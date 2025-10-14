Cricket Logo
WI के खिलाफ लगातार 10वीं टेस्ट सीरीज जीत भारत ने की वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी, साथ बने ये 5 धांसू रिकॉर्ड

भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ लगातार 10वीं टेस्ट सीरीज जीत वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी की। इसके साथ टीम इंडिया इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा मैच जीतने वाली दूसरी टीम बन गई है।

Lokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीTue, 14 Oct 2025 11:06 AM
शुभमन गिल की अगुवाई में टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज का दो मैच की टेस्ट सीरीज में 2-0 से सूपड़ा साफ किया। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए दूसरे व आखिरी मुकाबले में भारत ने 7 विकेट से शानदार जीत दर्ज की। इस सीरीज के साथ भारत ने किसी एक टीम के खिलाफ लगातार सबसे ज्यादा सीरीज जीतने के वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। भारत के नाम ही इससे पहले साउथ अफ्रीका के खिलाफ लगातार 10 सीरीज जीतने का रिकॉर्ड है, टीम इंडिया ने अब वेस्टइंडीज को भी लगातार 10वीं बार धूल चटाई है। भारत ने इस मैच में पहले बैटिंग करते हुए 518 रनों पर पारी घोषित कर दी थी। इसके जवाब में वेस्टइंडीज पहली पारी में 248 रनों पर सिमट गया था। वेस्टइंडीज की लचर बल्लेबाजी देख शुभमन गिल ने फॉलोऑन दिया, मगर इस बार वेस्टइंडीज ने 390 रन बनाकर भारत पर बढ़त हासिल की और 121 रनों का टारगेट दिया। केएल राहुल के अर्धशतक के दम पर भारत ने इस स्कोर को 7 विकेट रहते हासिल किया। आईए एक नजर इंडिया वर्सेस वेस्टइंडीज मैच में बने टॉप-5 रिकॉर्ड्स पर डालते हैं-

किसी एक टीम के खिलाफ लगातार सबसे ज्यादा टेस्ट सीरीज जीत-

10 भारत बनाम वेस्टइंडीज़ (2002-25) *

10 साउथ अफ्रीका बनाम वेस्टइंडीज (1998-24)

9 ऑस्ट्रेलिया बनाम वेस्टइंडीज (2000-22)

8 ऑस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंड (1989-2003)

8 श्रीलंका बनाम जिम्बाब्वे (1996-20)

इंटरनेशनल क्रिकेट में यह भारत की 922वीं जीत है, इसी के साथ टीम इंडिया ने सबसे ज्यादा मैच जीतने के मामले में इंग्लैंड को पछाड़ टॉप-2 में अपनी जगह बना ली है। ऑस्ट्रेलिया के नाम सबसे ज्यादा 1158 मैच जीतने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है।

इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा जीत

ऑस्ट्रेलिया- 1158

भारत- 922

इंग्लैंड- 921

पाकिस्तान- 831

साउथ अफ्रीका- 719

भारत इस जीत के साथ घर पर सबसे ज्यादा मैच जीतने वाली तीसरी टीम बन गया है। टीम इंडिया ने इस लिस्ट में साउथ अफ्रीका को पछाड़ा है। भारत की यह घर पर 122वीं जीत है।

घर पर सबसे ज्यादा मैच जीतने वाली टीमें-

ऑस्ट्रेलिया- 262

इंग्लैंड- 241

भारत- 122

साउथ अफ्रीका- 121

भारत ने वेस्टइंडीज को यह लगातार 27वां मैच हराया है। इस जीत के साथ टीम इंडिया बिना कोई मैच हारे किसी एक टीम के खिलाफ सबसे ज्यादा जीत दर्ज करने के मामले में चौथे नंबर पर पहुंच गया है। भारत के ऊपर वेस्टइंडीज और इंग्लैंड है। वेस्टइंडीज ने इंग्लैंड के खिलाफ तो इंग्लैंड ने पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के खिलाफ ये कमाल किया है।

किसी एक टीम के खिलाफ बिना मैच हारे सबसे अधिक जीत

47 इंग्लैंड बनाम न्यूजीलैंड (1930-75)

30 इंग्लैंड बनाम पाकिस्तान (1961-82)

29 वेस्टइंडीज बनाम इंग्लैंड (1976-88)

27 भारत बनाम वेस्टइंडीज (2002-23) *

24 ऑस्ट्रेलिया बनाम दक्षिण अफ्रीका (1911-52)

24 वेस्टइंडीज बनाम भारत (1948-71)

भारत के खिलाफ भारत में यह वेस्टइंडीज की लगातार 6ठी हार है। वेस्टइंडीज ने इस लिस्ट में न्यूजीलैंड और श्रीलंका की बराबरी की है। वहीं ऑस्ट्रेलिया पहले नंबर पर है।

भारत में भारत के खिलाफ लगातार सबसे ज्यादा हार

7 ऑस्ट्रेलिया (2008-13)

6 श्रीलंका (1986-94)

6 न्यूजीलैंड (2010-16)

6 वेस्टइंडीज (2013-25) *

Lokesh Khera

लेखक के बारे में

Lokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें 9 साल का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि के अनुरूप 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू करने वाले लोकेश क्रिकेट टुडे से लेकर इंडिया टीवी जैसे संस्थान में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। इस दौरान उन्होंने ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, क्रिकेट वनडे वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, आईपीएल जैसे तमाम बड़े इवेंट्स कवर किए। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह 2022 से हैं। और पढ़ें
India Vs West Indies
