भारत ने फॉलोऑन देकर आखिरी बार कब की थी बैटिंग? शुभमन गिल से लेकर जसप्रीत बुमराह तक किसी का नहीं हुआ था डेब्यू
भारत ने टेस्ट क्रिकेट में 41 बार फॉलोऑन दिया है और उनमें से केवल तीन बार ही उसे चौथी पारी में दोबारा बल्लेबाजी करनी पड़ी, जिनमें से आखिरी बार उसे नवंबर 2012 में ऐसा करना पड़ा था। मौजूदा टीम में शामिल किसी भी भारतीय खिलाड़ी ने तब तक अपना डेब्यू नहीं किया था।
इंडिया वर्सेस वेस्टइंडीज दो मैच की टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जा रहा है। इस मैच में पहले बैटिंग करते हुए भारत ने अपनी पहली पारी 518 रनों पर घोषित कर दी थी। इसके बाद टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज की पहली पारी को 248 के स्कोर पर समेट उन्हें फॉलोऑन दे दिया। उस समय भारत के पास 270 रनों की बढ़त थी। इस सीरीज में वेस्टइंडीज की बैटिंग यूनिट को देखकर कभी लगा ही नहीं कि वह दूसरी पारी में भी इस स्कोर तक पहुंच पाएगी, मगर दूसरी इनिंग में शानदार खेल दिखाते हुए वेस्टइंडीज ने ना सिर्फ भारत के स्कोर तक पहुंचा बल्कि अब लीड हासिल कर उन्हें चौथी पारी में बैटिंग करने पर भी मजबूर कर दिया है।
इसी के साथ एक ऐसा आंकड़ा सामने आया है जिसने हर किसी को हैरान करके रख दिया है। यह रिकॉर्ड है भारत द्वारा फॉलोऑन देने के बाद चौथी पारी में बैटिंग करने का।
भारत ने टेस्ट क्रिकेट में 41 बार फॉलोऑन दिया है और उनमें से केवल तीन बार ही उसे चौथी पारी में दोबारा बल्लेबाजी करनी पड़ी, जिनमें से आखिरी बार उसे नवंबर 2012 में अहमदाबाद में इंग्लैंड के खिलाफ खेलना पड़ा था। मौजूदा टीम में शामिल किसी भी भारतीय खिलाड़ी ने तब तक अपना पहला मैच नहीं खेला था। मतलब किसी का डेब्यू नहीं हुआ था।
दूसरी पारी में विकेट को तरसे भारतीय गेंदबाज
वेस्टइंडीज के खिलाफ पहली पारी में कुलदीप यादव ने 5 तो रवींद्र जडेजा ने 4 विकेट चटकाए थे, मगर दूसरी पारी में भारतीय गेंदबाज विकेट को लेकर तरसते हुए दिखाई दे रहे हैं। शुरुआती दो विकेट तो मोहम्मद सिराज और वॉशिंगटन सुंदर ने जल्दी निकाल दिए, मगर तीसरा विकेट चटकाने के लिए उन्हें काफी समय लगा। जॉन कैम्पबेल और शे होप के लिए इस दौरान 150 से अधिक रनों की साझेदारी हुई। इस पार्टनरशिप को रवींद्र जडेजा ने आखिरकार तोड़ा, मगर तब तक वेस्टइंडीज भारत के स्कोर के करीब पहुंच गया था। कैम्पबेल के बाद शे होप ने भी वेस्टइंडीज के खिलाफ शतक जड़ा।