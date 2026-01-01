टीम इंडिया का 2026 का शेड्यूल कर लीजिए नोट, कब, कहां और किसके साथ होंगे मैच? देखें पूरी लिस्ट

संक्षेप: Team India 2026 Full Schedule: इंडियन क्रिकेट टीम हर साल की तरह इस साल भी बिजी रहने वाली है। ऐसा शायद एक भी महीना नहीं गुजरेगा, जब भारतीय सितारे आपको मैदान पर नजर नहीं आएंगे। पूरा शेड्यूल नए साल का क्या है? ये नोट कर लीजिए।

Team India 2026 Full Schedule: अगर आप क्रिकेट के शौकीन हैं तो आपको ये बात जानकर खुशी होगी कि आप नए साल में भी भारतीय खिलाड़ियों को हर महीने मैदान पर देखेंगे। पिछले कई सालों से चला आ रहा सिलसिला 2026 में भी जारी रहेगा। भारतीय टीम या टीम के खिलाड़ी हर महीने आपको क्रिकेट खेलते हुए दिखाई देंगे। इंडियन क्रिकेट टीम इस साल भी काफी बिजी रहने वाली है। पूरा शेड्यूल नए साल का क्या है? टीम इंडिया, कब, कहां और किसके खिलाफ मुकाबला खेलेगी? ये जान लीजिए। कुछ सीरीज तो अभी से शेड्यूल हैं।

जनवरी 2026 में टीम इंडिया का शेड्यूल टीम इंडिया नए साल यानी 2026 का आगाज न्यूजीलैंड के साथ 3 मैचों की वनडे सीरीज के साथ करने वाली है। इसकी शुरुआत 11 जनवरी 2026 से होगी। 14 जनवरी को दूसरा और 18 जनवरी को तीसरा वनडे मैच खेला जाएगा। इसके बाद पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज भी इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच होगी। 21 जनवरी को पहला टी20 मैच, 23 को दूसरा, 25 को तीसरा, 28 को चौथा और 31 जनवरी को पांचवां टी20 मैच खेला जाएगा।

इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड - पहला वनडे मैच - 11 जनवरी को वडोदरा में

इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड - दूसरा वनडे मैच - 14 जनवरी को राजकोट में

इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड - तीसरा वनडे मैच - 18 जनवरी को इंदौर में

इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड - पहला T20 मैच - 21 जनवरी को नागपुर में

इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड - दूसरा T20 मैच - 23 जनवरी को रायपुर में

इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड - तीसरा T20 मैच - 25 जनवरी को गुवाहटी में

इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड - चौथा T20 मैच - 28 जनवरी को विशाखापट्टनम में

इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड - पांचवां T20 मैच - 31 जनवरी को तिरुवनंतपुर में

फरवरी 2026 में टीम इंडिया का शेड्यूल साल 2026 के दूसरे महीने में यानी फरवरी में टीम इंडिया टी20 वर्ल्ड कप 2026 में बिजी हो जाएगी। 7 फरवरी से मेगा इवेंट की शुरुआत होनी है। पहले दिन भारत को यूएसए से भिड़ना है। 12 फरवरी को नामीबिया, 15 फरवरी को पाकिस्तान और 18 फरवरी को नीदरलैंड से भिड़ना है। इसके बाद के मैचों का शेड्यूल इस बात पर निर्भर करेगा कि भारतीय टीम सुपर 8 में पहुंचती या नहीं। इसके बाद सेमीफाइनल और फाइनल खेले जाएंगे। 8 मार्च तक ये टूर्नामेंट चलेगा।

T20 वर्ल्ड कप 2026: इंडिया वर्सेस यूएसए मैच - 7 फरवरी को मुंबई में

T20 वर्ल्ड कप 2026: इंडिया वर्सेस नामीबिया मैच - 12 फरवरी को दिल्ली में

T20 वर्ल्ड कप 2026: इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच - 15 फरवरी को कोलंबो में

T20 वर्ल्ड कप 2026: इंडिया वर्सेस नीदरलैंड मैच - 18 फरवरी को अहमदाबाद में

मार्च से मई 2026 में टीम इंडिया का शेड्यूल 8 मार्च तक टी20 विश्व कप चलेगा और इसके कुछ ही समय के ब्रेक के बाद भारतीय टीम के खिलाड़ी आईपीएल में व्यस्त नजर आएंगे। मार्च के आखिरी सप्ताह में आईपीएल 2026 की शुरुआत होगी, जो मई के आखिरी सप्ताह तक चलेगा। इस दौरान इंटरनेशनल मैच नहीं होंगे

जून 2026 में टीम इंडिया का शेड्यूल टीम इंडिया के एफटीपी के अनुसार जून 2026 में भारतीय टीम अफगानिस्तान के खिलाफ घर पर एक टेस्ट और 3 वनडे मैचों की सीरीज खेलने वाली है। इसका शेड्यूल अभी फाइनल नहीं हुआ है। माना जा रहा है कि दूसरे सप्ताह से ये सीरीज शुरू हो सकती है।

जुलाई 2026 में टीम इंडिया का शेड्यूल भारतीय टीम जुलाई 2026 में इंग्लैंड के दौरे पर जाएगी, जहां इंडियन क्रिकेट टीम को 5 मैचों की टी20 और 3 मैचों की वनडे इंटरनेशनल सीरीज मेजबानों के खिलाफ खेलनी है। 1 जुलाई को पहला टी20, 4 जुलाई को दूसरा, 7 जुलाई को तीसरा, 9 जुलाई को चौथा और 11 जुलाई को पांचवां मुकाबला खेला जाएगा। इसके बाद 14 जुलाई को पहला वनडे मैच, 16 को दूसरा और 19 जुलाई को तीसरा वनडे मैच आयोजित होगा।

इंडिया वर्सेस इंग्लैंड - पहला T20 मैच - 1 जुलाई को चेस्टर ली-स्ट्रीट में

इंडिया वर्सेस इंग्लैंड - दूसरा T20 मैच - 4 जुलाई को मैनचेस्टर में

इंडिया वर्सेस इंग्लैंड - तीसरा T20 मैच - 7 जुलाई को नॉटिंघम में

इंडिया वर्सेस इंग्लैंड - चौथा T20 मैच - 9 जुलाई को ब्रिस्टल में

इंडिया वर्सेस इंग्लैंड - पांचवां T20 मैच - 11 जुलाई को रोज बाउल में

इंडिया वर्सेस इंग्लैंड - पहला वनडे मैच - 14 जुलाई को एजबेस्टन में

इंडिया वर्सेस इंग्लैंड - दूसरा वनडे मैच - 14 जुलाई को कार्डिफ में

इंडिया वर्सेस इंग्लैंड - तीसरा वनडे मैच - 14 जुलाई को लंदन लॉर्ड्स में

अगस्त 2026 में टीम इंडिया का शेड्यूल टीम इंडिया अगस्त के महीने में दो मैचों की टेस्ट सीरीज श्रीलंका में खेलेगी। ये भारत की साल 2026 की पहली टेस्ट सीरीज होगी, जो कि आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 साइकिल का हिस्सा भी है। इस सीरीज का शेड्यूल अभी फिक्स नहीं हुआ है।

सितंबर 2026 में टीम इंडिया का शेड्यूल टीम इडिया सितंबर 2026 में अफगानिस्तान से तीन मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज खेल सकती है। एफटीपी में इस सीरीज का जिक्र है, जो संभावित रूप से यूएई में खेली जाएगी। यूएई ही अफगानिस्तान टीम की मेजबान ह और ये भारत के लिए अवे सीरीज होगी। सितंबर में ही टीम इंडिया घर पर वेस्टइंडीज से वनडे और टी20 सीरीज खेलना शुरू करेगी।

अक्तूबर 2026 में टीम इंडिया का शेड्यूल वेस्टइंडीज के खिलाफ घर पर होने वाली तीन मैचों की वनडे और पांच मैचों की टी20 सीरीज टीम इंडिया सितंबर-अक्तूबर में खेलने वाली है। ये सीरीज भी अभी फिक्स नहीं हुई है, क्योंकि इसमें अभी काफी समय बाकी है। अक्तूबर में टीम इंडिया न्यूजीलैंड के दौरे पर भी जाने वाली है।

नवंबर 2026 में टीम इंडिया का शेड्यूल टीम इंडिया न्यूजीलैंड के दौरे पर अक्टूबर से नवंबर तक 2 टेस्ट, 3 वनडे और 6 टी20 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज खेलेगी। इस सीरीज का शेड्यूल भी फिक्स नहीं है। करीब एक महीने तक ये मैच खेले जाएंगे, जो अक्टूबर के आखिर से शुरू होंगे और नवंबर के आखिर तक चलेंगे।