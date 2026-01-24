भारत ने ध्वस्त किया पाकिस्तान का हैरतअंगेज रिकॉर्ड, 200+ चेज करते हुए इस मामले में बन गई नंबर-1 टीम

Cricket Logo
IND vs NZ 2nd T20I: भारत ने रायपुर टी20 में न्यूजीलैंड के खिलाफ 209 रन का टारगेट चेज किया। सूर्यकुमार यादव से लेकर ईशान किशन तक का बल्ला चला। भारत ने एक धाकड़ लिस्ट में पाकिस्तान को पछाड़ दिया है।

Jan 24, 2026 07:50 am IST
भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज में 2-0 की बढ़त हासिल कर ली है। भारत ने रायपुर में खेले गए दूसरे मैच में सात विकेट से धामकेदार जीत दर्ज की। न्यूजीलैंड ने निर्धारित 20 ओवर में छह विकेट खोकर 208 रनों का मजबूत टारगेट दिया। भारत ने 209 रनों का लक्ष्य 15.2 ओवर में तीन विकेट के नुकसान पर आसानी से हासिल कर लिया। ईशान किशन और कप्तान सूर्यकुमार यादव की तूफानी बल्लेबाजी की। भारत ने छठी बार सफलतापूर्वक 200 प्लस के लक्ष्य का पीछा किया है। वहीं, टीम इंडिया ने पाकिस्तान का एक हैरतअंगेज रिकॉर्ड ध्वस्त कर डाला है।

दरअसल, भारत 200 प्लस टारगेट का पीछा करते हुए सबसे ज्यादा गेंद बाकी रहते जीत दर्ज करने वाले फुल मेंबर टीम बन गई है। भारत ने रायपुर टी20 मैच में 28 गेंद बाकी रहते न्यूजीलैंड को धूल चटाई। पाकिस्तान ने मार्च 2025 में ऑक्लैंड में आयोजित टी20 में न्यूजीलैंड को 24 गेंद बाकी रहते 9 विकेट से हराया था। पाकिस्तान ने 205 रनों का टारगेट 16 ओवर में एक विकेट गंवाकर हासिल किया था। लिस्ट में तीसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलियाई टीम है। ऑस्ट्रेलिया ने जुलाई 2025 में बस्सेटेरे में वेस्टइंडीज के विरुद्ध 215 का लक्ष्य 23 गेंद बाकी रहते चेज किया था। उसे छह विकेट से जीत मिली थी।

सबसे ज्यादा बार 200+ रन का पीछा करते हुए जीत

7 ऑस्ट्रेलिया

6 भारत

5 साउथ अफ्रीका

4 पाकिस्तान

3 इंग्लैंड

टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले लय हासिल करते हुए सूर्यकुमार ने 23 पारियों से चले आ रहे अर्धशतक के सूखे को खत्म किया। उन्होंने 37 गेंदों में नाबाद 82 रन बनाए, जिसमें नौ चौके और चार छक्के शामिल हैं। उन्होंने ईशान के साथ महज 49 गेंद में 122 रनों की पार्टनरशिप की। ईशान ने 32 गेंदों में 11 चौकों और चार छक्कों की मदद से 76 रन जुटाए। कप्तान सूर्या ने शिवम दुबे (नाबाद 36) के साथ चौथे विकेट के लिए 37 गेंद में 81 रन की अटूट की साझेदारी के साथ टीम की जीत नैया पार लगाई। ईशान प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए। भारत ने इसके साथ ही टी20 अंतरराष्ट्रीय में लक्ष्य का सफलता से सबसे बड़े स्कोर के पीछा करने के अपने रिकॉर्ड की बराबरी की। टीम ने इससे पहले 2023 में विशाखापत्तनम में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी लक्ष्य का पीछा करते हुए 209 रन बनाए थे।

