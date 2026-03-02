सेमीफाइनल में पहुंचते ही भारत ने की पाकिस्तान के रिकॉर्ड की बराबरी; इतिहास रचने से 2 कदम दूर
भारत ने 6ठी बार टी20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में कदम रख पाकिस्तान के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। यह लगातार तीसरा मौका है जब भारत सेमीफाइनल में पहुंचा है। भारत की नजरें अब इतिहास रचने पर है।
संजू सैमसन की नाबाद 97 रनों की पारी के दम पर भारत ने ‘वर्चुअल क्वार्टर फाइनल’ में वेस्टइंडीज को 5 विकेट से धूल चटाकर सेमीफाइनल में कदम रखा। यह 6ठा मौका है जब टीम इंडिया टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में सेमीफाइनल में पहुंची। भारत ने इसी के साथ पाकिस्तान के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। यह रिकॉर्ड है टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज्यादा बार सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई करने के बाद भारत और पाकिस्तान के अलावा इंग्लैंड भी 6 बार सेमीफाइनल में पहुंच चुका है। इंग्लैंड और भारत इस साल टी20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल का हिस्सा है, वहीं पाकिस्तान सुपर-8 से ही बाहर हो गया है। पाकिस्तान 2022 टी20 वर्ल्ड कप में आखिरी बार सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई कर पाया था।
डिफेंडिंग चैंपियन टीम इंडिया ने 2007 में सबसे पहले सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई किया था, पहले एडिशन में टीम इंडिया खिताब उठाने में कामयाब रही थी। इसके बाद भारत 2014, 2016, 2022, 2024 और अब 2026 में सेमीफाइनल में पहुंचा है।
T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा सेमीफाइनल खेलने वाली टीमें
6 पाकिस्तान (2007, 2009, 2010, 2012, 2021, 2022)
6 भारत (2007, 2014, 2016, 2022, 2024, 2026)
6 इंग्लैंड (2010, 2016, 2021, 2022, 2024, 2026)
इतिहास रचने से 2 कदम दूर भारत
सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली टीम इंडिया इतिहास रचने से मात्र 2 कदम दूर है। डिफेंडिंग चैंपियन भारत का सामना सेमीफाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ है। यह लगातार तीसरा टी20 वर्ल्ड कप है जब भारत और इंग्लैंड का सामना सेमीफाइनल में होगा। टीम इंडिया अगर अपने टाइटल को डिफेंड करने में कामयाब रहती है तो वह डबल इतिहास रच सकती है। दरअसल, टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में आज तक कोई टीम लगातार दो ट्रॉफी नहीं उठा पाई, वहीं कभी टूर्नामेंट के इतिहास में मेजबान टीम ने खिताब पर कब्जा नहीं जमाया। ऐसे में भारत के पास अपना नाम इतिहास के पन्नों में सुनहरे शब्दों से लिखने का मौका है।
