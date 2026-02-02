पाकिस्तान ने किया बॉयकॉट, फिर भी टीम इंडिया को 15 फरवरी को जाना होगा कोलंबो; जानिए वजह
पाकिस्तान ने T20 World Cup 2026 में टीम इंडिया के खिलाफ खेलने से बॉयकॉट किया है, लेकिन फिर भी टीम इंडिया को 15 फरवरी को कोलंबो जाना होगा। इसके पीछे की वजह आप जान लीजिए।
भले ही पाकिस्तान ने फैसला लिया है कि T20 World Cup 2026 में उनको 15 फरवरी को भारतीय टीम के खिलाफ नहीं खेलना है, लेकिन फिर भी टीम इंडिया को उस दिन कोलंबो जाना पड़ेगा। पाकिस्तान का स्टैंड यह फाइनल ही क्यों न हो कि उन्हें टी20 विश्व कप 2026 खेलना है, लेकिन भारत से नहीं भिड़ना, तो भी भारतीय टीम मैच से पहले कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में मौजूद होगी। इसके पीछे का कारण ये है कि भले ही एक टीम मैच से हटने का फैसला कर चुकी है, लेकिन दूसरी टीम को 2 पॉइंट्स अगर चाहिए तो उन्हें टॉस के समय मैदान पर उतरना होगा।
आईसीसी की प्रोटोकॉल के हिसाब से मैच रेफरी मैच पर फैसला लेते हैं। अगर भारतीय टीम उस दिन मैदान पर उपलब्ध नहीं हुई तो फिर 1-1 एक पॉइंट दोनों टीमों के बीच बंट जाएगा। एएनआई की रिपोर्ट की मानें तो सूत्रों ने बताया कि टीम इंडिया सभी जरूरी ICC प्रोटोकॉल को फॉलो करेगी, शेड्यूल के हिसाब से प्रैक्टिस करेगी, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम के क्रिकेट ग्राउंड पर पहुंचेगी। पाकिस्तान की सरकार ने एक फरवरी को इस बात का ऐलान किया है कि टीम टी20 विश्व कप खेलेगी, लेकिन भारत से नहीं भिड़ेगी।
सूत्र ने बताया, "टीम इंडिया श्रीलंका जाएगी और ICC प्रोटोकॉल को फॉलो करेगी। वे शेड्यूल के हिसाब से प्रैक्टिस करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और टाइम के हिसाब से स्टेडियम पहुंचेंगे और मैच रेफरी के मैच कैंसल करने का इंतजार करेंगे।" पाकिस्तान सरकार ने भारत के खिलाफ मैच न खेलने के अपने फैसले का कोई कारण नहीं बताया है। ऐसे में आईसीसी से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कड़ी सजा मिल सकती है। आईसीसी ने अपने आधिकारिक बयान को जारी करते हुए पीसीबी को चेताया भी है कि उन्हें अपने फैसले पर विचार करना चाहिए।
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने बांग्लादेश के साथ खड़े होने का दावा किया था और उन्होंने हाल ही में एक एक्स पोस्ट में ये भी लिखा था कि टी20 विश्व कप पर पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ 2 फरवरी तक फैसला लेंगे। एक फरवरी तो पाकिस्तान सरकार ने पोस्ट कर दिया। मोहसिन नकवी ने तो सुरक्षा कारणों का हवाला दिया था, लेकिन पाकिस्तान सरकार ने अपने फैसले में ज्यादा जानकारी नहीं दी। यही कारण है कि आईसीसी चुप नहीं बैठने वाली, क्योंकि श्रीलंका में पाकिस्तान के मैच होने हैं, जहां अन्य मैच भी टीम खेलने के लिए तैयार है। भारत से मैच नहीं खेलने पर 5 तरह के प्रतिबंध पाकिस्तान पर आईसीसी लगा सकती है, जिनमें जुर्माना, डब्ल्यूटीसी के पॉइंट्स काटना, रैंकिंग न देना, पीएसएल में खिलाड़ियों पर बैन और द्विपक्षीय सीरीज से फुल मेंबर नेशन्स को हटाना शामिल है।