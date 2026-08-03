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टीम इंडिया के कोचिंग स्टाफ में हो चुके हैं 3 बड़े फेरबदल, देखें कैसी थी गौतम गंभीर की पुरानी टीम?

By Vikash Gaur
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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गौतम गंभीर और उनके सपोर्ट स्टाफ ने टीम इंडिया की जिम्मेदारी जुलाई 2024 में संभाली थी। इसके बाद से अब तक टीम में 3 बदलाव हो चुके हैं। गंभीर और एक और शख्स ही उनकी पुरानी टीम से अब तक बरकरार है। 

Gautam Gambhir support staff Then and Now
गौतम गंभीर का सपोर्ट स्टाफ पहले और अब

टीम इंडिया के टी20 वर्ल्ड कप 2024 जीतने के साथ ही राहुल द्रविड़ का हेड कोच के तौर पर करार समाप्त हो गया था। उन्होंने अपने कोचिंग टेन्योर को आगे बढ़ाने का फैसला नहीं चुना था। ऐसे में गौतम गंभीर को हेड कोच बनाया गया और उनके अंतर्गत के एक नया सपोर्ट स्टाफ बनाया गया, जिसमें सिर्फ एक ही पुराना नाम था, जो राहुल द्रविड़ के सपोर्ट स्टाफ का भी हिस्सा था। इसके अलावा गंभीर समेत चार नाम सपोर्ट स्टाफ में नए थे, लेकिन जून 2024 के बाद अगस्त 2026 तक कई झटके गौतम गंभीर को लग चुके हैं। उनके सपोर्ट स्टाफ के तीन सदस्य अब तक बाहर हो चुके हैं।

जुलाई 2024 में गौतम गंभीर टीम इंडिया के हेड कोच बने थे। उनके साथ असिस्टेंट कोच के तौर पर अभिषेक नायर और रयान टेन डोशेट जुड़े थे। उस समय कोई भी बल्लेबाजी कोच सपोर्ट स्टाफ का हिस्सा नहीं था। असिस्टेंट कोच के तौर पर नायर और डोशेट जुड़े थे। इसके अलावा गेंदबाजी कोच के रूप में साउथ अफ्रीका के दिग्गज मोर्ने मोर्केल जुड़े और फील्डिंग कोच के रूप में टी दिलीप का कार्यकाल आगे बढ़ाया गया, जो राहुल द्रविड़ के साथ भी फील्डिंग कोच के तौर पर थे।

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हालांकि, गंभीर की पुरानी टीम से तीन नाम अब अगस्त 2026 में उनके साथ नहीं हैं। दोनों असिस्टेंट कोच और फील्डिंग कोच को अपने-अपने पद से अलग-अलग कारणों से हटना पड़ा है। अभिषेक नायर को बीसीसीआई ने बर्खास्त कर दिया था, जबकि रयान टेन डोशेट ने निजी कारणों का हवाला देकर टीम से हटना जरूरी समझा। वहीं, फील्डिंग कोच टी दिलीप का कार्यकाल आगे नहीं बढ़ाया गया।

वहीं, अब गंभीर की नई टीम की बात करें तो उनके अलावा सिर्फ मोर्ने मोर्केल ही उनकी पुरानी टीम से बरकरार हैं। बल्लेबाजी कोच के रूप में काफी समय पहले सितांशु कोटक टीम से जुड़े हैं, जबकि असिस्टेंट कोच का पद ही बीसीसीआई ने खत्म कर दिया है। दो असिस्टेंट की जगह बीसीसीआई ने एक बल्लेबाजी कोच और एक स्पिन बॉलिंग कोच को रखा है। स्पिन बॉलिंग कोच साईराज बहुतुले हैं। इसके अलावा फील्डिंग कोच के तौर पर नई नियुक्ति सुभादीप घोष के रूप में हुई है। इस तरह 3 चेहरे गंभीर की पुरानी टीम से नई टीम में अलग हैं।

टीम इंडिया का कोचिंग स्टाफ जुलाई 2024 में

हेड कोच: गौतम गंभीर

असिस्टेंट कोच: अभिषेक नायर और रयान टेन डोएशेट

बॉलिंग कोच: मोर्ने मोर्कल

फील्डिंग कोच: टी. दिलीप

टीम इंडिया का कोचिंग स्टाफ अगस्त 2026 में

हेड कोच: गौतम गंभीर

बैटिंग कोच: सीतांशु कोटक

बॉलिंग कोच: मोर्ने मोर्कल

स्पिन-बॉलिंग कोच: साईराज बहुतुले

फील्डिंग कोच: सुभादीप घोष

Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


संक्षिप्त विवरण:

विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


विस्तृत बायो:

परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


खेल जगत की कवरेज और विशेषज्ञता:
अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:


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