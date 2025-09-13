Team India has two targets against Australia in women odi series Harman Brigade will take revenge for the December wound ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारतीय टीम के दो टारगेट, हरमन ब्रिगेड लेगी 'दिसंबर वाले जख्म' का बदला, Cricket Hindi News - Hindustan
Team India has two targets against Australia in women odi series Harman Brigade will take revenge for the December wound

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारतीय टीम के दो टारगेट, हरमन ब्रिगेड लेगी 'दिसंबर वाले जख्म' का बदला

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ महिला वनडे सीरीज में भारतीय टीम दो टारगेट के साथ उतरेगी। भारत के पास वर्ल्ड कप से पहले खुद को परखने का शानदार मौका है। वहीं, हरमन ब्रिगेड 'दिसंबर वाले जख्म' का बदलना लेने की फिराक में होगी।

Md.Akram मुल्लांपुर, भाषाSat, 13 Sep 2025 05:59 PM
भारतीय महिला टीम रविवार से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शुरू हो रही तीन मैचों की वनडे सीरीज से वनडे वर्ल्ड कप 2025 की तैयारियों को पुख्ता करने के साथ इस मजबूत प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ मिली पिछली हार का हिसाब बराबर करने के इरादे से मैदान में उतरेगी। इस सीरीज से हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली टीम को आगामी घरेलू विश्व कप के लिए अपनी टीम को बेहतर बनाने का मौका मिलेगा। दोनों देशों के बीच पिछले साल दिसंबर में ऑस्ट्रेलिया में तीन मैचों की सीरीज में भारत का सूपड़ा 0-3 से साफ हो गया था। इस दौरे के बाद हालांकि भारतीय टीम ने अच्छा प्रदर्शन किया है। उन्होंने आयरलैंड को 3-0 से हराया, श्रीलंका में दक्षिण अफ्रीका की मौजूदगी के साथ हुई त्रिकोणीय सीरीज में जीत दर्ज की और फिर इंग्लैंड दौरे पर भी टी20 अंतरराष्ट्रीय (3-2) और वनडे (2-1) दोनों दोनों प्रारूपों में जीत दर्ज की।

स्ट्रेस फैक्चर के कारण क्रिकेट से नौ महीने दूर रहने के बाद तेज गेंदबाज रेणुका सिंह की अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी पर सबकी नजरें टिकी हैं। मुख्य चयनकर्ता नीतू डेविड ने उनकी वापसी को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा, ‘‘रेणुका हमारे लिए एक अनमोल खिलाड़ी हैं। उन्हें कुछ परेशानियां थीं और वह खेल से बाहर थीं, लेकिन अब वह उपलब्ध हैं। वह हमारी मुख्य खिलाड़ी हैं. यह एक बड़ा टूर्नामेंट है और खुशी है कि वह टीम का हिस्सा हैं।’’ रेणुका, क्रांति गौड़ (जिन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ वनडे में सबसे ज्यादा विकेट लिए हैं) और अरुंधति रेड्डी के साथ मिलकर भारत के तेज गेंदबाजी आक्रमण की अगुवाई करेंगी।

ये भी पढ़ें:टूटेगा मिथक, खत्म होगा ICC ट्रॉफी का सूखा..वर्ल्ड कप से पहले हरमनप्रीत की हुंकार

स्पिन गेंदबाजी विभाग भी काफी मजबूत है। इसमें श्रीलंका में त्रिकोणीय सीरीज में प्रभावित करने वाली स्नेह राणा, युवा श्री चारानी के साथ दीप्ति शर्मा और राधा यादव की अनुभवी जोड़ी शामिल हैं। स्मृति मंधाना के साथ सलामी बल्लेबाज के तौर पर प्रतिका रावल बल्लेबाजी में पारी का आगाज करेंगीं। प्रतिका ने शेफाली वर्मा की जगह टीम में अपनी अपनी जगह पक्की कर ली है। हरलीन देओल तीसरे नंबर पर लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं, जबकि हरमनप्रीत और जेमिमा रोड्रिग्स मध्य क्रम में अनुभव देंगी। सात बार की विश्व चैंपियन ऑस्ट्रेलिया की टीम फरवरी में एशेज के बाद अपना पहला अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने के लिए तैयार है। टीम अपने मुख्य खिलाड़ियों के साथ काफी आत्मविश्वास में है।

ये भी पढ़ें:हरमन की तूफानी सेंचुरी से हिली रिकॉर्ड बुक, एक झटके में मिताली-लैनिंग को पछाड़ा

उप कप्तान तहलिया मैकग्रा ने कहा, ‘‘हमारी टीम स्थिर है, जो हमारे लिए अच्छी बात है। यह अलग-अलग भूमिकाओं और रणनीतियों को आजमाने का अच्छा मौका है। हमारे पास प्रतिभा और विकल्प की कोई कमी नहीं है। ऐसे में हम अच्छी स्थिति में हैं।’’ विकेटकीपर-बल्लेबाज बेथ मूनी का भारत के खिलाफ शानदार रिकॉर्ड रहा है और वह एक बार फिर शीर्ष क्रम पर भारतीय गेंदबाजों को कड़ी चुनौती पेश करेंगी। मेगन शट्ट गेंदबाजी विभाग में टीम की अगुवाई करेंगी। घुटने की सर्जरी से उबर रहीं बाएं हाथ की स्पिनर सोफी मोलिनक्स के विश्व कप को देखते हुए इस सीरीज में खेलने की संभावना कम है। विकेटकीपर निकोल फाल्टम और ऑलराउंडर चार्ली नॉट जैसे नये खिलाड़ियों को पदार्पण का मौका मिलने की कम संभावना है। पहले दो वनडे मुकाबले मुल्लांपुर में खेले जाएंगे, जबकि सीरीज का आखिरी और निर्णायक मैच 20 सितंबर को नयी दिल्ली में होगा।

ये भी पढ़ें:एलिसा हीली ने वर्ल्ड कप को लेकर ललकारा, कप्तान ने कहा- हमारे सामने जो भी...

भारत: हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मंधाना, प्रतिका रावल, हरलीन देओल, दीप्ति शर्मा, जेमिमा रोड्रिग्स, रेणुका सिंह, अरुंधति रेड्डी, ऋचा घोष, क्रांति गौड़, सयाली सतघरे, राधा यादव, एन श्री चरणी, यास्तिका भाटिया, स्नेह राणा।

ऑस्ट्रेलिया: एलिसा हीली (कप्तान), तहलिया मैकग्रा (उपकप्तान), डार्सी ब्राउन, निकोल फाल्टम, एशले गार्डनर, किम गर्थ, ग्रेस हैरिस, अलाना किंग, चार्ली नॉट, फोबे लिचफील्ड, सोफी मोलिनक्स, बेथ मूनी, एलिस पेरी, मेगन शूट, एनाबेल सदरलैंड, जॉर्जिया वोल, जॉर्जिया वेयरहैम।

India Vs Australia Indian Women Cricket Team Harmanpreet Kaur
