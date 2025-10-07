Tazmin Brits century breaks Smriti Mandhana record Most hundreds in a calendar year in WODIs first player to achieve तजमिन ब्रिट्स के शतक से टूटा स्मृति मंधाना का वर्ल्ड रिकॉर्ड, वुमेंस क्रिकेट लिखा गया नया इतिहास, Cricket Hindi News - Hindustan
तजमिन ब्रिट्स के शतक के दम पर साउथ अफ्रीाका ने न्यूजीलैंड के खिलाफ वुमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप में जीत दर्ज की। तजमिन ने अपने इस शतक के साथ वुमेंस क्रिकेट में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया।

Lokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीTue, 7 Oct 2025 08:34 AM
तजमिन ब्रिट्स के शतक के दम पर साउथ अफ्रीका ने सोमवार, 6 अक्टूबर की रात आईसीसी वुमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 के 7वें मुकाबले में न्यूजीलैंड को 6 विकेट से धूल चटाई। इस जीत के साथ साउथ अफ्रीका ने वुमेंस वर्ल्ड कप पॉइंट्स टेबल में भी जीत का खाता खोला। न्यूजीलैंड के खिलाफ 232 रनों का पीछा करते हुए तजमिन ने 89 गेंदों पर 15 चौकों और 1 गगनचुंबी छक्के की मदद से 101 रनों की शानदार पारी खेली। इस पारी के दम पर वह टीम इंडिया की स्टार बैटर स्मृति मंधाना का भी वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने में कामयाब रही। यह रिकॉर्ड है वुमेंस वनडे क्रिकेट में एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा शतक जड़ने का।

पिछले साल यानी 2024 में स्मृति मंधाना ने वुमेंस वनडे क्रिकेट में 4 शतक जड़े थे, वह ऐसा करने वाली पहली बैटर बनी थी। उनसे पहले कई बैटर्स ने एक साल में 3-3 शतक जड़े थे, मगर अब तजमिन ब्रिट्स ने 2025 में 5 शतक जड़ उनका यह रिकॉर्ड तोड़ दिया है। हालांकि मंधाना इस साल भी 4 शतक जड़ चुकी है, उनके पास इस लिस्ट में आगे निकलने का मौका है।

तजमिन ब्रिट्स ने इसी के साथ वुमेंस वनडे क्रिकेट में सबसे कम पारियों में 7 शतक जड़ने का भी वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया। उनसे पहले यह रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया की मेग लेनिंग के नाम था। बिट्स ने 7 शतक जड़ने के लिए 41 पारियां ली हैं, जबकि लेनिंग ने यह कारनामा 44 पारियों में किया था।

कैसा रहा NZ W vs SA W मैच?

टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम ने कप्तान सोफी डिवाइन (85) के अर्धशतक के दम पर 231 रन बोर्ड पर लगाए। एक समय ऐसा था जब न्यूजीलैंड का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 187 रन था, फिर ऐसा कोलैप्स हुआ की कीवी टीम 50 ओवर भी नहीं टिक पाई। न्यूजीलैंड के 6 खिलाड़ी दहाई का आंकड़ा तक नहीं छू पाए।

इस स्कोर का पीछा करते हुए तजमिन ब्रिट्स ने शानदार शतक जड़ा, उनके अलावा सुने लुस ने 83 रनों की शानदार पारी खेली। दोनों के बीच दूसरे विकेट के लिए 159 रनों की साझेदारी हुई जिसके दम पर साउथ अफ्रीका 6 विकेट से जीत दर्ज करने में कामयाब रहा।

