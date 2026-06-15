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टीम इंडिया को बीच मैच में लगा 5 रनों का फटका, अंपायर ने पहले ही दे थी आखिरी चेतावनी

Vikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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टीम इंडिया ए को श्रीलंका ए के खिलाफ ट्राई नेशन वनडे सीरीज के मैच में 5 रनों का फटका लग गया। टारगेट 266 का होना चाहिए था, लेकिन श्रीलंका को अब जीत के लिए 261 रन ही बनाने होंगे। ये गलती विपराज से हुई थी।

टीम इंडिया को बीच मैच में लगा 5 रनों का फटका, अंपायर ने पहले ही दे थी आखिरी चेतावनी

इंडिया ए और श्रीलंका ए के बीच ट्राई नेशन वनडे सीरीज का चौथा मुकाबला आज दांबुला में खेला जा रहा है। इस मैच में टीम इंडिया ए ने मेजबान श्रीलंका के सामने 265 रन बनाए। ऐसे में आपको भी लग रहा होगा कि 266 रन अब श्रीलंका ए को बनाने होंगे, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। श्रीलंका को जीत के लिए 266 नहीं, बल्कि 261 रन ही बनाने हैं। ऐसा भारतीय खिलाड़ी की एक गलती की वजह से हुआ है। यहां तक कि अंपायर ने भी उसे वॉर्निंग दी थी, लेकिन वह संभला नहीं और टीम पर 5 रनों की पेनल्टी लगवा दी। हालांकि, हैरानी की बात यह भी है कि इसी मैच में इंडिया ए को भी 5 रन फ्री में मिले थे।

दरअसल, मामला इंडिया की पारी का है, जब श्रीलंका ए की ओर से गेंदबाजी की जा रही थी तो 37वें ओवर में विपराज निगम पिच के बीच में रन के लिए दौड़ पड़े। डेंजर जोन में स्पाइक्स के साथ जाना मना होता है। बल्लेबाज को पहले ही वॉर्निंग दे दी जाती है कि आगे से ऐसा नहीं करना है, लेकिन विपराज निगम ने उस गलती को दोहराया और उसका नुकसान भी टीम को हुआ। कुछ ही ओवर पहले फील्डर अंपायर ने विपराज को चेतावनी दी थी कि आपको डेंजर जोन यानी मिडिल ऑफ द पिच से दूर रहकर रनिंग करनी है, लेकिन उन्होंने लगातार ऐसा किया और इसका खामियाजा टीम को भुगतना पड़ा।

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टीम इंडिया ने सभी विकेट खोकर 265 रन बनाए, लेकिन श्रीलंका को सिर्फ 261 रनों का टारगेट ही अब चेज करना होगा, क्योंकि पेनल्टी के रूप में टीम इंडिया ने 5 रन गंवा दिए हैं। श्रीलंका की पारी 5/0 से शुरू होगी। इस तरह आगे 261 रन जीत के लिए और श्रीलंका को बनाने होंगे। इस तरह टीम 266 रनों का टारगेट 261 रन बनाकर ही हासिल कर सकती है।

फ्री में इंडिया ए को भी मिले थे 5 रन

हालांकि, दिलचस्प बात यह भी है कि 5 रन टीम इंडिया को भी इस मैच में फ्री में मिले थे। पेनल्टी के रूप में इंडिया ए के खाते में 5 रन जोड़े गए थे। दरअसल, 16वें ओवर में कुगाथस मथुलान की गेंद वाइड थी, जो विकेट के पीछे गई थी। विकेटकीपर के पीछे रहे हेलमेट पर जाकर गेंद लगी थी और इस तरह पांच रन भारत को फ्री में मिले थे। फील्डिंग साइड के किसी भी बाहरी ऑब्जेक्ट पर अगर गेंद लगती है तो बल्लेबाजी टीम को 5 रन का रिवॉर्ड दिया जाता है।

Vikash Gaur

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Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


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विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


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परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


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