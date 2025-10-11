मैं कई बार सुसाइड करना चाहती थी…इस क्रिकेटर ने शेयर किया अतीत का भयावह विवरण; बताया कैसे हुआ कमबैक

तजमीन ब्रिट्स ने हाल ही में खुलासा किया कि जब उनका कार एक्सीडेंट हुआ था तो उनकी जिंदगी काफी मुश्किल हो गई थी। तंग आकर उन्होंने कई बार सुसाइड का भी सोचा था, मगर परिवार के सपोर्ट के दम पर वह आज फिर से इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी कर पाई है।

साउथ अफ्रीका की ओपनिंग बैटर तजमीन ब्रिट्स ने हाल ही में खुलासा किया कि जब उनका कार एक्सीडेंट हुआ था तो उनकी जिंदगी काफी मुश्किल हो गई थी। तंग आकर उन्होंने कई बार सुसाइड का भी सोचा था, मगर परिवार के सपोर्ट के दम पर वह आज फिर से इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी कर पाई है। तजमीन ब्रिट्स फिलहाल आईसीसी वुमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप में अपने बल्ले से धमाल मचा रही है और उनकी नजरें अपनी टीम को पहला वर्ल्ड कप खिताब जिताने पर है। अंजुम चोपड़ा से बात करते हुए, ब्रिट्स ने याद किया कि कार दुर्घटना के बाद ज़िंदगी कितनी मुश्किल हो गई थी, एक ऐसा दौर जब उन्होंने दिशा और उद्देश्य खो दिया था।

उन्होंने स्वीकार किया, "यह आसान नहीं था। मैं कई बार आत्महत्या करना चाहती थी; मेरे मन में ये विचार भी आए, और मैंने कोशिश भी की। लेकिन मेरे माता-पिता, खासकर मेरी मां, ने मेरा बहुत साथ दिया। मुझे अपने मन को शांत करने के लिए मदद लेनी पड़ी, लेकिन यह आसान नहीं था। मेरे अंदर कई उतार-चढ़ाव आए, अब भी कभी-कभी आते हैं, लेकिन यह खेल का हिस्सा है।"

एक शाम जब वह एक बार में बैठी थीं, तो उनकी वापसी की कहानी ने एक आश्चर्यजनक मोड़ ले लिया। उन्होंने याद करते हुए कहा, "एक आदमी महिला क्रिकेटरों की तलाश में आया—वह नॉर्थ वेस्ट का कोच था। मेरे दोस्तों ने उसे बताया कि मैं क्रिकेट खेलती थी, और बात-चीत से दूसरी बात जुड़ती गई।"