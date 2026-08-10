Livehindustan होमहोमफोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट में 11 साल से अजेय है टीम इंडिया, आखिरी बार 2015 में मिली थी हार

By Vimlesh Kumar Bhurtiya
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

भारत श्रीलंका के खिलाफ पिछले 11 सालों से टेस्ट क्रिकेट में अजेय है। आखिरी बार टीम इंडिया को साल 2015 में इस टीम ने हराया था उसके बाद 10 टेस्ट मैच खेले जा चुके हैं लेकिन भारत को एक भी मैच में हार नहीं मिली है। 8 मुकाबले टीम इंडिया ने जीते हैं जबकि 2 मैच ड्रा रहे हैं।

ind vs sl test head to head
भारत बनाम श्रीलंका हेड टू हेड रिकॉर्ड

भारत बनाम श्रीलंका के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का आगाज 15 अगस्त से हो रहा है। पहला मैच गॉल में 15 से 19 अगस्त के बीच खेला जाएगा जबकि दूसरा मुकाबला कोलंबो में 23 से 27 अगस्त के बीच होगा। अभ्यास मैच 7 से 9 अगस्त के बीच तीन दिनों का खेला गया था जिसमें टीम इंडिया ने जीत हासिल की थी।

भारत और श्रीलंका के बीच टेस्ट क्रिकेट का इतिहास काफी पुराना है। दोनों टीमों के बीच पहला टेस्ट मैच 1982 में खेला गया था जिसके बाद से अब तक कुछ 46 मैच खेले जा चुके हैं। श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में टीम इंडिया का प्रदर्शन काफी बेहतर रहा है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि भारतीय टीम ने 46 में से सिर्फ 7 टेस्ट मैच हारे हैं। 22 मैचों में जीत मिली है और 17 मुकाबले ड्रा रहे हैं।

ये भी पढ़ें:DPL 2026: कप्तान आयुष बडोनी और उनकी पूरी प्लेइंग XII पर लगा जुर्माना

11 सालों से अजेय है टीम इंडिया

भारत श्रीलंका के खिलाफ पिछले 11 सालों से टेस्ट क्रिकेट में अजेय है। आखिरी बार टीम इंडिया को साल 2015 में इस टीम ने हराया था उसके बाद 10 टेस्ट मैच खेले जा चुके हैं लेकिन भारत को एक भी मैच में हार नहीं मिली है। 8 मुकाबले टीम इंडिया ने जीते हैं जबकि 2 मैच ड्रा रहे हैं। श्रीलंका के पक्ष में एक भी मुकाबला नहीं गया है।

ये भी पढ़ें:ऋतुराज गायकवाड़ का क्यों नहीं हुआ सिलेक्शन, सरफराज को प्राथमिकता मिलने की वजहें
ये भी पढ़ें:लगातार तीसरी बार ODI वर्ल्ड कप में सीधे क्वालीफाई नहीं कर सकी वेस्टइंडीज

गॉल में रिकॉर्ड अच्छा नहीं

हालांकि, टीम इंडिया के लिए एक सोच में डालने वाली बात यह भी है कि जब आखिरी बार श्रीलंका से शिकस्त मिली थी तब वह टेस्ट मैच गॉल में ही खेला गया था। उस मुकाबले में मौजूदा भारतीय टीम का सिर्फ एक खिलाड़ी लोकेश राहुल के रूप में मौजूद था। राहुल उस मैच में कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर सके थे। पहली पारी में 7 और दूसरी पारी में 4 रन बनाए थे। विराट कोहली और शिखर धवन ने पहली पारी में शतक जड़े थे।

इस एक हार के बाद टीम इंडिया ने साल 2017 में गॉल में एक और मैच खेला था जहां उसने मुकाबले को आसानी से जीत लिया था। टीम इंडिया ने श्रीलंका पर 304 रनों की विशाल जीत दर्ज की थी। गॉल में अब तक भारत और श्रीलंका के बीच कुल पांच टेस्ट मैच खेले जा चुके हैं, जिनमें श्रीलंका का पलड़ा भारी रहा है। मेजबान टीम ने 5 में से तीन मैच जीते हैं, जबकि भारत को सिर्फ दो मैचों में ही जीत मिली है। दिलचस्प बात यह है कि इस मैदान पर दोनों टीमों के बीच कोई भी मुकाबला ड्रा नहीं रहा है। ऐसे में 15 अगस्त से शुरू होने वाले पहले मुकाबले से यह उम्मीद लगाई जा सकती है कि इस मैच का भी नतीजा निकलेगा। भारतीय फैंस टीम इंडिया की जीत की उम्मीद करेंगे।

Vimlesh Kumar Bhurtiya

लेखक के बारे में

Vimlesh Kumar Bhurtiya

विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार

संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।

विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।

खेल पत्रकारिता और पत्रकारिता का उद्देश्य
विमलेश खेल से जुड़ी तमाम तरह की स्टोरीज पाठकों तक पहुंचाते हैं, जिनमें तथ्यों की स्पष्टता होती है और सकारात्मक विश्लेषण भी शामिल होता है। ये क्रिकेट की दुनिया का अच्छा ज्ञान रखते हैं और राजनीति में गहरी दिलचस्पी है। राजनीति और क्रिकेट में घट रही घटनाओं का विश्लेषण करना उनकी तह तक जाना विमलेश को पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी तथ्यपरकता (Fact-checking) है। चाहे वह चकाचौंध से भरा क्रिकेट जगत हो या अन्य खेल और खिलाड़ियों का जीवन। बतौर खेल पत्रकार यह कसौटी हर वक्त बनी रहनी चाहिए कि लेखन हमेशा प्रमाणिक हो। उनकी रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचित करना है, बल्कि उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी के माध्यम से सशक्त बनाना भी है। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन होता है और इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करना एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए।

और पढ़ें
Cricket News In Hindi
Cricket News लेटेस्ट मैच अपडेट Cricket Live Score, Cricket Schedule, और Cricket News in Hindi के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। सभी बड़े मुकाबलों के पल-पल के अपडेट्स और देश-दुनिया की हर क्रिकेट खबर सबसे पहले पाने के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें।