के लिए आज यानी शनिवार, 23 जून को इंग्लैंड रवाना हो गई है। भारत का पहला मैच 14 जून को चिर-प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान से है। विमेन इन ब्लू मुंबई से रवाना हुई, जहां उन्हें फैंस ने विदाई दी। भारत को वुमेंस T20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नीदरलैंड्स के साथ ग्रुप 1 में रखा गया है।

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पाकिस्तान से खेलने के बाद भारतीय टीम लीड्स में नीदरलैंड्स से खेलेगा और फिर साउथ अफ्रीका से खेलने के लिए मैनचेस्टर जाएगी। इसके बाद वे बांग्लादेश के खिलाफ अपने अगले मैच के लिए मैनचेस्टर में ही रहेंगे, जिसके बाद 28 जून को लंदन में ऑस्ट्रेलिया से भिड़ेंगे।

वर्ल्ड कप से पहले, हरमनप्रीत कौर ने कहा कि टीम इंडिया में वर्ल्ड कप जीतने का पोटेंशियल है, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि टीम को बिना किसी प्रेशर या ओवरकॉन्फिडेंस के बैलेंस्ड रहना चाहिए और सिर्फ अच्छा T20 क्रिकेट खेलने पर फोकस करना चाहिए।

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उन्होंने कहा, "मैं निश्चित रूप से इस टीम को फेवरेट मानूंगी और आज हमने जो टीम चुनी है, उनमें चैंपियन बनने का कैलिबर है। कोई प्रेशर नहीं, कोई ओवरकॉन्फिडेंस नहीं। T20 क्रिकेट सिर्फ अच्छा क्रिकेट खेलने के बारे में है।"

वर्ल्ड कप से पहले, इंडिया विमेंस इंग्लैंड में इंग्लैंड के खिलाफ तीन T20Is में भी खेलेगी। वे 28 मई को सीरीज का पहला मैच खेलेंगे और फिर 30 मई को दूसरा T20I खेलेंगे, जिसके बाद 2 जून को सीरीज का तीसरा मैच खेलेंगे।

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अपने सबसे हालिया T20I असाइनमेंट में, हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली भारतीय टीम को लॉरा वोल्वार्ड्ट की कप्तानी वाली साउथ अफ्रीका के खिलाफ 4-1 से निराशाजनक हार का सामना करना पड़ा।

ICC महिला T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारत की टीम: हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मंधाना, शैफाली वर्मा, जेमिमा रोड्रिग्स, भारती फुलमाली, दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष, श्री चरणी, यस्तिका भाटिया, नंदनी शर्मा, अरुंधति रेड्डी, रेणुका सिंह, क्रांति गौड़, श्रेयंका पाटिल, राधा यादव।

ICC महिला T20 वर्ल्ड कप 2026 टीम इंडिया शेड्यूल-

भारत बनाम पाकिस्तान | 14 जून, 2026 | एजबेस्टन

भारत बनाम नीदरलैंड्स | 17 जून, 2026 | हेडिंग्ले

दक्षिण अफ्रीका बनाम भारत | 21 जून, 2026 | ओल्ड ट्रैफर्ड

भारत बनाम बांग्लादेश | 25 जून, 2026 | ओल्ड ट्रैफर्ड

ऑस्ट्रेलिया बनाम भारत | 28 जून, 2026 | लॉर्ड्स

Lokesh Khera

लेखक के बारे में

Lokesh Khera

लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।

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