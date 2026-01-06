भारतीय कप्तान शुभमन गिल विजय हजारे ट्रॉफी में फुस्स, उपकप्तान श्रेयस अय्यर ने कमबैक पर काटा गदर

संक्षेप: Vijay Hazare Trophy 2025-26: टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल विजय ट्रॉफी में पंजाब का हिस्सा हैं। वहीं, मध्यक्रम के बल्लेबाज श्रेयस अय्यर मुंबई के लिए खेल रहे हैं।

विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 के छठे राउंड के मैच में भारतीय वनडे टीम के कप्तान शुभमन गिल और उपकप्तान श्रेयस अय्यर पर सभी फैंस की निगाहें थीं। दोनों मंगलवार को टूर्नामेंट के मौजूदा सीजन में पहली बार खेलने उतरे। शुभमन फुस्स रहे और श्रेयस ने कमबैक पर गदर काटा। शुभमन पंजाब जबकि श्रेयस मुंबई का हिस्सा हैं। मध्यक्रम के बल्लेबाज श्रेयस ने लंबे समय तक चोट से जूझने के बाद प्रतिस्पर्धी क्रिकेट में वापसी की। उनके पिछले साल अक्टूबर में सिडनी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे मैच के दौरान स्प्लीन (तिल्ली) में चोट लगी थी और अंदरूनी रक्तस्राव हुआ था।

शुभमन गिल ने खेली 12 गेंद गोवा के खिलाफ 211 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए पंजाब की शुरुआत अच्छी नहीं रही। जयपुर के केएल सैनी ग्राउंड में कप्तान प्रभसिमरन सिंह (11 गेंदों में 2) को वासुकी कौशिक ने तीसरे ओवर में बोल्ड किया। बतौर ओपनर उतरे शुभमन गिल का बल्ला भी नहीं चला। उन्होंने 12 गेंदों का सामना करने के बाद 11 रन बनाए। उन्होंने दो चौके जमाए। शुभमन को कौशिक ने पांचवें ओवर में प्रभुदेसाई के हाथों कैच कराया। शुभमन विजय हजारे ट्रॉफी में 8 जनवरी को पंजाब के लिए एक और मैच खेल सकते हैं। बीसीसीआई ने सभी भारतीय क्रिकेटरों के लिए विजय हजारे ट्रॉफी के कम से कम दो मैच खेलना अनिवार्य किया है।