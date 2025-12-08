Cricket Logo
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Team India fined for slow over rate in second ODI against South Africa
दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे एकदिवसीय में धीमी ओवर गति के लिए भारत पर जुर्माना

संक्षेप:

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ रायपुर में दूसरे एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में धीमी ओवर गति के लिए सोमवार को भारत पर मैच फीस का 10 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया। 3 मैच की सीरीज में दक्षिण अफ्रीका ने सिर्फ रायपुर में खेले गए दूसरे ओडीआई में ही जीत दर्ज की थी।

Dec 08, 2025 03:33 pm ISTChandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, दुबई, भाषा
दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ रायपुर में दूसरे एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में धीमी ओवर गति के लिए सोमवार को भारत पर मैच फीस का 10 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया। दक्षिण अफ्रीका ने दूसरा एकदिवसीय मैच जीतकर तीन मैच की श्रृंखला 1-1 से बराबर कर दी थी लेकिन भारत ने विशाखापत्तनम में तीसरा एकदिवसीय जीतकर श्रृंखला 2-1 से अपने नाम की।

मैच रैफरी के एलीट पैनल में शामिल रिची रिचर्डसन ने जुर्माना लगाया क्योंकि लोकेश राहुल की अगुआई वाली भारतीय टीम ने निर्धारित समय में दो ओवर कम फेंके थे।

खिलाड़ियों और खिलाड़ियों के सहयोगी स्टाफ से जुड़ी आईसीसी की आचार संहिता के न्यूनतम ओवर गति से संबंधित अपराधों से जुड़े नियम 2.22 के अनुसार निर्धारित समय में टीम जितने ओवर कम फेंकती है उसके खिलाड़ियों पर प्रत्येक ओवर के लिए मैच फीस का पांच प्रतिशत जुर्माना लगाया जाता है।

राहुल ने अपराध और प्रस्तावित सजा स्वीकार कर ली जिससे औपचारिक सुनवाई की जरूरत नहीं पड़ी।

मैदानी अंपायर रोड टकर और रोहन पंडित, तीसरे अंपायर सैम नोगास्की और चौथे अंपायर जयरमन मदनगोपाल ने आरोप लगाए थे।

भारत ने विशाखापत्तनम वनडे में दक्षिण अफ्रीका को 9 विकेट से मात देकर सीरीज 2-1 से अपने नाम की थी। लगातार 20 टॉस हारने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाली भारतीय टीम ने आखिरी और निर्णायक मुकाबले में भारतीय कप्तान केएल राहुल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया।

दक्षिण अफ्रीका की टीम पूरे 50 ओवर भी नहीं खेल पाई। वह 47.5 ओवर में 270 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। क्विंटन डि कॉक ने 89 गेंदों में 106 रन की जबरदस्त पारी खेली। उनके अलावा कप्तान तेंबा बावुमा ने 48 रन का योगदान दिया।

भारत ने रोहित शर्मा के 75 रन, यशस्वी जायसवाल के नाबाद 116 और विराट कोहली के नाबाद 65 रनों की बदौलत 40वें ओवर में ही सिर्फ 1 विकेट खोकर ये मैच और श्रृंखला अपने नाम कर ली। रोहित शर्मा ने 73 गेंदों का सामना किया और अपनी पारी के दौरान 7 चौके और 3 छक्के जड़े। जायसवाल ने ओडीआई में अपना पहला शतक जड़ा। 116 रन के लिए उन्होंने 121 गेंदों का सामना किया। उन्होंने 12 चौके और 2 छक्के जड़े। विराट कोहली ने सिर्फ 45 गेंद में 65 रन की धुआंधार पारी खेली थी। उन्होंने 6 चौके और 3 छक्के लगाए।

India Vs South Africa ODI Series IND vs SA
