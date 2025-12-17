Cricket Logo
टीम इंडिया आज लिख देगी नया इतिहास, या फिर करना होगा 19 तारीख का इंतजार

संक्षेप:

टीम इंडिया आज एक नया इतिहास लिख देगी या फिर 19 तारीख का इंतजार करना होगा? ये एक सवाल है। भारत पहला ऐसा देश बन जाएगा, जो 5 मैचों की टी20 सीरीज में पहली बार साउथ अफ्रीका को हराएगा। लखनऊ में चौथा मैच खेला जाएगा।

Dec 17, 2025 08:25 am ISTVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
टीम इंडिया आज जब साउथ अफ्रीका के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज के चौथे मुकाबले में उतरेगी तो एक नया इतिहास लिखना चाहेगी। लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम में सीरीज का चौथा मुकाबला आज यानी बुधवार 17 दिसंबर को खेला जाना है। टीम इंडिया सीरीज में 2-1 से आगे है। अगर इस मैच को भारतीय टीम जीतने में सफल होती है तो सीरीज भी अपने नाम कर लेगी। इसी के साथ एक नया इतिहास लिखा जाएगा। पांच मैचों की टी20 सीरीज अभी तक साउथ अफ्रीका की टीम हारी नहीं है, लेकिन अब ऐसा हो सकता है। या तो लखनऊ में या फिर 19 दिसंबर को अहमदाबाद में ऐसा होने की पूरी संभावना है।

दरअसल, साउथ अफ्रीका ने अपने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट के इतिहास में अभी तक सिर्फ दो बार पांच मैचों की टी20 सीरीज खेली है। इनमें से एक बार टीम ने उस सीरीज को जीता है, जबकि एक सीरीज 2-2 से ड्रॉ रही है, लेकिन पहली बार साउथ अफ्रीका की टीम पर पांच मैचों की टी20 सीरीज को हारने का खतरा मंडरा रहा है। वेस्टइंडीज के खिलाफ साउथ अफ्रीका ने 3-2 से एक पांच मैचों की टी20 सीरीज जीती हुई है, जबकि इंडिया के साथ 2-2 से एक सीरीज बराबर कराई हुई है, लेकिन लखनऊ और अहमदाबाद में एक हार साउथ अफ्रीका का रिकॉर्ड खराब कर देगी।

टीम इंडिया ने इस चौथे टी20 या फिर 19 दिसंबर को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होने वाले आखिरी टी20 मैच को जीता तो टीम सीरीज जीत जाएगी। साउथ अफ्रीका के खिलाफ घर पर भारत की ये दूसरी टी20 सीरीज जीत होगी। इससे पहले भारत ने 2022-23 में एक टी20 सीरीज साउथ अफ्रीका के खिलाफ जीती हुई है। हालांकि, इससे पहले एक भी सीरीज घर पर टीम इंडिया ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ नहीं जीती थी। कप्तान सूर्यकुमार यादव के पास एक नया इतिहास लिखने का मौका है। वहीं, साउथ अफ्रीका की टीम अभी भी वापसी कर सकती है। ऐसे में लखनऊ में होने वाला मैच बहुत ज्यादा रोमांचक होने की उम्मीद है। हालांकि, हाई स्कोरिंग मुकाबला शायद न हो, क्योंकि वहां की पिचों पर स्पिनरों को फायदा मिलता है।

