न्यूजीलैंड से सीरीज जीतते ही भारत ने की पाकिस्तान के वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी, तोड़ने के लिए करना होगा इंतजार
भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में अजेय बढ़त बनाते ही पाकिस्तान के वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। यह भारत ने लगातार 11वीं टी20 सीरीज जीती है। टी20 वर्ल्ड कप के बाद भारत की जीत का सिलसिला जारी है।
सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली टीम इंडिया विजय रथ पर सवार है। न्यूजीलैंड को गुवाहटी टी20 में 8 विकेट से रौंदकर भारत ने 5 मैच की इस सीरीज में 3-0 की अजेय बढ़त बना ली है। न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज को अपने नाम कर भारत ने पाकिस्तान के वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। यह वर्ल्ड रिकॉर्ड है टी20 क्रिकेट में लगातार सबसे ज्यादा सीरीज जीतने का। टी20 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब जीतने के बाद भारत ने अब तक लगातार 11 सीरीज जीत ली है और भारत की जीत का सिलसिला अभी भी जारी है। वहीं पाकिस्तान ने 2016 से 2018 के बीच लगातार इतनी ही सीरीज जीतकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है।
टीम इंडिया इससे पहले 2017-18 में सात तो 2019-21 के बीच 6 सीरीज जीत चुकी है। हालांकि भारत को अब पाकिस्तान का यह वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने के लिए कुछ महीनों का इंतजार करना पड़ेगा।
लगातार सबसे ज्यादा T20I सीरीज जीत (FM टीमें)
11* भारत (2024 – जारी)
11 पाकिस्तान (2016-18)
7 भारत (2017-18)
6 भारत (2019-21)
दरअसल, अगले महीने से टी20 वर्ल्ड कप का आगाज होने जा रहा है, इसके बाद सभी खिलाड़ी आईपीएल में बिजी हो जाएंगे। भारत का अगली टी20 सीरीज में जून में ही होगी, तब टीम इंडिया के पास इतिहास रचने का मौका होगा।
वहीं भारत ने यह घर पर लगातार 10वीं टी20 सीरीज जीती है। टीम इंडिया पहले ही इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को अपने नाम कर चुकी है। लिस्ट में दूसरे पायदान पर ऑस्ट्रेलिया है, जिन्होंने अपने घर पर 2006 से 2010 के बीच 8 सीरीज जीती थी।
घर पर लगातार सबसे ज़्यादा सीरीज जीत (FM टीमें)
10 भारत (2022-26) *
8 ऑस्ट्रेलिया (2006-10)
7 भारत (2019-22)
5 पाकिस्तान (2008-18)
बात मैच की करें तो, गुवाहटी टी20 में न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग करते हुए भारत के सामने 154 रनों का टारगेट रखा था, जसप्रीत बुमराह ने अपने 4 ओवर के कोटे में महज 17 रन खर्च कर तीन विकेट चटकाए थे, वहीं रवि बिश्नोई ने भी 4 ओवर में 18 रन खर्च कर 2 विकेट लिए थे। इस टारगेट को टीम इंडिया ने अभिषेक शर्मा और कप्तान सूर्यकुमार यादव की तूफानी पारियों के दम पर महज 10 ओवर में चेज कर इतिहास रचा। अभिषेक शर्मा ने 20 गेंदों पर 68 तो सूर्या ने 26 गेंदों पर नाबाद 57 रन बनाए।