तौहीद हृदोय ने टेस्ट में डबल सेंचुरी जड़कर रचा इतिहास, यशस्वी जायसवाल के अनोखे क्लब में मारी एंट्री
Tauheed Hridoy Double Century: तौहीद हृदोय ने वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट में डबल सेंचुरी लगाई। उन्होंने मुशफिकुर रहीम का रिकॉर्ड तोड़ने के अलावा यशस्वी जायसवाल के अनोखे क्लब में एंट्री मारी।
बांग्लादेश और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा टेस्ट मैच सिलहट के मैदान पर खेला जा रहा। शनिवार को मैच के तीसरे दिन बांग्लादेश के बल्लेबाज तौहीद हृदोय ने डबल सेंचुरी लगाई। उन्होंने बांग्लादेश के लिए पहली पारी में 359 गेंदों में नाबाद 242 रन बनाए, जिसमें 22 चौके और 11 छक्के हैं। उनके दोहरे शतक की बदौलत 111.5 ओवर में 386 रन बनाए। बांग्लादेश ने तौहीद ने इतिहास रच दिया है। वह टेस्ट में बांग्लादेश के लिए सबसे बड़ी पारी खेलने वाले क्रिकेटर बन गए हैं। उन्होंने मुशफिकुर रहीम का आठ साल पुराना रिकॉर्ड ध्वस्त किया। मुशफिकुर ने 2018 में जिम्बाब्वे के खिलाफ 421 गेंदों का सामना करने के बाद नाबाद 219 रन बनाए थे। तौहीद बांग्लादेश की ओर से टेस्ट में दोहरा शतक लगाने वाले चौथे प्लेयर हैं। तौहीद की यह पारी इसलिए और भी खास है क्योंकि उनके कोई बांग्लादेशी प्लेयर फिफ्टी तक नहीं लगा पाया। तौहीद का इससे पहले सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर 42 रन था।
यशस्वी जायसवाल के अनोखे क्लब में मारी एंट्री
25 वर्षीय तौहीद ने यशस्वी जायसवाल के अनोखे क्लब में एंट्री मारी है। वह टेस्ट की किसी पारी में टीम के अन्य खिलाड़ियों के फिफ्टी लगाने में नाकाम रहने के बाद सबसे बड़ा स्कोर बनाने वालों की लिस्ट में दूसरे पायदान पर पहुंच गए हैं। उन्होंने डडली नर्स को पछाड़ा है, जिन्होंने 1935 में साउथ अफ्रीका की ओर से ऑस्ट्रेलिया के सामने 241 रन बनाए थे। तौहीद से आगे लिस्ट में इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर डेनिस एमिस हैं। डेनिस ने 1974 में वेस्टइंडीज के विरुद्ध 262 रन बटोरे थे। लिस्ट में छठे पायदान पर भारत के युवा ओपनर यशस्वी हैं। यशस्वी ने 2024 में विशाखापट्टम में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट की पहली पारी में 290 गेंदों में 209 रन जोड़े थे। उनके बल्ले से 19 चौके और सात छक्के निकले। विशाखापट्टम टेस्ट में भारत की पहली पारी में यशस्वी के अलावा कोई पचास का आंकड़ा पार नहीं कर सका था।
टेस्ट में सबसे बड़ी पारियां (जब किसी और प्लेयर ने फिफ्टी नहीं लगाई)
262* - डेनिस एमिस - इंग्लैंड बनाम वेस्टइंडीज, 1974
242* - तौहीद हृदोय - बांग्लादेश बनाम वेस्टइंडीज, 2026
231 - डडली नर्स - साउथ अफ्रीका बनाम ऑस्ट्रेलिया, 1935
226 - ब्रायन लारा - वेस्टइंडीज बनाम ऑस्ट्रेलिया, 2005
216* - मार्वन अटापट्टू - श्रीलंका बनाम जिम्बाब्वे, 1999
209 - यशस्वी जायसवाल - भारत बनाम इंग्लैंड, 2024
टेस्ट में अपनी-अपनी टीम के लिए सबसे बड़ी पारी खेलने वाले प्लेयर
वेस्टइंडीज (400*) - ब्रायन लारा बनाम इंग्लैंड, 2004
ऑस्ट्रेलिया (380) - मैथ्यू हेडन बनाम जिम्बाब्वे, 2003
श्रीलंका (374) - महेला जयवर्धने बनाम साउथ अफ्रीका, 2006
साउथ अफ्रीका (367*) - वियान मुल्डर बनाम जिम्बाब्वे, 2025
इंग्लैंड (364) - लियोनार्ड हटन बनाम ऑस्ट्रेलिया, 1938
पाकिस्तान (337) - हनीफ मोहम्मद बनाम वेस्टइंडीज, 1958
भारत (319) - वीरेंद्र सहवाग बनाम ऑस्ट्रेलिया, 2008
न्यूजीलैंड (302) - ब्रेंडन मैकुलम बनाम भारत, 2014
जिम्बाब्वे (266) - डेव ह्यूटन बनाम श्रीलंका, 1994
अफगानिस्तान (246) - हशमतुल्लाह शाहिदी बनाम जिम्बाब्वे, 2024
बांग्लादेश (242*) - तौहीद ह्रदय बनाम वेस्टंडीज, 2026
आयरलैंड (118) - केविन ओ'ब्रायन बनाम पाकिस्तान, 2018
लेखक के बारे मेंMd.Akram
मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार
परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
अनुभव: अकरम को कंटेंट रिसर्च, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरीटेलिंग और एडिटिंग का अच्छा अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऑडियंस बिहेवियर को समझकर कंटेंट तैयार करते हैं, जो प्रभावशाली हो। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि: अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। शैक्षणिक पृष्ठभूमि और प्रोफेशनल अनुभव ने अकरम को मीडिया की बुनियादी समझ के साथ-साथ प्रैक्टिकल अप्रोच भी दी है। सीखते रहना और खुद को लगातार अपडेट करना प्रोफेशनल आदतों में शामिल है।
विशेषज्ञता:
मैचों की लाइव कवरेज और एनालिसिस
स्टैट्स बेस्ड दिलचस्पी स्टोरीज
हेडलाइन फ्रेमिंग और कॉपी एडिटिंग में मजबूत पकड़
डेडलाइन मैनेजमेंट और हाई-प्रेशर सिचुएशन में सटीक निर्णय