भारत ने घर पर लगाया अनोखा शतक, T20I क्रिकेट के इतिहास में अब तक सिर्फ 3 टीमें कर पाईं हैं ऐसा

भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ रायपुर में जो दूसरा टी20 खेला, वह टीम इंडिया का घर पर 100वां टी20 मैच था। भारत घर पर 100 या उससे अधिक टी20 खेलने वाली तीसरी टीम बन गई है। टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को रायपुर टी20 में 7 विकेट से धूल चटाई। मेहमान टीम ने पहले बैटिंग करते हुए भारत के सामने 209 रनों का टारगेट रखा था, इस स्कोर का पीछा टीम इंडिया ने महज 15.2 ओवर में 7 विकेट रहते कर दिया। ईशान किशन और कप्तान सूर्यकुमार यादव ने ताबड़तोड़ पारियां खेलते हुए अर्धशतक जड़े। 5 मैच की इस सीरीज में अब भारत 2-0 से आगे है।

भारत ने अभी तक घर पर खेले 100 टी20 मैचों में से 68 जीते हैं, वहीं 29 में हार का सामना करना पड़ा है, एक टाई रहा है और दो के नतीजे नहीं निक पाए।

भारत फिलहाल घर पर सबसे ज्यादा टी20 मैच जीतने वाली टीम है।

न्यूजीलैंड और वेस्टइंडीज दो ऐसी टीमें हैं जिन्होंने घर पर 100 से अधिक मैच खेले हैं। न्यूजीलैंड के नाम घर पर सबसे अधिक 113 मैच खेलने का रिकॉर्ड है। वहीं वेस्टइंडीज ने घर पर 108 टी20 मैच खेले हैं।

हालांकि भारत से ज्यादा मैच घर पर खेलकर भी उनका जीत का रिकॉर्ड बेहतर नहीं है। न्यूजीलैंड ने घर पर 58 तो वेस्टइंडीज ने 53 जीते हैं।

घर पर सबसे ज्यादा मैच खेलने वाली टॉप-5 टीमों की सूची में साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और बांग्लादेश भी मौजूद है।

साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे ने घर पर 84-84 मैच खेले हैं, वहीं बांग्लादेश 82 मैचों के साथ टॉप-5 में हैं।

ऑस्ट्रेलिया ने अभी तक घर पर 74 टी20 ही खेले हैं जिसमें 44 जीते और 24 हारे। पाकिस्तान की बात करें तो उनका नंबर इंडोनेशिया और रवांडा जैसी टीमों के भी बाद आता है।