केएल राहुल की इस खूबी पर टीम इंडिया के बैटिंग कोच फिदा, बोले- ऐसे ज्यादा मैच याद नहीं जिनमें...
टीम इंडिया के बैटिंग कोच सितांशु कोटक ने न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे वनडे से पहले केएल राहुल की जमकर तारीफ की है। कोच ने कहा कि राहुल की बहुमुखी प्रतिभा और धैर्य उन्हें बहुमूल्य खिलाड़ी बनाते हैं।
भारतीय टीम के सहायक कोच सितांशु कोटक ने टीम की जरूरतों के अनुसार खुद को ढालने की केएल राहुल की क्षमता की सराहना करते हुए कहा कि यह अनुभवी बल्लेबाज टीम के लिए बेहद अहम है और चुनौतीपूर्ण पिचों पर अपनी बहुमुखी प्रतिभा साबित कर चुका है। राहुल टेस्ट क्रिकेट में सलामी बल्लेबाज की भूमिका निभाने में सक्षम हैं जबकि वनडे प्रारूप में मध्यक्रम में बल्लेबाजी करते हैं और पारी के अंतिम ओवरों में तेजी से रन बनाने की जिम्मेदारी भी बखूबी निभा सकते हैं। 50 ओवर के क्रिकेट में वह बहुत कम मौकों पर नाकाम रहे हैं और कोटक का ध्यान भी इस ओर गया है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच मंगलवार को हैमिल्टन के सेडन पार्क में तीसरा वनडे खेला जाएगा। भारत पांच मैचों की सीरीज में 2-0 से आगे है।
'केएल राहुल का यह है सबसे बड़ा फायदा '
कोटक ने सोमवार को हैमिल्टन में तीसरे वनडे की पूर्व संध्या पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ''मुझे लगता है कि केएल राहुल का सबसे बड़ा फायदा यह है कि वह लाल गेंद के क्रिकेट में पारी का आगाज कर सकते हैं और सफेद गेंद के क्रिकेट में मध्यक्रम में बल्लेबाजी कर सकते हैं। जरूरत पड़ने पर वह आखिरी पांच ओवर में भी तेजी से रन बना सकते हैं। वहां भी उनका रिकॉर्ड काफी अच्छा है। वह टीम की जरूरतों के अनुसार खेलते हैं।'' कोटक ने राहुल के प्रदर्शन में निरंतरता और मौका मिलने पर उपयोगी योगदान देने की क्षमता की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि राहुल ने शायद ही कभी टीम को निराश किया है।
'ऐसे ज्यादा मैच याद नहीं जिनमें राहुल...'
वेलिंगटन में दूसरे वनडे के दौरान मुश्किल पिच पर राहुल की नाबाद 26 रन की पारी ने एक बार फिर ऐसे बहुमुखी बल्लेबाज के रूप में उनकी अहमियत साबित की जो परिस्थितियों की मांग के अनुसार अपना खेल बदल सकता है। कोटक ने कहा, ''जब से मैं टीम के साथ जुड़ा हूं मुझे ऐसे ज्यादा मैच याद नहीं आते जिनमें राहुल को बल्लेबाजी का मौका मिला हो और उन्होंने योगदान नहीं दिया हो। उन्होंने कुछ अविश्वसनीय पारियां खेली हैं और वह कभी दबाव में नजर नहीं आते।'' मुश्किल परिस्थितियों में राहुल के असाधारण धैर्य पर सहायक कोच ने कहा कि क्रीज पर उनका शांत स्वभाव उनकी सबसे बड़ी खूबियों में से एक है। कोटक ने कहा, ''अगर आप ध्यान दें तो मैंने राहुल को कभी दबाव में नहीं देखा। वह हमेशा काफी स्थिर नजर आते हैं। ज्यादातर मौकों पर, बल्कि लगभग हर बार, उन्होंने टीम को निराश नहीं किया है।''
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