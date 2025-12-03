Cricket Logo
टी20 वर्ल्ड कप 2026 में ऐसी होगी टीम इंडिया की जर्सी, रोहित शर्मा और तिलक ने दिखाई पहली झलक
टी20 वर्ल्ड कप 2026 में ऐसी होगी टीम इंडिया की जर्सी, रोहित शर्मा और तिलक ने दिखाई पहली झलक

Team India T20 World Cup 2026 Jersey: साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे वनडे के दौरान टीम इंडिया की टी20 वर्ल्ड कप 2026 जर्सी लॉन्च की गई। टी20 वर्ल्ड कप का आयोजनत 7 फरवरी से 8 मार्च तक होगा।

Wed, 3 Dec 2025 06:56 PMMd.Akram लाइव हिन्दुस्तान
टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए टीम इंडिया की जर्सी लॉन्च कर दी गई है। बुधवार को रायपुर में इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका दूसरे वनडे के इनिंग ब्रेक के दौरान जर्सी का अनावरण किया गया। पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा और युवा बल्लेबाज तिलक वर्मा ने जर्सी की पहली झलक दिखाई। रोहित आगामी टी20 वर्ल्ड कप के ब्रांड एंबेसडर हैं, जो भारत और श्रीलंका की मेजबानी में खेला जाएगा। रोहित के नेतृत्व में भारत ने 2024 में टी20 वर्ल्ड कप जीता था। वह टेस्ट और टी20 इंटरनेशनल से संन्यास ले चुके हैं। रोहित सिर्फ वनडे में एक्टिव हैं। वह पहले एक्टिव प्लेयर हैं, जिन्हें आईसीसी ने ब्रांड एंबेसडर घोषित किया।

7 फरवरी से शुरू होगा टी20 वर्ल्ड कप

टी20 वर्ल्ड कप के दसवें संस्करण की शुरुआत सात फरवरी को होगी जबकि फाइनल 8 मार्च को होगा। कुल 20 टीमें अपनी किस्मत आजमाएंगी। यह टूर्नामेंट आठ स्थलों (भारत में पांच और श्रीलंका में तीन) पर आयोजित किया जाएगा। टूर्नामेंट में दिल्ली, कोलकाता, अहमदाबाद, चेन्नई, मुंबई, कोलंबो और कैंडी में 55 मैच होंगे। भारत ग्रुप-ए का हिस्सा है, जिसमें चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान के अलावा नीदरलैंड्स, नामीबिया और अमेरिका हैं। भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी ) के बीच टूर्नामेंट के लिए हुए समझौते के अनुसार पाकिस्तान अपने सभी मैच श्रीलंका में खेलेगा।

जर्सी लॉन्च के दौरान तिलक वर्मा और रोहित शर्मा
इस दिन भिड़ेंगे भारत और पाकिस्तान

मौजूदा चैंपियन भारत टूर्नामेंट में अपने अभियान की शुरुआत सात फरवरी को मुंबई में अमेरिका के खिलाफ करेगा। भारतीय टीम 12 फरवरी को दिल्ली में नामीबिया से टकराएगी। इसके बाद, भारत 15 फरवरी पाकिस्तान से भिड़ेगा। यह हाई-वोल्टेज मैच कोलंबो के आर प्रेमदासी स्टेडियम में होगा। वहीं, भारत 18 फरवरी को अहमदाबाद में नीदरलैंड के खिलाफ अपना आखिरी लीग मैच खेलेगा। टूर्नामेंट का फॉर्मेट 2024 में हुए पिछले टी20 वर्ल्ड कप जैसा ही है। 20 टीमों को चार-चार के पांच ग्रुप में बांटा गया है। चारों ग्रुप में से शीर्ष दो टीमें सुपर-8 चरण में एंट्री करेंगी। इसके बाद टीमें सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई करेंगी। फिर फाइनल होगा।

Md.Akram

लेखक के बारे में

Md.Akram
मोहम्मद अकरम, लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। अकरम को पत्रकारिता में 8 साल से ज्यादा का अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं। अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। और पढ़ें
