टीम इंडिया ने रचा शर्मनाक इतिहास, तीसरे वनडे में लुटाए 412 रन; ऑस्ट्रेलिया ने बनाया सबसे बड़ा स्कोर

INDW vs AUSW 3rd ODI: भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे मैच में 400 से अधिक रन लुटाए और शर्मनाक इतिहास रचा डाला। ऑस्ट्रेलिया के लिए निर्णायक मैच में बेथ मूनी ने शानदार शतक जमाया।

भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने शनिवार को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे और आखिरी वनडे में शर्मनाक इतिहास रचा। ऑस्ट्रेलिया ने दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में भारतीय गेंदबाजों की बखिया उधेड़कर रनों का पहड़ा खड़ा किया। ऑस्ट्रेलिया ने निर्णायक मुकाबले में 47.5 ओवर में 412 रन बटोरे। टीम इंडिया ने महिला वनडे क्रिकेट में पहली बार 400 प्लस रन लुटाए हैं। इससे पहले, भारत के खिलाफ हाईएस्ट स्कोर 371/8 था, जो ऑस्ट्रेलिया ने दिसंबर 2024 में ब्रिस्बेन के मैदान पर बनाया था। वहीं, ऑस्ट्रेलिया ने महिला वनडे में संयुक्त रूप से अपना सबसे बड़ा स्कोर बनाया है। ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 1997 में महिला वनडे वनडे वर्ल्ड में डेनमार्क के विरुद्ध 412/3 का स्कोर खड़ा किया था। ऑस्ट्रेलिया ने संयुक्त रूप से महिला वनडे इतिहास का छठा सबसे बड़ा टोटल बनाया है।

30 सितंबर से भारत में महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 का आगाज होने जा रहा है। वर्ल्ड कप से पहले हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली टीम के गेंदबाजों के निराशाजनक प्रदर्शन ने भारतीय खेमे की टेंशन बढ़ा दी है। तीसरे वनडे में ऑस्ट्रेलिया के लिए अनुभवी बल्लेबाज बेथ मूनी ने सर्वाधिक रन बनाए। उन्होंने 75 गेंदों में 138 रनों की पारी खेली, जिसमें 23 चौके और एक छक्का शामिल है। दूसरे वनडे में 102 रनों से हार झेलनी पड़ी वाली ऑस्ट्रेलियाई टीम ने आज टॉस जीतने के बाद सधी हुई शुरुआत की। कप्तान एलिसा हीली (18 गेंदों में 30, सात चौके) और जॉर्जिया वोल (68 गेंदों में 81, 14 चौके) ने 43 रन जोड़े। हीली पांचवें ओवर में पवेलियन लौटीं। इसके बाद, वोल ने एलिसा पेरी (72 गेंदों में 68, सात चौके, दो छक्के) के संग मोर्चा संभाला और 102 रनों की पार्टनरशिप की।

वोल के 22वें ओवर में आउट होने के बाद पेरी और मूनी ने भारतीय टीम की नाक में दम किया। दोनों ने तीसरे विकेट के लिए 106 रनों की साझेदारी की। धाकड़ ऑलराउंडर पेरी ने 33वें ओवर में अपना विकेट गंवाया। मूनी ने एशले गार्डनर (24 गेंदों में 39, पांच चौके, एक सिक्स) के साथ चौथे विकेट के लिए 82 रनों की पार्टनरशिप कर ऑस्ट्रेलिया को 400 के नजदीक पहुंचाया। मूनी 45वें ओवर में दीप्ति शर्मा का शिकार बनीं। ताहलिया मैकग्राथ ने 14 जॉर्जिया वेयरहैम ने 16 रनों का योगदान दिया। अलाना किंग (12) ऑस्ट्रेलिया की ओर से आउट होने वाले आखिरी प्लेयर रहीं। भारत की ओर से अरुंधती रेड्डी ने तीन विकेट चटकाए। दीप्ति शर्मा और रेणुका सिंह को दो-दो जबकि क्रांति गौड़ और स्नेह राणा ने एक-एक विकेट हासिल किया।

महिला वनडे में 400 प्लस स्कोर 491/4 - न्यूजीलैंड-विजय बनाम आयरलैंड, डबलिन, 2018

455/5 - न्यूजीलैंड-विजय बनाम पाकिस्तान, क्राइस्टचर्च, 1997

440/3 - न्यूजीलैंड-विजय बनाम आयरलैंड, डबलिन, 2018

435/5 - भारत-विजय बनाम आयरलैंड, राजकोट, 2025

418 - न्यूजीलैंड-विजय बनाम आयरलैंड, डबलिन, 2018

412/3 - ऑस्ट्रेलिया-विजय बनाम डेनमार्क, मुंबई, 1997