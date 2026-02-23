होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
कोच गंभीर ने टीम बस में लगाई अभिषेक की 'क्लास', क्या टी20 वर्ल्ड कप में धुल पाएंगे ये दाग?

Feb 23, 2026 11:05 pm ISTMd.Akram लाइव हिन्दुस्तान
सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा टी20 वर्ल्ड कप 2026 में फॉर्म में नजर नहीं आए हैं। अभिषेक और टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर की गहन बातचीत का वीडियो वायरल हो रहा।

ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए मशहूर अभिषेक शर्मा टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अभी तक अपना जलवा नहीं दिखा पाए हैं। वह खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं। अभिषेक चार मैचों में सिर्फ 15 रन ही बना सके हैं, जिसमें लगातार तीन बार शून्य पर पवेलियन लौटे। अहमदाबाद में साउथ अफ्रीका के हाथों 76 रनों से हार झेलने के बाद भारत को अगला सुपर-8 मैच चेन्नई में जिम्बाब्वे के विरुद्ध खेलना है। अभिषेक अब जिम्बाब्वे मैच में लय लौटने का प्रयास करेंगे। भारतीय टीम सोमवार को चेन्नई पहुंची। चेन्नई पहुंचने के बाद गौतम गंभीर ने अभिषेक की टीम बस में'कोचिंग क्लास' लगाई, जिसका वीडियो वायरल हो रहा।

दरअसल, चेन्नई एयरपोर्ट से निकलकर खिलाड़ी जब टीम बस में सवार हुए तो अभिषेक और हेड कोच गंभीर पास में बैठे हुए नजर आए। दोनों ड्राइवर के पीछे वाली सीट पर बैठे थे। कोच ने उस दौरान अभिषेक से गहन बातचीत की। फैंस वीडियो देखकर अंदाजा लगा रहा है कि गंभीर ने अभिषेक को लय में लौटने के टिप्स दिए हैं। हालांकि, अभिषेक जिम्बाब्वे मैच में खराब फॉर्म के दाग धुल पाएंगे या नहीं, यह गुरुवार (26 फरवरी) को क्लियर होगा। एक फैन कमेंट किया, ''अभिषेक की फॉर्म में आने का इंतजार है। वह टीम में अकेले ऐसे बल्लेबाज हैं जो तय करेंगे कि भारत जीतेगा या हारेगा। मुझे उम्मीद है कि वह अच्छा प्रदर्शन करेंगे और भारत सेमीफाइनल में जाएगा।''

भारतीय टीम मैनेजमेंट खराब फॉर्म में चल रहे तीन में से कम से कम एक बल्लेबाज को बाहर कर सकता है जबकि शीर्षक्रम में कई खब्बू बल्लेबाजों को उतारने की अपनी रणनीति की भी समीक्षा करेगा। गंभीर के सहयोगी रियान टेन डोइशे और सितांशु कोटक ने यह संकेत दिए। साउथ अफ्रीका से हार के बाद अब भारत को अगले दोनों मैच जीतने होंगे लिहाजा टीम प्रबंधन को अभिषेक के अलावा तिलक वर्मा (पांच मैचों में 107 रन ) के प्रदर्शन पर विचार करना होगा। रिंकू सिंह भी फिनिशर की भूमिका नहीं निभा सके हैं और 29 गेंदों में 82.75 की स्ट्राइक रेट से 24 रन बनाए हैं।

बैटिंग कोच कोटक ने कहा, ''अगर हेड कोच और टीम प्रबंधन को लगता है कि हमें कुछ अलग करना होगा तो हम करेंगे। अब इस पर विचार हो रहा है कि अगर हमें बदलाव करना है तो वह क्या होगा और कैसे होगा।'' उन्होंने कहा, ''अब हम ऐसे मुकाम पर पहुंच गए हैं कि हमें यह सोचना होगा कि कुछ अलग करना है या उसी संयोजन से काम करना है।'' डोइशे ने स्वीकार किया कि टीम में बैकअप में विशेषज्ञ बल्लेबाजों का अभाव चिंता का विषय है। उन्होंने कहा, ''या तो आप उन्हीं खिलाड़ियों को चुनते हैं जो आपको लगता है कि पिछले डेढ साल में अच्छा खेल रहे हैं , भले ही अभी रन नहीं बना पा रहे हैं। या फिर बदलाव करके संजू सैमसन को लाते हैं जो शानदार खिलाड़ी है और शीर्षक्रम में दाहिने हाथ का बल्लेबाज होने से भी मदद मिलेगी।''

