Team India breaks silence on Hardik Pandya and Abhishek Sharma injuries will they play the final against Pakistan हार्दिक पांड्या और अभिषेक शर्मा की इंजरी पर टीम इंडिया ने तोड़ी चुप्पी, क्या पाकिस्तान के खिलाफ खेलेंगे फाइनल?, Cricket Hindi News - Hindustan
Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Team India breaks silence on Hardik Pandya and Abhishek Sharma injuries will they play the final against Pakistan

हार्दिक पांड्या और अभिषेक शर्मा की इंजरी पर टीम इंडिया ने तोड़ी चुप्पी, क्या पाकिस्तान के खिलाफ खेलेंगे फाइनल?

मोर्ने मोर्कल ने कहा कि दोनों को मैच के दौरान ऐंठन की समस्या हुई। हार्दिक की आज रात और कल सुबह जांच की जाएगी, और हम इस पर कोई फैसला लेंगे। लेकिन दोनों को मैच के दौरान बस ऐंठन की समस्या हुई। अभिषेक ठीक हैं।

Lokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSat, 27 Sep 2025 08:11 AM
share Share
Follow Us on
हार्दिक पांड्या और अभिषेक शर्मा की इंजरी पर टीम इंडिया ने तोड़ी चुप्पी, क्या पाकिस्तान के खिलाफ खेलेंगे फाइनल?

श्रीलंका के खिलाफ टीम इंडिया सुपर-4 का अपना आखिरी मैच तो जीतने में कामयाब रही, मगर भारत की मुश्किलें तब बड़ी जब चोट के कारण हार्दिक पांड्या और अभिषेक शर्मा ने मैदान छोड़ दिया। हार्दिक पांड्या ने पहले ओवर में कुसल मेडिंस को आउट किया, इसके बाद वह मैदान के बाहर चले गए और कभी नहीं लौटे। वहीं अभिषेक शर्मा ने 10वें ओवर में मैदान के बाहर जाने का फैसला किया। दोनों खिलाड़ी हैमस्ट्रिंग इंजरी से जूझ रहे थे। मैच के बाद टीम इंडिया के बॉलिंग कोच मोर्ने मोर्कल ने हार्दिक पांड्या और अभिषेक शर्मा की इंजरी पर अपडेट दिया है।

ये भी पढ़ें:IND vs SL सुपर ओवर का कैसा रहा रोमांच? एशिया कप के इतिहास में पहली बार हुआ ऐसा

मोर्ने मोर्कल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, “दोनों को मैच के दौरान ऐंठन की समस्या हुई। हार्दिक की आज रात और कल सुबह जांच की जाएगी, और हम इस पर कोई फैसला लेंगे। लेकिन दोनों को मैच के दौरान बस ऐंठन की समस्या हुई। अभिषेक ठीक हैं।”

मैच खत्म होते-होते तिलक वर्मा को भी लंगड़ाते हुए मैदान के बाहर जाते हुए देखा गया, हालांकि उनकी चोट पर किसी तरह का कोई अपडेट सामने नहीं आया है।

ये भी पढ़ें:सूर्या ने उठाया पर्दा, बताया सुपर ओवर से पहले अर्शदीप से क्या हुई थी बातचीत?

भारत अंत में तीन अतिरिक्त फील्डर रिंकू सिंह, जिते शर्मा और शिवम दुबे के साथ मैदान पर था।

टीम इंडिया के लिए वेकअप कॉल

मोर्केल का मानना ​​है कि यह टीम के लिए एक अच्छी चेतावनी है, क्योंकि अब तक उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है।

उन्होंने स्वीकार किया, "मुझे नहीं लगता कि इस टूर्नामेंट में हमने पूरा खेल दिखाया है। हर मैच के बाद इस बात पर चर्चा होती है कि हम किन क्षेत्रों में सुधार करना चाहते हैं। बल्लेबाजी में, क्या हम कठिन परिस्थितियों में बेहतर स्ट्राइक रोटेट कर सकते हैं, विकेटों के बीच ज्यादा दौड़ लगा सकते हैं और साझेदारियां बचा सकते हैं? गेंदबाजी के नजरिए से, हमें पहले 10 ओवरों में अपनी लेंथ, सटीकता और निर्णय लेने की क्षमता को निखारना होगा, और बीच के चरण में यॉर्कर जैसी विविधताओं का इस्तेमाल करने में ज्यादा चतुराई दिखानी होगी।"

ये भी पढ़ें:PAK के वर्ल्ड रिकॉर्ड पर अब भारत की नजरें, SL को हराकर नंबर-2 पर पहुंचा

उन्होंने आगे कहा, “मैदान में, हमने रोशनी में कैचिंग पर कड़ी मेहनत की है, इसलिए शायद यह सिर्फ आत्मविश्वास का मामला है। सभी विभागों में, अभी भी काम बाकी है। हम किसी भी तरह से पूरी तरह तैयार नहीं हैं, और हम यह जानते हैं।”

Asia Cup 2025 Hardik Pandya Abhishek Sharma अन्य..
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |