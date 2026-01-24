200+ चेज करने में उस्ताद है टीम इंडिया, वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने की दहलीज पर सूर्या ब्रिगेड

संक्षेप: भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 209 रनों का टारगेट महज 15.2 ओवर में ही चेज कर दिया। टीम इंडिया ने T20I क्रिकेट में 6ठी बार 200 से अधिक रनों का टारगेट सफलतापूर्वक चेज किया है। अब भारत वर्ल्ड रिकॉर्ड के नजदीक है।

ईशान किशन और सूर्यकुमार यादव की तूफानी पारियों के दम पर भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 209 रनों के टारगेट का आसानी से पीछा कर 5 मैच की सीरीज में 2-0 की बढ़त बनाई। न्यूजीलैंड ने रायपुर में हुए दूसरे टी20 में पहले बैटिंग करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 208 रन बोर्ड पर लगाए थे, इस स्कोर का पीछा करते हुए ईशान किशन ने 76 तो कप्तान सूर्यकुमार यादव ने 82 रनों की नाबाद पारी खेली। भारत ने इस स्कोर को महज 15.2 ओवर में ही 7 विकेट रहते चेज कर डाला। टीम इंडिया अब 200+ का टारगेट चेज करने में उस्ताद हो गई है। T20I क्रिकेट में यह 6ठी बार है जब भारत ने 200 से अधिक रनों के टारगेट का सफलतापूर्वक पीछा किया हो। भारत अब वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने की दहलीज पर है।

ऑस्ट्रेलिया के नाम T20I क्रिकेट में सबसे ज्यादा बार 200 से अधिक का टारगेट चेज करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है। कंगारुओं ने यह कारनामा 7 बार किया है, वहीं अब टीम इंडिया 6ठी बार ऐसा कर लिस्ट में दूसरे पायदान पर पहुंच गई है। इस सीरीज में अभी तीन मैच बाकी है और टी20 वर्ल्ड कप भी भारत और श्रीलंका में खेले जाने हैं, ऐसे में उम्मीद लगाई जा सकती है कि अगले महीने तक भारत इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को भी अपने नाम कर लेगा।

भारत और ऑस्ट्रेलिया के साथ टॉप-5 टीमों की इस लिस्ट में पाकिस्तान भी मौजूद हैं। पाकिस्तान ने 4 बार टी20 में 200 से अधिक रनों का स्कोर चेज किया है।

T20I क्रिकेट में सबसे ज्यादा बार 200 से अधिक का टारगेट चेज करने वाली टीमें 7 ऑस्ट्रेलिया

6 भारत *

5 दक्षिण अफ्रीका

4 पाकिस्तान

3 इंग्लैंड

भारत ने 28 गेंदें रहते इस मैच को अपने नाम कर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया। यह फुल मेंबर टीमों द्वारा 200+ टारगेट का पीछा करते हुए सबसे ज्यादा गेंदें बाकी रहते हुए जीता गया मैच है। इससे पहले यह रिकॉर्ड पाकिस्तान के नाम था। जिन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ ही 24 गेंदें शेष रहते जीत दर्ज की थी।

200+ टारगेट का पीछा करते हुए सबसे ज़्यादा गेंदें बाकी रहते हुए जीत (FM टीमें) 28 गेंदें भारत बनाम न्यूजीलैंड रायपुर 2026 (टारगेट: 209)

24 गेंदें पाकिस्तान बनाम न्यूजीलैंड ऑकलैंड 2025 (टारगेट: 205)

23 गेंदें ऑस्ट्रेलिया बनाम वेस्टइंडीज बासेटेरे 2025 (टारगेट: 215)