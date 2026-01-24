भारत ने ध्वस्त किया पाकिस्तान का हैरतअंगेज रिकॉर्ड, 200+ चेज करते हुए इस मामले में बन गई नंबर-1 टीम

संक्षेप: IND vs NZ 2nd T20I: भारत ने रायपुर टी20 में न्यूजीलैंड के खिलाफ 209 रन का टारगेट चेज किया। सूर्यकुमार यादव से लेकर ईशान किशन तक का बल्ला चला। भारत ने एक धाकड़ लिस्ट में पाकिस्तान को पछाड़ दिया है।

भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज में 2-0 की बढ़त हासिल कर ली है। भारत ने रायपुर में खेले गए दूसरे मैच में सात विकेट से धामकेदार जीत दर्ज की। न्यूजीलैंड ने निर्धारित 20 ओवर में छह विकेट खोकर 208 रनों का मजबूत टारगेट दिया। भारत ने 209 रनों का लक्ष्य 15.2 ओवर में तीन विकेट के नुकसान पर आसानी से हासिल कर लिया। ईशान किशन और कप्तान सूर्यकुमार यादव की तूफानी बल्लेबाजी की। भारत ने छठी बार सफलतापूर्वक 200 प्लस के लक्ष्य का पीछा किया है। वहीं, टीम इंडिया ने पाकिस्तान का एक हैरतअंगेज रिकॉर्ड ध्वस्त कर डाला है।

दरअसल, भारत 200 प्लस टारगेट का पीछा करते हुए सबसे ज्यादा गेंद बाकी रहते जीत दर्ज करने वाले फुल मेंबर टीम बन गई है। भारत ने रायपुर टी20 मैच में 28 गेंद बाकी रहते न्यूजीलैंड को धूल चटाई। पाकिस्तान ने मार्च 2025 में ऑक्लैंड में आयोजित टी20 में न्यूजीलैंड को 24 गेंद बाकी रहते 9 विकेट से हराया था। पाकिस्तान ने 205 रनों का टारगेट 16 ओवर में एक विकेट गंवाकर हासिल किया था। लिस्ट में तीसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलियाई टीम है। ऑस्ट्रेलिया ने जुलाई 2025 में बस्सेटेरे में वेस्टइंडीज के विरुद्ध 215 का लक्ष्य 23 गेंद बाकी रहते चेज किया था। उसे छह विकेट से जीत मिली थी।

सबसे ज्यादा बार 200+ रन का पीछा करते हुए जीत 7 ऑस्ट्रेलिया

6 भारत

5 साउथ अफ्रीका

4 पाकिस्तान

3 इंग्लैंड