सबसे पहले टीम का भाव, सबकुछ झोंकने का जज्बा; सिराज पर इसलिए फिदा हैं विलियमसन

न्यूजीलैंड के दिग्गज बल्लेबाज केन विलियमसन ने मोहम्मद सिराज की दिल खोलकर तारीफ की है। उन्होंने कहा कि सिराज का जज्बा और टीम को सबसे पहले रखने की भावना उन्हें एक अलग ही गेंदबाज बनाती है। वह टीम को संभालने का माद्दा दिखाते हैं।

न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान केन विलियमसन ने मंगलवार को कहा कि मोहम्मद सिराज की टीम को प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता उन्हें दूसरों से अलग बनाती है। उन्होंने कहा कि इस तेज गेंदबाज ने मजबूत नेतृत्व क्षमता को दर्शाया है।

जसप्रीत बुमराह के कार्यभार प्रबंधन के बीच सिराज ने अहम मौकों में कमाल की गेंदबाजी के साथ भारतीय आक्रमण की अगुवाई की है।

सिराज ने वेस्टइंडीज के खिलाफ अहमदाबाद टेस्ट की पहली पारी में चार विकेट लेकर भारत की पारी और 140 रन से जीत की नींव रखी। उन्होंने दूसरी पारी में भी तीन विकेट झटके।

दायें हाथ के इस तेज गेंदबाज ने इससे पहले इंग्लैंड में शानदार गेंदबाजी की थी जिससे भारत पांच मैचों की श्रृंखला को 2-2 से बराबर करने में सफल रहा।

विलियमसन ने सीएट क्रिकेट अवार्ड से इतर कहा, ‘‘मैं भारत का प्रतिनिधित्व करने से पहले से उन्हें उनके करियर के शुरुआती दौर से ही जानता हूं। मैंने आईपीएल में सनराइजर्स के लिए एक युवा क्रिकेटर के रूप में उनकी प्रतिभा को देखा था।’’

उन्होंने कहा, ‘‘जो चीज उन्हें सबसे अलग बनाती है, वह है टीम को पहले रखने की उनकी अटूट प्रतिबद्धता और वह जज्बा जिससे वह हर बार गेंदबाजी करना चाहते हैं। वह हमेशा लंबा स्पैल डालकर मैच का रुख बदलना चाहते है। उनका यह रवैया टीम में भी असर करता है और यह उनके मजबूत नेतृत्व गुणों को दर्शाता है।’’

विलियमसन ने मोहम्मद सिराज की तुलना न्यूजीलैंड के पूर्व तेज गेंदबाज नील वैगनर से की। वैगनर को टेस्ट में लंबे स्पैल के लिए जाना जाता था। वह अक्सर प्रतिद्वंद्वी टीम के शीर्ष क्रम के बल्लेबाजों की कड़ी परीक्षा लेते थे।

विलियमसन ने कहा, ‘‘न्यूजीलैंड में हमारे पास नील वैगनर जैसा ही एक खिलाड़ी था, जो हमेशा चुनौती स्वीकार करता था और कभी पीछे नहीं हटता था। वह टीम को संभालने का माद्दा रखता था। मोहम्मद सिराज उसी जज्बे को दर्शाते हैं।’’

विलियमसन ने कहा कि टेस्ट और फिर वनडे टीम की कप्तानी मिलने के बाद शुभमन गिल को ‘उतार-चढ़ाव’ के लिए तैयार रहना होगा।

उन्होंने कहा, ‘‘ टीम की कप्तानी कई चीजों पर एक साथ ध्यान देना होता है। आपको अपना समय सिर्फ कप्तान के तौर पर नहीं, बल्कि नेतृत्व से जुड़ी तमाम भूमिकाओं में देना होता है। ’’

उन्होंने कहा, ‘ आप हमेशा के लिए सब कुछ अकेले नहीं संभाल सकते। एक समय सीमा होती है जब आप ये भूमिका निभाते हैं और फिर किसी और को यह जिम्मेदारी दी जाती है। मैंने ये अनुभव न्यूजीलैंड के साथ किया चाहे पांच साल हों या दस साल, लोग यह जिम्मेदारी लेते हैं और फिर एक बदलाव का दौर आता है।’’

उन्होंने कहा, ‘‘शुभमन में नेतृत्व के शानदार गुण हैं और मुझे पूरा यकीन है कि वह भारतीय क्रिकेट में बड़ा योगदान देने और प्रभाव छोड़ने के लिए उत्सुक हैं। हमने इंग्लैंड में उनकी कप्तानी के शुरुआती दौर में एक शानदार टेस्ट श्रृंखला देखी। यह एक युवा टीम के साथ कठिन परिस्थितियों में बड़ी चुनौती थी।’’