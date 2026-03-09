भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव के चाचा ने की बड़ी मांग, बोले- गाजीपुर में ये काम होना चाहिए
भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव के चाचा ने गाजीपुर में स्टेडियम बनाने की मांग की है। सूर्यकुमार के नेतृत्व में भारत ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 जीतकर इतिहास रचा है।
टी20 वर्ल्ड कप विजेता टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव के चाचा विनोद यादव ने पूर्वी उत्तर प्रदेश की प्रतिभा को निखारने के लिए गाजीपुर जिले में हर तरह की सुविधाओं से लैस एक खेल स्टेडियम तैयार करने की मांग की है। सूर्यकुमार की टीम ने भारतीय क्रिकेट का एक और स्वर्णिम अध्याय लिखते हुए रविवार को न्यूजीलैंड को 96 रन से हराकर भारत को तीसरी बार टी20 विश्व कप दिलाया। भारतीय टीम लगातार दूसरी बार टी20 विश्व कप जीतने वाली पहली पुरुष अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनी। सूर्यकुमार ने अपना नाम महेंद्र सिंह धोनी और रोहित शर्मा के बाद टी20 विश्व कप जीतने वाले कप्तानों में शामिल कर लिया।
विनोद यादव ने सोमवार को ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि वह अपनी मांगों को लेकर करीब एक महीने पहले उत्तर प्रदेश के खेल मंत्री गिरीश चंद्र यादव से मिले थे, जिन्होंने उन्हें आश्वासन दिया था कि वह गाजीपुर में आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित स्टेडियम के निर्माण का प्रस्ताव कैबिनेट बैठक में रखेंगे। उन्होंने यह भी बताया कि इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) मैच के दौरान सूर्यकुमार ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के दौरान इस बारे में बात की थी। उन्होंने उम्मीद जताई कि सरकार उनकी मांग पूरी करेगी।
विनोद यादव ने कहा कि उनके भाई अशोक यादव और भाभी सपना यादव (सूर्यकुमार यादव के माता-पिता) फरवरी के मध्य में हथौरा गांव आए थे। उन्होंने गांव के मंदिर के दर्शन किए और फिर वाराणसी में बाबा विश्वनाथ के दर्शन के बाद वे फाइनल मैच देखने अहमदाबाद चले गए। उन्होंने कहा कि सूर्यकुमार यादव के गाजीपुर दौरे की जानकारी मिलते ही जिले में एक बड़ा जश्न मनाया जाएगा।
उन्होंने बताया कि टी20 विश्व कप के फाइनल के लिए हथौरा गांव में उनके आवास पर कल रात एक बड़ी एलईडी टीवी लगाई गई थी, जहां बड़ी संख्या में गांव के लोगों ने मैच का लुत्फ उठाया। न्यूजीलैंड के आखिरी विकेट गिरने के साथ ही वहां मौजूद दर्शक खुशी से नाचने लगे। सभी ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर अपनी खुशी का इजहार किया। भारत की जीत के बाद रविवार रात लखनऊ और उत्तर प्रदेश के अन्य शहरों की सड़कों पर प्रशंसक जश्न में तिरंगा लहराते हुए खुशी से झूमते देखे गए।
