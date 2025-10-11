Tazmin Brits shares horrific details of her past I wanted to commit suicide many times reveals how she made her comeback मैं कई बार सुसाइड करना चाहती थी…इस क्रिकेटर ने शेयर किया अतीत का भयावह विवरण; बताया कैसे हुआ कमबैक, Cricket Hindi News - Hindustan
Tazmin Brits shares horrific details of her past I wanted to commit suicide many times reveals how she made her comeback

मैं कई बार सुसाइड करना चाहती थी…इस क्रिकेटर ने शेयर किया अतीत का भयावह विवरण; बताया कैसे हुआ कमबैक

तजमीन ब्रिट्स ने हाल ही में खुलासा किया कि जब उनका कार एक्सीडेंट हुआ था तो उनकी जिंदगी काफी मुश्किल हो गई थी। तंग आकर उन्होंने कई बार सुसाइड का भी सोचा था, मगर परिवार के सपोर्ट के दम पर वह आज फिर से इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी कर पाई है।

Lokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSat, 11 Oct 2025 06:22 AM
मैं कई बार सुसाइड करना चाहती थी…इस क्रिकेटर ने शेयर किया अतीत का भयावह विवरण; बताया कैसे हुआ कमबैक

साउथ अफ्रीका की ओपनिंग बैटर तजमीन ब्रिट्स ने हाल ही में खुलासा किया कि जब उनका कार एक्सीडेंट हुआ था तो उनकी जिंदगी काफी मुश्किल हो गई थी। तंग आकर उन्होंने कई बार सुसाइड का भी सोचा था, मगर परिवार के सपोर्ट के दम पर वह आज फिर से इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी कर पाई है। तजमीन ब्रिट्स फिलहाल आईसीसी वुमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप में अपने बल्ले से धमाल मचा रही है और उनकी नजरें अपनी टीम को पहला वर्ल्ड कप खिताब जिताने पर है। अंजुम चोपड़ा से बात करते हुए, ब्रिट्स ने याद किया कि कार दुर्घटना के बाद ज़िंदगी कितनी मुश्किल हो गई थी, एक ऐसा दौर जब उन्होंने दिशा और उद्देश्य खो दिया था।

उन्होंने स्वीकार किया, "यह आसान नहीं था। मैं कई बार आत्महत्या करना चाहती थी; मेरे मन में ये विचार भी आए, और मैंने कोशिश भी की। लेकिन मेरे माता-पिता, खासकर मेरी मां, ने मेरा बहुत साथ दिया। मुझे अपने मन को शांत करने के लिए मदद लेनी पड़ी, लेकिन यह आसान नहीं था। मेरे अंदर कई उतार-चढ़ाव आए, अब भी कभी-कभी आते हैं, लेकिन यह खेल का हिस्सा है।"

एक शाम जब वह एक बार में बैठी थीं, तो उनकी वापसी की कहानी ने एक आश्चर्यजनक मोड़ ले लिया। उन्होंने याद करते हुए कहा, "एक आदमी महिला क्रिकेटरों की तलाश में आया—वह नॉर्थ वेस्ट का कोच था। मेरे दोस्तों ने उसे बताया कि मैं क्रिकेट खेलती थी, और बात-चीत से दूसरी बात जुड़ती गई।"

उस अचानक हुई मुलाकात ने सब कुछ बदल दिया। ताज़मीन, जिन्होंने क्रिकेट में वापसी से पहले भाला फेंक में वापसी की कोशिश की थी, को जल्द ही एहसास हो गया कि नियति की कुछ और ही योजना थी। उन्होंने कहा, "शायद यह भगवान का मुझे नई दिशा देने का तरीका था।"

