बांग्लादेश ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का किया ऐलान, तस्कीन, मुशफिकुर का हुआ डिमोशन; ए प्लस से बाहर सब बाहर
बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने 2026 सीजन के लिए पुरुष टीम के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स की घोषणा की है, जिसमें सीनियर खिलाड़ियों के ग्रेड में कटौती की गई है। वहीं ए प्लस कैटेगरी को पूरी तरह हटा दिया गया है।
बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने राष्ट्रीय पुरुष क्रिकेटरों के लिए 2026 के केन्द्रीय अनुबंध में तस्कीन अहमद और मुशफिकुर रहीम को निचले ग्रेड में डिमोट कर दिया है। तस्कीन 2025 में ए -प्लस वर्ग में अकेले खिलाड़ी थे। लेकिन अब बोर्ड ने उनका डिमोशन करते हुए टेस्ट, वनडे और टी-20 कप्तानों नजमुल हुसैन शान्तो, मेहदी हसन मिराज और लिटन दास के साथ ए वर्ग में डाल दिया हैं। यह बीसीबी की ग्रेडेशन पॉलिसी का दूसरा टियर है। इस बार बोर्ड ने किसी भी खिलाड़ी को एक प्लस कैटेगरी में नहीं रखा गया है।
यह साफ नहीं है कि गेंद से अच्छे प्रदर्शन के बावजूद तस्कीन को डिमोट क्यों किया गया है। टीम प्रबंधन ने आम तौर पर तीनों प्रारुपों में उनके असर को बनाए रखने के लिए उनका काम का बोझ कम कर दिया है। इस बीच, मुशफिकुर, जिन्होंने 2025 में एकदिवसीय से संन्यास ले लिया था, पिछले साल ए ग्रेड में थे, लेकिन अब उन्हें बी ग्रेड में शामिल किया हैं। इस कैटेगरी में दस और खिलाड़ी हैं, जिनमें टेस्ट स्पेशलिस्ट मोमिनुल हक, तैजुल इस्लाम और शादमान इस्लाम शामिल हैं।
शादमान उन चार खिलाड़ियों में से हैं जिन्हें ग्रेड सी से बी में प्रमोट किया गया है, उनके साथ तनजीद हसन, रिशाद हुसैन और महेदी हसन भी हैं। बीसीबी ने पिछले साल से ग्रेड डी को भी बढ़ाया है, इस कैटेगरी में पहले केवल दो क्रिकेटर थे। इस बार इसमें सैफ हसन और नूरुल हसन समेत सात खिलाड़ी हैं। बांग्लादेश 12, 14 और 16 मार्च को घर पर पाकिस्तान के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज के साथ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलना फिर से शुरू करेगा।
लेखक के बारे मेंHimanshu Singh
हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)
हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।
परिचय और अनुभव
हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।
खेल विश्लेषण एवं रिपोर्टिंग
लाइव मैच कवरेज और डेटा विश्लेषण
खिलाड़ियों के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और प्रोफाइल
डिजिटल स्पोर्ट्स कंटेंट स्ट्रेटजी