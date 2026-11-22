IND vs NZ Test Match: भारतीय टीम ने वेलिंगटन टेस्ट में इतिहास रच दिया है। टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्हीं के घर पर अपना सबसे बड़ा टेस्ट स्कोर बना लिया है। इससे पहले न्यूजीलैंड में भारत ने एक पारी में 520 रन बनाए थे।

शुभमन गिल की अगुवाई वाली टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड के खिलाफ वेलिंगटन में जारी पहले टेस्ट में 520 रन का आंकड़ा पार कर इतिहास रचा। टॉस हारकर पहले बैटिंग करने उतरी मेजबान टीम ने पहली पारी में हेनरी निकल्स और ग्लेन फिलिप्स के शतकों के दम पर 368 रन बोर्ड पर लगाए थे। निकल्स 175 रन बनाकर अंत तक नाबाद रहे थे, वहीं फिलिप्स ने 118 रनों की पारी खेली थी। इसके जवाब में भारतीय बल्लेबाजों ने कमाल का खेल दिखाया। केएल राहुल के शतक के साथ यशस्वी जायसवाल, देवदत्त पडिक्कल, कप्तान शुभमन गिल और ऋषभ पंत ने फिफ्टी लगाई। जैसे ही भारत ने इस मैच में 520 रन का आंकड़ा पार किया तो रिकॉर्डबुक हिल गई। दरअसल, भारतीय टीम न्यूजीलैंड में अपना अभी तक का सबसे बड़ा स्कोर बना चुकी है। गौतम गंभीर का इससे खास कनेक्शन है।

17 साल भारतीय टीम ने किया कमाल न्यूजीलैंड की सरजमीं पर भारतीय टीम ने आखिरी और एकमात्र बार 500 रन का आंकड़ा 2009 में पार किया था, जब मौजूदा हेड कोच गौतम गंभीर टीम का हिस्सा थे। गंभीर ने उस मैच की दोनों पारियों में 72 और 30 रन बनाए थे। भारत ने पहली पारी में 520 रन बनाकर मेजबानों पर दबदबा बनाया था और टीम इंडिया वह मैच 10 विकेट से जीतने में कामयाब रही थी। अब वेलिंगटन टेस्ट में 520 रन का आंकड़ा पार करते ही भारत ने इतिहास रच दिया है। यह न्यूजीलैंड की सरजमीं पर भारत का एक पारी में अब तक का सबसे बड़ा स्कोर है। इस बार गौतम गंभीर की कोचिंग में भारत ने न्यूजीलैंड में 500 रन का आंकड़ा पार किया है।

टॉप-5 भारतीय बल्लेबाजों ने पार किया 50 रन का आंकड़ा न्यूजीलैंड के खिलाफ वेलिंगटन टेस्ट में भारत के सभी टॉप-5 बल्लेबाजों ने 50 रन का आंकड़ा पार किया। केएल राहुल ने शतक जड़ते हुए 136 रनों की पारी खेली। यशस्वी जायसवाल ने 85, देवदत्त पडिक्कल ने 80, शुभमन गिल ने 92 और ऋषभ पंत फिफ्टी प्लस स्कोर के साथ नाबाद हैं। भारतीय टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में ऐसा मात्र 5वीं बार हुआ है जब टीम इंडिया के टॉप-5 ने 50 या उससे अधिक रन बनाए हो। आखिरी बार 2024 में इंग्लैंड के खिलाफ धर्मशाला टेस्ट में भारत ने ऐसा किया था।

भारत के टॉप पांच बल्लेबाजों में से हर एक ने टेस्ट पारी में 50 से ज्यादा रन बनाए बनाम ऑस्ट्रेलिया, कोलकाता, 1998

बनाम न्यूज़ीलैंड, मोहाली, 1999

बनाम श्रीलंका, ब्रेबोर्न, 2009

बनाम इंग्लैंड, धर्मशाला, 2024

बनाम न्यूज़ीलैंड, वेलिंगटन, 2026

इस दौरान पहले पांच विकेट के लिए कम से कम 50 रन की साझेदारी भी हुई। अंशुल कंबोज और ऋषभ पंत ने 5वें विकेट के लिए अर्धशतकीय साझेदारी की। SENA देशों में टीम इंडिया पहली बार ऐसा कर पाई है।

टेस्ट मैचों में भारत के लिए पहले पांच विकेट पर 50 से ज़्यादा रन vs ENG, मुंबई WS, 1993

vs BAN, मीरपुर, 2007

vs AUS, अहमदाबाद, 2023

vs WI, दिल्ली, 2025

vs NZ, वेलिंगटन, 2026