टीम इंडिया का 'ट्रिपल' अटैक, एक दिन में तीन देशों में मैच जीतकर वर्ल्ड क्रिकेट को दिखाई अपनी पावर

भारत के लिए 17 जून का दिन क्रिकेट के नजरिए से शानदार रहा। टीम इंडिया ने एक दो नहीं बल्कि 3-3 मैच जीते। इन सभी मुकाबलों में भारत ने विपक्षी टीम को बड़े अंतर से हराया। इसमें वुमेंस क्रिकेट का IND W vs NED W मैच भी शामिल है।

भारत एक क्रिकेटिंग हब है, यहां खिलाड़ियों और टैलेंट की कोई कमी नहीं है…अकसर यह बातें आपने विदेशी एक्सपर्ट्स के मुंह से सुनी होगी। इसका क्रेडिट वह भारतीय डोमेस्टिक क्रिकेट के मजबूत ढांचे और आईपीएल व डब्ल्यूपीएल को देते हैं। भारत ने इसका जीता-जागता उदहारण 17 जून को दिया जब टीम इंडिया को तीन अलग-अलग देशों में तीन मैच खेलने पड़े। इन तीनों ही मुकाबलों में टीम इंडिया ने धमाकेदार जीत दर्ज करते हुए विपक्षी टीम को बुरी तरह रौंदा। एक मैच में भी ऐसा नहीं लगा कि भारत मुश्किल में है। दो मुकाबले मेंस टीम के थे, वहीं एक मैच भारत का आईसीसी वुमेंस टी20 वर्ल्ड कप में था। आईए एक नजर तीनों मुकाबलों के मैच रिजल्ट्स पर डालते हैं-

IND A vs AFG A हाइलाइट्स श्रीलंका में जारी ट्राई नेशन ए सीरीज के पिछले दो मुकाबलों में भारत को हार का सामना करना पड़ा था। फाइनल में जगह बनाने के लिए भारत के लिए यह मैच काफी अहम हो गया था। ऐसे में टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने अपना दमखम दिखाते हुए भारत को बड़ी जीत दिलाई। टॉस हार कर पहले बैटिंग करने उतरी टीम इंडिया ने अपने बैटिंग ऑर्डर में बदलाव किए। प्रभसिमरन सिंह को बाहर कर प्रियांश आर्या (58) को वैभव सूर्यवंशी (38) के साथ पारी का आगाज करने का मौका मिला। यह ट्रिक भारत के काम आई और दोनों खिलाड़ियों ने बड़े स्कोर की नींव रखी। इसके बाद कप्तान तिलक वर्मा (59) और कुमार कुशागर (58) के अर्धशतकों के दम पर भारत ने 319 रन बोर्ड पर लगाए।

इस स्कोर का पीछा करने उतरी अफगानिस्तान की टीम पूरे 50 ओवर खेले बिना 218 पर ही सिमट गई। निशांत सिंधू 4 विकेट लेकर प्लेयर ऑफ द मैच बने। भारत ने यह मुकाबला 101 रनों के अंतर से जीता।

India vs Afghanistan हाइलाइट्स

भारत का दिन का दूसरा मुकाबला अफगानिस्तान के खिलाफ ही था। यह सीनियर टीम का मैच था। तीन मैच की सीरीज के पहले मुकाबले को जीतकर शुभमन गिल की अगुवाई वाली टीम इंडिया इकाना स्टेडियम पहुंची थी। यहां पहले बैटिंग करते हुए भारत ने 402 रन बोर्ड पर लगाकर अफगानिस्तान पर शिकंजा कस दिया था। शुभमन गिल ने 154 तो ईशान किशन ने 125 रनों की शानदार पारी खेलते हुए शतक जड़े थे। भारत ने 8वीं बार वनडे क्रिकेट में 400 रन का आंकड़ा पार किया।

अफगानिस्तान की बल्लेबाज यहां भी चरमरा गई थी, पूरी टीम 50 ओवर खेले बिना 232 रनों पर ढेर हो गई थी। भारत ने दूसरा वनडे 170 रनों के बड़े अंतर से जीतकर 2-0 से सीरीज में अजेय बढ़त बनाई।

IND W vs NED W हाइलाइट्स भारत का दिन का तीसरा मैच शाम 7 बजे शुरू हुआ, जब वुमेंस टी20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया का सामना नीदरलैंड्स से हुआ। यहां भी भारत ने पहले बैटिंग करते हुए 209 रन बोर्ड पर लगाए। वुमेंस टी20 वर्ल्ड कप में भारत का यह हाईएस्ट स्कोर है और टीम इंडिया ने पहली बार यहां 200 रन का आंकड़ा पार किया है। स्मृति मंधाना (74) और शेफाली वर्मा (55) ने शानदार अर्धशतक जड़ते हुए भारत को अच्छी शुरुआत दी।