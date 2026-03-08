टीम इंडिया ने T20 WC 2026 में लहराया तिरंगा, न्यूजीलैंड को रौंदकर तोड़ा 19 सालों का तिलिस्म
भारतीय टीम टी20 वर्ल्ड कप 2026 चैंपियन बन गई है। भारत ने खिताबी मुकाबले में न्यूजीलैंड को रौंदकर इतिहास रचा। भारत ने तीसरी बार खिताब अपने नाम किया है।
टीम इंडिया ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 अपने नाम कर लिया है। भारत ने रविवार को न्यूजीलैंड को 96 रनों से रौंदकर तिरंगा लहराया। सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली टीम ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 256 रनों का विशाल टारगेट दिया। जवाब में न्यूजीलैंड की टीम 19 ओवर में 159 रनों पर ढेर हो गई। भारत ने चैंपियन बनकर कई तिलिस्म तोड़े हैं। भारत तीन बार टी20 वर्ल्ड कप जीतने वाली इकलौती टीम बन गई है। भारत ने 2007 में एमएस धोनी और 2024 में रोहित शर्मा की कप्तानी में खिताब जीता था। भारत टूर्नामेंट के 19 सालों के इतिहास में खिताब डिफेंड करने वाली पहली टीम है। भारत बतौर मेजबान यह टूर्नामेंट जीतने वाला पहला देश है।
एलन से लेकर फिलिप्स तक सस्ते में आउट
बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए न्यूजीलैंड ने खराब आगाज किया। सेमीफाइनस में सेंचुरी जड़ने वाले फिन एलन (9) का बल्ला नहीं चला। न्यूजीलैंड की खस्ता हालत का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि आधी टीम 72 रन पर लौट गई। रचिन रविंद्र (1), ग्लेन फिलिप्स (5) और मार्क चैपमैन (3) समेत साच प्लेयर दहाई अंक में नहीं पहुंचे। कीवी टीम के लिए ओपनर टिम सीफर्ट ने सर्वाधिक 52 रन बटोरे। उन्होंने 26 गेंदों का सामना करने के बाद दो चौके और पांच छक्के जड़े। डेरिल मिचेल ने 11 गेंदों में 17 रन बनाए। कप्तान मिचेल सैंटनर ने 35 गेंदों 38 रनों का योगदान दिया। भारत की ओर से तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने सबसे ज्यादा विकेट लिए। उन्होंने चार ओवर में 15 रन देकर चार शिकार किए। अक्षर पटेल को तीन विकेट मिले जबकि हार्दिक पांड्या और वरुण चक्रवर्ती ने एक-एक विकेट झटका।
संजू सैमसन शतक से सिर्फ 11 रन दूर रह गए
इससे पहले, भारत ने टॉस गंवाने के बाद निर्धारित 20 ओवर में पांच विकेट पर 255 रन बनाए, जो टूर्नामेंट के इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर है। फॉर्म में लौटे अभिषेक शर्मा और लगातार भारत के 'मैन विनर' साबित हो रहे संजू सैमसनने तूफानी बल्लेबाजी की। पूरे टूर्नामेंट में खराब फॉर्म से जूझते रहे अभिषेक ने 21 गेंद में 52 रन बनाए जबकि सैमसन ने 46 गेंद में 89 रन की पारी खेली। वेस्टइंडीज और इंग्लैंड के खिलाफ शानदार पारियां खेलने वाले सैमसन ने एक और जबर्दस्त पारी खेलकर अपने आलोचकों का मुंह बंद कर दिया। उन्होंने पांच चौके और आठ छक्के लगाए।
अभिषेक शर्मा ने पांच चौके और तीन छक्के मारे
वहीं, ओपनर अभिषेक ने आखिरकार अपनी प्रतिभा के दर्शन कराते हुए न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाजों को दबाव में ला दिया। उन्होंने अपनी पारी में छह चौके और तीन छक्के जमाए। न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनेर से पिच को भांपने में गलती हुई और टीम चयन में चूक गए। उन्होंने ऑफ स्पिनर कोल मैकोंची को नहीं चुना। अभिषेक ने मैकोंची की जगह खेल रहे जैकब डफी की गेंद पर पांच चौके लगाए। डफी ने तीन ओवर में 42 रन दे डाले और उन्हें कोई विकेट नहीं लिया। हेनरी ने चार ओवर में 49 रन दिए और हार्दिक पांड्या (13 गेंदों में 18) एक विकेट चटकाया। भारत ने पावरप्ले के छह ओवरों में 92 रन बना लिए थे।
सैमसन और ईशान किशन की शतकीय साझेदारी
रचिन रविंद्र ने आठें ओवर में अभिषेक को आउट करके 43 गेंद में बनी 98 रन की साझेदारी को तोड़ा। इसके बाद, ईशान किशन (25 गेंदों में 54) ने रनगति कायम रखते हुए चार छक्के और चार चौके लगाए। सैमसन और ईशान ने दूसरे विकेट के लिए 48 गेंद में 105 रन की पार्टशिप करके भारत को 200 के पार पहुंचाया। जिम्मी नीशाम ने सैमसन, ईशान और कप्तान सूर्यकुमार यादव को 16वें ओवर में आउट करके भारत की रनगति पर अंकुश लगाने की कोशिश की लेकिन तब तक बड़ा स्कोर बन चुका था। सूर्यकुमार का खाता नहीं खुला। शिवम दुबे ने आठ गेंदों में 26 और तिलक वर्मा 6 गेंदों में 8 रन बनाकर नाबाद रहे।
