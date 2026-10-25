टीम इंडिया ने T20I में जीत का ‘दोहरा शतक’ लगाकर रचा इतिहास, पाकिस्तान दूसरे नंबर पर

भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरा टी20 जीतते ही इतिहास रच दिया। टीम इंडिया टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 200 जीत दर्ज करने वाली पहली टीम बनी। यह कारनामा भारत ने अपने 300वें T20I मैच में किया।

श्रेयस अय्यर की अगुवाई वाली टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को दूसरे टी20 में 4 विकेट से हराया। इस जीत के साथ भारत ने 5 मैच की सीरीज में तो 2-0 की बढ़त बनाई, साथ ही इतिहास भी रचा। टीम इंडिया की यह T20I में 200वीं जीत है और वह इस उपलब्धि को हासिल करने वाली दुनिया की पहली टीम बनी है। जी हां, भारत ने यह कारनामा अपने 300वें T20I मैच में किया। बता दें, भारत T20I क्रिकेट में 300 टी20 खेलने वाला दूसरा देश बना है, वहीं 200 टी20 मैच जीतने वाला पहला। मैच की बात करें तो न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग करते हुए ग्लेन फिलिप्स की फिफ्टी के दम पर भारत के सामने 181 रनों का टारगेट रखा था। इस स्कोर को टीम इंडिया ने तिलक वर्मा की तूफानी फिफ्टी के दम पर 1 गेंद शेष रहते हासिल कर लिया। तिलक वर्मा को उनकी धुआंधार पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच के अवॉर्ड से नवाजा गया।

भारत ने लगाया जीत का दोहरा शतक भारत ने T20I क्रिकेट में अभी तक खेले 300 मुकाबलों में 200 जीते हैं, 83 हारे हैं, 7 मुकाबले इस दौरान टाई रहे, वहीं 10 का नतीजा नहीं निकल पाया। भारत का जीत का प्रतिशत इस दौरान 66.67 का रहा। वहीं दुनिया में सबसे ज्यादा 304 T20I मैच खेलने वाली पाकिस्तान की टीम जीत के मामले में भारत के बाद दूसरे पायदान पर है। पाकिस्तान ने अभी तक टी20 क्रिकेट में 176 ही मैच जीते हैं। उनका जीत का प्रतिशत 57.89 का रहा है। सबसे ज्यादा T20I मैच जीतने वाली टॉप-5 टीमों पर नजर डालें तो भारत-पाकिस्तान के बाद लिस्ट में न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड की टीम नजर आती है। न्यूजीलैंड ने अभी तक 135, साउथ अफ्रीका ने 129 और इंग्लैंड ने 128 टी20 इंटरनेशनल मैच जीते हैं। यह तीनों टीमें जीत के मामले में भारत और पाकिस्तान से काफी पीछे नजर आती है। ऑस्ट्रेलिया 127 जीत के साथ 6ठे नंबर पर है।

सबसे ज्यादा T20I मैच जीतने वाली टॉप-5 टीमें

टीम मैच जीत भारत 300 200 पाकिस्तान 304 176 न्यूजीलैंड 269 135 साउथ अफ्रीका 235 129 इंग्लैंड 233 128

भारत ने तिलक वर्मा (नाबाद 51 रन) के अर्धशतक और नीतिश कुमार रेड्डी (नाबाद 26 रन) के साथ सातवें विकेट के लिए 30 गेंद में 69 रन की अटूट साझेदारी की बदौलत शुरूआती झटकों से उबरते हुए दूसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में न्यूजीलैंड पर एक गेंद रहते चार विकेट से रोमांचक जीत दर्ज की। तिलक (26 गेंद, छह चौके, एक छक्का) और नीतिश कुमार (13 गेंद, एक चौका, एक छक्का) ने ऐसे समय में जिम्मेदारी संभाली, जब टीम 15वें ओवर में 112 रन पर छह विकेट गंवाकर मुश्किल में थी। लेकिन दोनों ने सूझबूझ और संयम से बल्लेबाजी करते हुए 19.5 ओवर में छह विकेट पर 181 रन बनाकर भारत को पांच मैच की सीरीज में 2-0 से आगे कर दिया।