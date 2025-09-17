Team India ICC Ranking in T20I ODI and Test Men in Blue are ranked fourth in this format टी20, वनडे और टेस्ट में क्या है टीम इंडिया की ICC रैंकिंग? एक फॉर्मेट में तो चौथे पायदान पर मौजूद, Cricket Hindi News - Hindustan
भारत आईसीसी टीम रैंकिंग में दो फॉर्मेट में फिलहाल नंबर वन हैं। वहीं, भारत एक फॉर्मेट में चौथे पायदान पर मौजूद है। टीम इंडिया फिलहाल एशिया कप 2025 में दमखम दिखा रही है, जो टी20 फॉर्मेट में खेला जा रहा।

Md.Akram लाइव हिन्दुस्तानWed, 17 Sep 2025 04:48 PM
टीम इंडिया अभी एशिया कप 2025 में दमखम दिखा रही है। यह टूर्नामेंट टी20 फॉर्मेट में खेला जा रहा। भारतीय स्पिनर वरुण चक्रवर्ती बुधवार को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) द्वारा जारी खिलाड़ियों की ताजा रैंकिंग में नंबर-1 टी20 गेंदबाज बन गए। उन्होंने एशिया कप में यूएई और पाकिस्तान के खिलाफ एक-एक विकेट चटकाया था। चक्रवर्ती ने न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज जैकब डफी पछाड़कर बादशाहत हासिल की। चलिए, आपको टी20, वनडे और टेस्ट में भारत की आईसीसी टीम रैंकिंग बताते हैं। भारत दो फॉर्मेट में शीर्ष पर जबकि एक में चौथे पायदान पर है।

आईसीसी पुरुष T20I टीम रैंकिंग में भारत पहले स्थान पर मौजूद है। सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली भारतीय टी20 टीम के खाते में 271 रेटिंग अंक हैं। ऑस्ट्रेलिया दूसर नंबर पर है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच महज सात अंकों का अंतर है। ऑस्ट्रेलिया के पास 266 रेटिंग है। इंग्लैंड (257) तीसरे, न्यूजीलैंड (253) चौथे और साउथ अफ्रीका पांचवें (243) स्थान पर हैं। आईसीसी वनडे टीम रैकिंग में भी भारत शीर्ष पर काबिज है। रोहित शर्मा की कप्तानी वाली भारतीय वनडे टीम के खाते में 124 अंक हैं। भारत ने मार्च 2025 में आखिरी वनडे मैच खेला था। भारत को अब अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया में वनडे सीरीज खेलनी है।

ये भी पढ़ें:वनडे रैंकिंग में सबसे ज्यादा दिन नंबर-1 रहने वाले बैटर, कोहली से आगे दो दिग्गज

भारत के बाद वनडे रैंकिंग में न्यूजीलैंड है, जिसके 109 अंक हैं। ऑस्ट्रेलिया (106) तीसरे, श्रीलंका (103) चौथे और पाकिस्तान (100) पांचवें पायदान पर है। वहीं, आईसीसी टेस्ट टीम रैंकिंग में भारत चौथे स्थान पर मौजूद है। भारत के पास 107 रेटिंग अंक हैं। न्यूजीलैंड (96) पांचवें नंबर पर है। ऑस्ट्रेलिया फिलहाल नंबर-1 टेस्ट टीम है। उसके खाते में 124 अंक हैं। साउथ अफ्रीका (115) दूसरे जबकि इंग्लैंड (112) तीसरे पायदान पर है। इंग्लैंड और भारत के बीच 20 जून से लेकर चार अगस्त तक चली पांच मैचों की टेस्ट सीरीज 2-2 से ड्रॉ रही थी। भारतीय टेस्ट टीम के कप्तान शुभमन गिल हैं। भारत अब 2 अक्टूबर से वेस्टइंडीज के खिलाफ घर पर दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेलेगा।

