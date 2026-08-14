Livehindustan होमहोमफोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट में क्या हो सकता है टीम इंडिया का कॉम्बिनेशन? कोच ने दिया बड़ा हिंट

By Vikash Gaur
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

श्रीलंका के खिलाफ 15 अगस्त से खेले जाने वाले पहले टेस्ट मैच में टीम इंडिया का कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है? इसको लेकर बॉलिंग कोच मोर्ने मोर्कल ने हिंट दिया है। वे गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे। 

Morne Morkel Team India
मोर्ने मोर्कल टीम इंडिया के साथ

टीम इंडिया के गेंदबाजी कोच मोर्ने मोर्कल ने गुरुवार 13 अगस्त को इस बात का हिंट दिया है कि श्रीलंका के खिलाफ गॉल में 15 अगस्त से खेले जाने वाले पहले टेस्ट मैच में भारतीय टीम किस कॉम्बिनेशन के साथ मैदान पर उतर सकती है? टीम इंडिया का बल्लेबाजी क्रम सेट लग रहा है, लेकिन गेंदबाजी लाइनअप को लेकर असमंजस की स्थिति की है। सवाल यह है कि क्या 3 पेसर और 3 स्पिनर खेलेंगे या फिर 2 पेसर और 3 या 4 स्पिनर के साथ भारत उतरेगा? इस पर बड़ा हिंट मोर्ने मोर्कल ने दिया है।

मोर्ने मोर्कल ने साफ तौर पर तो नहीं कहा है, लेकिन लगभग इस बात का संकेत दे दिया है कि रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव और मानव सुथार खेल सकते हैं। तीनों के पास वैराइटी है और विकेट टेकिंग स्किल्स भी हैं। कुलदीप लेफ्ट आर्म स्पिन से मैजिक कर सकते हैं, जबकि जडेजा के पास एक्यूरेसी है। वहीं, सुथार क्लासिक लेफ्ट आर्म स्पिन से श्रीलंका के बल्लेबाजों को परेशान कर सकते हैं। इसके अलावा मोहम्मद सिराज के साथ हम प्रसिद्ध कृष्णा या गुरनूर बराड़ में से किसी एक को देख सकते हैं।

'हमारे लिए स्पिन चिंता की बात नहीं'

प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोर्कल ने कहा, "कुलदीप हैं और वह अटैकिंग बॉलर हैं और हमारे लिए उनके अनुभव और क्लास को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसलिए हां, मुझे लगता है कि हमारे लिए वे सभी अपने तरीके से अलग हैं। एक (सुथार) थोड़ा ज्यादा टर्न लेते हैं और एक (जडेजा) थोड़ा ज्यादा एक्यूरेट हैं और मुझे नहीं लगता कि यह (तीन लेफ्ट-आर्म स्पिनर) हमारे लिए कोई बड़ी चिंता की बात है।"

ये भी पढ़ें:श्रीलंका में टीम इंडिया के सामने होंगे ये 4 चैलेंज, जिनसे भारत को निपटना ही होगा

उन्होंने आगे कहा, “यह बस इस बात पर निर्भर करता है कि गिल कुछ खास समय पर उन खिलाड़ियों का इस्तेमाल कैसे करेंगे, लेकिन हां, मेरा मतलब है कि स्किल के मामले में उनके पास हमारे लिए 20 विकेट लेने की स्किल है।” मोर्कल ने कहा कि भारत की स्पिन लाइनअप अटैकिंग ऑप्शन से भरी हुई है। गॉल में आगे चलकर स्पिन को फायदा मिल सकता है। उन्होंने कहा, “पारंपरिक रूप से भी अगर आप वेन्यू को देखें कि यह कैसा है और यहां कैसे टेस्ट खेला जाता है, तो मुझे लगता है कि इनके साथ (तीन स्पिनर) जाने का एक तरीका है। जिस तरह से हम अपने स्पिन बॉलिंग अटैक या स्पिनरों के साथ जाते हैं, यह एक बहुत ही अटैकिंग ऑप्शन है।"

ये भी पढ़ें:KKR या CSK नहीं, हार्दिक के लिए ये टीम रहेगी बेस्ट; अश्विन ने बताया नाम और कारण

बाद में टर्न मिल सकता है पिच से

गेंदबाजी कोच ने आगे कहा, “अगर सरफेस को देखें तो मुझे लगता है कि यह एक अच्छा सरफेस है। जैसे-जैसे टेस्ट आगे बढ़ेगा, कुछ न कुछ होने लगेगा। ऐसे में हमने उन सभी चीजों के लिए तैयारी कर ली है जो हमारे रास्ते में आ सकती हैं, क्योंकि यह इन कंडीशन में खेलने, बैटिंग टाइम, उन स्पेल में बॉलिंग करने और गेंद को सही एरिया में लाने में मेंटल चैलेंज के बारे में ज़्यादा है।" आगे उन्होंने सिराज के जोड़ीदार के रूप में गुरनूर बरार या प्रसिद्ध कृष्णा में से कौन हो सकता है? इस पर बात करते हुए कहा कि जिसे भी मौका मिलेगा, उसे अपना काम करने के लिए तैयार रहना होगा।

Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


संक्षिप्त विवरण:

विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


विस्तृत बायो:

परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


खेल जगत की कवरेज और विशेषज्ञता:
अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:


क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।


ग्लोबल इवेंट्स: ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल


पत्रकारिता का दृष्टिकोण:
विकाश का मानना है कि खेल पत्रकारिता केवल स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह खिलाड़ियों के संघर्ष, खेल की रणनीति और डेटा के पीछे छिपी कहानी को पाठकों तक पहुंचाने का माध्यम है। लाइव हिन्दुस्तान में अपनी भूमिका में वह सुनिश्चित करते हैं कि खेल की खबरें सटीक, तेज और निष्पक्ष हों, जिससे पाठकों को एक संपूर्ण अनुभव मिल सके।


विशेषज्ञता:

क्रिकेट विश्लेषण एवं लाइव कवरेज
ओलंपिक एवं ग्लोबल स्पोर्ट्स इवेंट्स
इंटरव्यू एवं मीडिया इंटरैक्शन
स्पोर्ट्स डेटा एंड स्टेटिस्टिक्स
डिजिटल कंटेंट स्ट्रेटेजी एंड टीम मैनेजमेंट

और पढ़ें
Morne Morkel
Cricket News लेटेस्ट मैच अपडेट Cricket Live Score, Cricket Schedule, और Cricket News in Hindi के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। सभी बड़े मुकाबलों के पल-पल के अपडेट्स और देश-दुनिया की हर क्रिकेट खबर सबसे पहले पाने के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें।