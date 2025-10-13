भारत ने फॉलोऑन देकर आखिरी बार कब की थी बैटिंग? शुभमन गिल से लेकर जसप्रीत बुमराह तक किसी का नहीं हुआ था डेब्यू

भारत ने टेस्ट क्रिकेट में 41 बार फॉलोऑन दिया है और उनमें से केवल तीन बार ही उसे चौथी पारी में दोबारा बल्लेबाजी करनी पड़ी, जिनमें से आखिरी बार उसे नवंबर 2012 में ऐसा करना पड़ा था। मौजूदा टीम में शामिल किसी भी भारतीय खिलाड़ी ने तब तक अपना डेब्यू नहीं किया था।

इंडिया वर्सेस वेस्टइंडीज दो मैच की टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जा रहा है। इस मैच में पहले बैटिंग करते हुए भारत ने अपनी पहली पारी 518 रनों पर घोषित कर दी थी। इसके बाद टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज की पहली पारी को 248 के स्कोर पर समेट उन्हें फॉलोऑन दे दिया। उस समय भारत के पास 270 रनों की बढ़त थी। इस सीरीज में वेस्टइंडीज की बैटिंग यूनिट को देखकर कभी लगा ही नहीं कि वह दूसरी पारी में भी इस स्कोर तक पहुंच पाएगी, मगर दूसरी इनिंग में शानदार खेल दिखाते हुए वेस्टइंडीज ने ना सिर्फ भारत के स्कोर तक पहुंचा बल्कि अब लीड हासिल कर उन्हें चौथी पारी में बैटिंग करने पर भी मजबूर कर दिया है।

भारत ने टेस्ट क्रिकेट में 41 बार फॉलोऑन दिया है और उनमें से केवल तीन बार ही उसे चौथी पारी में दोबारा बल्लेबाजी करनी पड़ी, जिनमें से आखिरी बार उसे नवंबर 2012 में अहमदाबाद में इंग्लैंड के खिलाफ खेलना पड़ा था। मौजूदा टीम में शामिल किसी भी भारतीय खिलाड़ी ने तब तक अपना पहला मैच नहीं खेला था। मतलब किसी का डेब्यू नहीं हुआ था।