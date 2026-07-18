IND vs ENG: सीरीज डिसाइडर के लिए लंदन पहुंची टीम इंडिया, इस अंदाज में नजर आए रोहित शर्मा; VIDEO

इंडिया वर्सेस इंग्लैंड तीसरा और निर्णायक वनडे लॉर्ड्स में खेला जाना है। भारतीय टीम इस अहम मुकाबले के लिए लंदन पहुंच चुकी है। बीसीसीआई ने भारतीय खिलाड़ियों के लंदन पहुंचने का वीडियो शेयर किया है।

इंडिया वर्सेस इंग्लैंड तीन मैच की वनडे सीरीज का तीसरा और निर्णायक वनडे 19 जुलाई को लंदन के ऐतिहासिक लॉर्ड्स स्टेडियम में खेला जाना है। इस मैच के लिए भारतीय टीम लंदन पहुंच चुकी है। बीसीसीआई ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट X पर एक वीडियो पोस्ट कर इसकी जानकारी दी। वीडियो में भारतीय खिलाड़ी एयरपोर्ट से बाहर निकलते हुए और बस में बैठकर होटल पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान सीनियर खिलाड़ी जैसे रोहित शर्मा और विराट कोहली के साथ शुभमन गिल की अगुवाई वाली यंग ब्रिगेड का स्वैग देखने को मिल रहा है। फिलहाल हर किसी का ध्यान इस समय पूर्व कप्तान रोहित शर्मा पर ही है।

रोहित शर्मा को लेकर रिपोर्ट्स आईं थी कि लॉर्ड्स वनडे उनके इंटरनेशनल करियर का आखिरी मैच हो सकता है। दरअसल, मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर हिटमैन को साफ शब्दों में कह चुके हैं कि वह अब वर्ल्ड कप 2027 स्कीम का हिस्सा नहीं हैं। ऐसे में कहा जा रहा था कि रोहित तीसरे वनडे के साथ रिटायरमेंट का ऐलान कर सकते हैं। मगर इससे पहले बीसीसीआई ने इस मामले पर चुप्पी तोड़ी और इन्हें महज अफवाह बताया। बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने फैंस को आश्वासन दिया कि रोहित वर्ल्ड कप 2027 स्कीम का हिस्सा हैं और वह लॉर्ड्स वनडे के बाद रिटायरमेंट नहीं ले रहे हैं।

दाव पर लगी सीरीज भारत ने सीरीज का पहला मैच जीतकर 1-0 की बढ़त बनाई थी। कप्तान शुभमन गिल ने 80 रनों की नाबाद पारी खेली थी। वहीं अक्षर पटेल और वॉशिंगटन सुंदर ने भी दबाव में फिफ्टी जड़ी थी। अक्षर पटेल का इस मैच में ऑलराउंड परफॉर्मेंस रहा था। उन्होंने अर्धशतक जड़ने के साथ 4 विकेट भी चटकाए थे, जिस वजह से उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच के अवॉर्ड से नवाजा गया।

हालांकि दूसरे मुकाबले में मेजबानों ने शानदार कमबैक करते हुए भारत को धूल चटाई। जो रूट की 99 रनों की नाबाद पारी ने इंग्लैंड को सीरीज में 1-1 से बराबरी कराने में मदद की। विराट कोहली और श्रेयस अय्यर को छोड़कर भारतीय बल्लेबाजों ने दूसरे मैच में निराश किया।

कोहली पहले मैच में जरूर फेल हुए थे, मगर दूसरे वनडे में उन्होंने 65 रनों की पारी खेल कमबैक किया। हालांकि 178 के स्कोर पर उनका विकेट गिरने के बाद पूरी टीम ताश के पत्तों की तरह ढह गई। भारतीय टीम पूरे 50 ओवर भी नहीं टिक पाई और 233 के स्कोर पर घुटने टेक दिए।