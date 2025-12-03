टी20 वर्ल्ड कप 2026 में ऐसी होगी टीम इंडिया की जर्सी, रोहित शर्मा और तिलक ने दिखाई पहली झलक

संक्षेप: Team India T20 World Cup 2026 Jersey: साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे वनडे के दौरान टीम इंडिया की टी20 वर्ल्ड कप 2026 जर्सी लॉन्च की गई। टी20 वर्ल्ड कप का आयोजनत 7 फरवरी से 8 मार्च तक होगा।

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए टीम इंडिया की जर्सी लॉन्च कर दी गई है। बुधवार को रायपुर में इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका दूसरे वनडे के इनिंग ब्रेक के दौरान जर्सी का अनावरण किया गया। पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा और युवा बल्लेबाज तिलक वर्मा ने जर्सी की पहली झलक दिखाई। रोहित आगामी टी20 वर्ल्ड कप के ब्रांड एंबेसडर हैं, जो भारत और श्रीलंका की मेजबानी में खेला जाएगा। रोहित के नेतृत्व में भारत ने 2024 में टी20 वर्ल्ड कप जीता था। वह टेस्ट और टी20 इंटरनेशनल से संन्यास ले चुके हैं। रोहित सिर्फ वनडे में एक्टिव हैं। वह पहले एक्टिव प्लेयर हैं, जिन्हें आईसीसी ने ब्रांड एंबेसडर घोषित किया।

7 फरवरी से शुरू होगा टी20 वर्ल्ड कप टी20 वर्ल्ड कप के दसवें संस्करण की शुरुआत सात फरवरी को होगी जबकि फाइनल 8 मार्च को होगा। कुल 20 टीमें अपनी किस्मत आजमाएंगी। यह टूर्नामेंट आठ स्थलों (भारत में पांच और श्रीलंका में तीन) पर आयोजित किया जाएगा। टूर्नामेंट में दिल्ली, कोलकाता, अहमदाबाद, चेन्नई, मुंबई, कोलंबो और कैंडी में 55 मैच होंगे। भारत ग्रुप-ए का हिस्सा है, जिसमें चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान के अलावा नीदरलैंड्स, नामीबिया और अमेरिका हैं। भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी ) के बीच टूर्नामेंट के लिए हुए समझौते के अनुसार पाकिस्तान अपने सभी मैच श्रीलंका में खेलेगा।