टीम इंडिया को बीच मैच में लगा 5 रनों का फटका, अंपायर ने पहले ही दे थी आखिरी चेतावनी
टीम इंडिया ए को श्रीलंका ए के खिलाफ ट्राई नेशन वनडे सीरीज के मैच में 5 रनों का फटका लग गया। टारगेट 266 का होना चाहिए था, लेकिन श्रीलंका को अब जीत के लिए 261 रन ही बनाने होंगे। ये गलती विपराज से हुई थी।
इंडिया ए और श्रीलंका ए के बीच ट्राई नेशन वनडे सीरीज का चौथा मुकाबला आज दांबुला में खेला जा रहा है। इस मैच में टीम इंडिया ए ने मेजबान श्रीलंका के सामने 265 रन बनाए। ऐसे में आपको भी लग रहा होगा कि 266 रन अब श्रीलंका ए को बनाने होंगे, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। श्रीलंका को जीत के लिए 266 नहीं, बल्कि 261 रन ही बनाने हैं। ऐसा भारतीय खिलाड़ी की एक गलती की वजह से हुआ है। यहां तक कि अंपायर ने भी उसे वॉर्निंग दी थी, लेकिन वह संभला नहीं और टीम पर 5 रनों की पेनल्टी लगवा दी। हालांकि, हैरानी की बात यह भी है कि इसी मैच में इंडिया ए को भी 5 रन फ्री में मिले थे।
दरअसल, मामला इंडिया की पारी का है, जब श्रीलंका ए की ओर से गेंदबाजी की जा रही थी तो 37वें ओवर में विपराज निगम पिच के बीच में रन के लिए दौड़ पड़े। डेंजर जोन में स्पाइक्स के साथ जाना मना होता है। बल्लेबाज को पहले ही वॉर्निंग दे दी जाती है कि आगे से ऐसा नहीं करना है, लेकिन विपराज निगम ने उस गलती को दोहराया और उसका नुकसान भी टीम को हुआ। कुछ ही ओवर पहले फील्डर अंपायर ने विपराज को चेतावनी दी थी कि आपको डेंजर जोन यानी मिडिल ऑफ द पिच से दूर रहकर रनिंग करनी है, लेकिन उन्होंने लगातार ऐसा किया और इसका खामियाजा टीम को भुगतना पड़ा।
टीम इंडिया ने सभी विकेट खोकर 265 रन बनाए, लेकिन श्रीलंका को सिर्फ 261 रनों का टारगेट ही अब चेज करना होगा, क्योंकि पेनल्टी के रूप में टीम इंडिया ने 5 रन गंवा दिए हैं। श्रीलंका की पारी 5/0 से शुरू होगी। इस तरह आगे 261 रन जीत के लिए और श्रीलंका को बनाने होंगे। इस तरह टीम 266 रनों का टारगेट 261 रन बनाकर ही हासिल कर सकती है।
फ्री में इंडिया ए को भी मिले थे 5 रन
हालांकि, दिलचस्प बात यह भी है कि 5 रन टीम इंडिया को भी इस मैच में फ्री में मिले थे। पेनल्टी के रूप में इंडिया ए के खाते में 5 रन जोड़े गए थे। दरअसल, 16वें ओवर में कुगाथस मथुलान की गेंद वाइड थी, जो विकेट के पीछे गई थी। विकेटकीपर के पीछे रहे हेलमेट पर जाकर गेंद लगी थी और इस तरह पांच रन भारत को फ्री में मिले थे। फील्डिंग साइड के किसी भी बाहरी ऑब्जेक्ट पर अगर गेंद लगती है तो बल्लेबाजी टीम को 5 रन का रिवॉर्ड दिया जाता है।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
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