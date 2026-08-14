श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट में क्या हो सकता है टीम इंडिया का कॉम्बिनेशन? कोच ने दिया बड़ा हिंट
श्रीलंका के खिलाफ 15 अगस्त से खेले जाने वाले पहले टेस्ट मैच में टीम इंडिया का कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है? इसको लेकर बॉलिंग कोच मोर्ने मोर्कल ने हिंट दिया है। वे गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे।
टीम इंडिया के गेंदबाजी कोच मोर्ने मोर्कल ने गुरुवार 13 अगस्त को इस बात का हिंट दिया है कि श्रीलंका के खिलाफ गॉल में 15 अगस्त से खेले जाने वाले पहले टेस्ट मैच में भारतीय टीम किस कॉम्बिनेशन के साथ मैदान पर उतर सकती है? टीम इंडिया का बल्लेबाजी क्रम सेट लग रहा है, लेकिन गेंदबाजी लाइनअप को लेकर असमंजस की स्थिति की है। सवाल यह है कि क्या 3 पेसर और 3 स्पिनर खेलेंगे या फिर 2 पेसर और 3 या 4 स्पिनर के साथ भारत उतरेगा? इस पर बड़ा हिंट मोर्ने मोर्कल ने दिया है।
मोर्ने मोर्कल ने साफ तौर पर तो नहीं कहा है, लेकिन लगभग इस बात का संकेत दे दिया है कि रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव और मानव सुथार खेल सकते हैं। तीनों के पास वैराइटी है और विकेट टेकिंग स्किल्स भी हैं। कुलदीप लेफ्ट आर्म स्पिन से मैजिक कर सकते हैं, जबकि जडेजा के पास एक्यूरेसी है। वहीं, सुथार क्लासिक लेफ्ट आर्म स्पिन से श्रीलंका के बल्लेबाजों को परेशान कर सकते हैं। इसके अलावा मोहम्मद सिराज के साथ हम प्रसिद्ध कृष्णा या गुरनूर बराड़ में से किसी एक को देख सकते हैं।
'हमारे लिए स्पिन चिंता की बात नहीं'
प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोर्कल ने कहा, "कुलदीप हैं और वह अटैकिंग बॉलर हैं और हमारे लिए उनके अनुभव और क्लास को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसलिए हां, मुझे लगता है कि हमारे लिए वे सभी अपने तरीके से अलग हैं। एक (सुथार) थोड़ा ज्यादा टर्न लेते हैं और एक (जडेजा) थोड़ा ज्यादा एक्यूरेट हैं और मुझे नहीं लगता कि यह (तीन लेफ्ट-आर्म स्पिनर) हमारे लिए कोई बड़ी चिंता की बात है।"
उन्होंने आगे कहा, “यह बस इस बात पर निर्भर करता है कि गिल कुछ खास समय पर उन खिलाड़ियों का इस्तेमाल कैसे करेंगे, लेकिन हां, मेरा मतलब है कि स्किल के मामले में उनके पास हमारे लिए 20 विकेट लेने की स्किल है।” मोर्कल ने कहा कि भारत की स्पिन लाइनअप अटैकिंग ऑप्शन से भरी हुई है। गॉल में आगे चलकर स्पिन को फायदा मिल सकता है। उन्होंने कहा, “पारंपरिक रूप से भी अगर आप वेन्यू को देखें कि यह कैसा है और यहां कैसे टेस्ट खेला जाता है, तो मुझे लगता है कि इनके साथ (तीन स्पिनर) जाने का एक तरीका है। जिस तरह से हम अपने स्पिन बॉलिंग अटैक या स्पिनरों के साथ जाते हैं, यह एक बहुत ही अटैकिंग ऑप्शन है।"
बाद में टर्न मिल सकता है पिच से
गेंदबाजी कोच ने आगे कहा, “अगर सरफेस को देखें तो मुझे लगता है कि यह एक अच्छा सरफेस है। जैसे-जैसे टेस्ट आगे बढ़ेगा, कुछ न कुछ होने लगेगा। ऐसे में हमने उन सभी चीजों के लिए तैयारी कर ली है जो हमारे रास्ते में आ सकती हैं, क्योंकि यह इन कंडीशन में खेलने, बैटिंग टाइम, उन स्पेल में बॉलिंग करने और गेंद को सही एरिया में लाने में मेंटल चैलेंज के बारे में ज़्यादा है।" आगे उन्होंने सिराज के जोड़ीदार के रूप में गुरनूर बरार या प्रसिद्ध कृष्णा में से कौन हो सकता है? इस पर बात करते हुए कहा कि जिसे भी मौका मिलेगा, उसे अपना काम करने के लिए तैयार रहना होगा।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
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