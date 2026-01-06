Cricket Logo
भारतीय कप्तान शुभमन गिल विजय हजारे ट्रॉफी में फुस्स, उपकप्तान श्रेयस अय्यर ने कमबैक पर काटा गदर

Vijay Hazare Trophy 2025-26: टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल विजय ट्रॉफी में पंजाब का हिस्सा हैं। वहीं, मध्यक्रम के बल्लेबाज श्रेयस अय्यर मुंबई के लिए खेल रहे हैं।

Jan 06, 2026 04:10 pm ISTMd.Akram लाइव हिन्दुस्तान
विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 के छठे राउंड के मैच में भारतीय वनडे टीम के कप्तान शुभमन गिल और उपकप्तान श्रेयस अय्यर पर सभी फैंस की निगाहें थीं। दोनों मंगलवार को टूर्नामेंट के मौजूदा सीजन में पहली बार खेलने उतरे। शुभमन फुस्स रहे और श्रेयस ने कमबैक पर गदर काटा। शुभमन पंजाब जबकि श्रेयस मुंबई का हिस्सा हैं। मध्यक्रम के बल्लेबाज श्रेयस ने लंबे समय तक चोट से जूझने के बाद प्रतिस्पर्धी क्रिकेट में वापसी की। उनके पिछले साल अक्टूबर में सिडनी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे मैच के दौरान स्प्लीन (तिल्ली) में चोट लगी थी और अंदरूनी रक्तस्राव हुआ था।

शुभमन गिल ने खेली 12 गेंद

गोवा के खिलाफ 211 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए पंजाब की शुरुआत अच्छी नहीं रही। जयपुर के केएल सैनी ग्राउंड में कप्तान प्रभसिमरन सिंह (11 गेंदों में 2) को वासुकी कौशिक ने तीसरे ओवर में बोल्ड किया। बतौर ओपनर उतरे शुभमन गिल का बल्ला भी नहीं चला। उन्होंने 12 गेंदों का सामना करने के बाद 11 रन बनाए। उन्होंने दो चौके जमाए। शुभमन को कौशिक ने पांचवें ओवर में प्रभुदेसाई के हाथों कैच कराया। शुभमन विजय हजारे ट्रॉफी में 8 जनवरी को पंजाब के लिए एक और मैच खेल सकते हैं। बीसीसीआई ने सभी भारतीय क्रिकेटरों के लिए विजय हजारे ट्रॉफी के कम से कम दो मैच खेलना अनिवार्य किया है।

श्रेयस अय्यर ने खेली तूफानी पारी

श्रेयस अय्यर ने जयपुर के जयपुरिया विद्यालय ग्राउंड में हिमाचल प्रदेश के खिलाफ तूफानी पारी खेली। उन्होंने चौथे नंबर पर आने के बाद 53 गेंदों में 83 रन बनाए। उनके बल्ले से 10 चौके और तीन छक्के निकले। उन्होंने मुशीर खान (73) के साथ तीसरे विकेट के लिए 82 और सूर्यकुमार यादव (24) के संग चौथे विकेट के लिए 65 रनों की साझेदारी की। श्रेयस को कुशल पाल ने 26वें ओवर में आउट किया। मुंबई ने हिमाचल प्रदर्शन के विरुद्ध 33 ओवर में 299/9 का स्कोर खड़ा किया। घने कोहरे के कारण मैच 33 ओवर का किया गया। श्रेयस मुंबई के कप्तान हैं। शार्दुल ठाकुर के चोटिल होने की वजह से श्रेयस को मुंबई की कमान सौंपी गई। श्रेयस 11 जनवरी से न्यूजीलैंड के खिलाफ शुरू होने वाली सीरीज के लिए भारतीय स्कॉड में हैं।

