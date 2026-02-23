संजू सैमसन को लेकर अगले कुछ दिन खूब बात होगी, हार के बाद आया टीम इंडिया के असिस्टेंट कोच का बयान
टीम इंडिया क्या अब संजू सैमसन को टॉप 3 में फिट करने के बारे में सोच रही है? इस पर टीम इंडिया के असिस्टेंट कोच का बयान आ गया है। उन्होंने कहा है कि अगले कुछ दिन संजू सैमसन को लेकर बात होगी।
जिस बात का डर था, वही बात साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 विश्व कप 2026 के सुपर 8 मैच में हो गई। भारत टॉप 8 में 6 लेफ्ट हैंडर्स के साथ उतर रहा था और इसका खामियाजा हमें सुपर 8 के मैच में भुगतना पड़ा। ऐसे में क्या मैनेजमेंट टॉप 3 में संजू सैमसन को फिट करने के बारे में सोचेगा? इसका जवाब टीम इंडिया के असिस्टेंट कोच रयान टेन डोएशे ने अहमदाबाद में साउथ अफ्रीका के खिलाफ मिली शर्मनाक हार के बाद दिया है।
मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में रयान टेन डोएशे से पूछा गया के वर्ल्ड कप में हम बात कर रहे थे कि लेफ्ट हैंडर्स दिक्कत कर सकते हैं और आज ऑफ स्पिनर ने तीन बाएं हाथ के बल्लेबाजों को पावरप्ले में आउट कर दिया। क्या अब संजू सैमसन को लाने के बारे में बात करेगा? इस पर असिस्टेंट कोच ने कहा, "हां, बिल्कुल हमने किया है। देखो अब तक हमने जो पांच मैच खेले हैं, उनमें चार टीमों ने पार्ट-टाइम ऑफ स्पिन के साथ शुरुआत की है और हर बार विकेट उन्हें मिला है, सिवाय USA वाले गेम के जहां हमने अभिषेक को बिना किसी स्कोर के खो दिया था। आप जानते हैं कि हर पारी की शुरुआत जीरो पर एक विकेट से करना, मुझे लगता है कि यह सचमुच हर बार जीरो पर एक विकेट जैसा कुछ हो रहा है। जाहिर है इससे आने वाले प्लेयर्स पर दबाव आ रहा है।"
उन्होंने आगे कहा, "आप जानते हैं कि तिलक वर्मा और सूर्यकुमार यादव का काम है कि वे बैक एंड पर मौजूद लोगों के साथ जुड़ें और यह उस तरफ नहीं गया है। देखिए, टीम में बहुत कम अनुभव है और आप एक सेटल टीम चाहते हैं। आप जानते हैं, इन लोगों ने पहले भी सब कुछ किया है। वे सभी शानदार खिलाड़ी हैं, लेकिन क्या आप ट्विस्ट के साथ बने रहते हैं? क्या आप उन लोगों के साथ बने रहते हैं जिनके बारे में हमें लगता है कि उन्होंने पिछले 18 महीनों में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है और जो शायद अब कुछ रन कम बना रहे हैं।
संजू सैमसन को लेकर असिस्टेंट कोच ने कहा, "संजू सैमसन को अगर हम लाते हैं जो शानदार खिलाड़ी भी है और जाहिर तौर पर टॉप ऑर्डर में एक राइटएंडर होने से टैक्टिकली मदद मिलती है और मुझे यकीन है कि अगले कुछ दिनों में इन दो बहुत जरूरी गेम्स में यह एक टॉकिंग पॉइंट होगा।" सैमसन एक मैच इस टूर्नामेंट में खेले हैं, जिसमें 8 गेंदों में 22 रन उन्होंने बनाए थे।
